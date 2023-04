VOJNA PARADA U SUBOTU MENJA REŽIM SAOBRAĆAJA: Ovo je detaljan spisak ulica koje će biti zatvorene! Izmene i na Pobusani ponedeljak

Tokom održavanja prikaza sposobnosti Vojske Srbije na Aerodromu Batajnica u subotu 22. aprila u periodu od 7 do 16 časova, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U potpunosti će biti obustavljen saobraćaj u ulici Pukovnika Milenka Pavlovića, na delu od raskrsnice sa ulicama Jovana Brankovića i Carice Jelene do raskrsnice sa ulicama Novosadska i Drage Mihailović u Batajnici (osim za vozila privremene lokalne autobuske linije 706AM).

Zbog toga će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način: vozila sa linije 700 će saobraćati od okretnice "Batajnica (železnička stanica)", ulicama Matrozova, Carice Jelene, Jovana Brankovića, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada i dalje redovnom trasom, linije 73, 706 i 706E će saobraćati ulicama Majora Zorana Radosavljevića, Carice Jelene, Matrozova do okretnice "Batajnica (železnička stanica)" dok će vozila sa linije 702 će saobraćati ulicama Šangajska, Mladih gorana do privremenog terminusa "Batajnica (Šangajska)".

Iz ovog sekretarijata su takođe saopštili da se vozila sa linije 703 dele na dva dela, i to: linija 703L: privremeni terminus „Batajnica (Šangajska)", Mladih gorana, Šangajska, Put za Ugrinovce, Beogradska do terminusa „Ugrinovci" kao i linija 703L1: terminus Zemun /Kej Oslobođenja/, Marka Nikolića, dr Jovana Subotića, Stevana Markovića, Glavna, Trg Branka Radičevića, Cara Dušana, Batajnički drum, Batajnički drum 6.deo, Batajnički drum 17.deo, Slobodana Bajića Batajnički drum, Majora Zorana Radosavljevića, (Matrozova, Carice Jelene, u smeru ka Keju oslobođenja), Stevana Dubajića, Kralja Radoslava, Vojvode Nikole Stanjevića, Matrozova do terminusa "Batajnica (železnička stanica)".

Uspostaviće se privremena lokalna autobuska linija 706AM koja će saobraćati na relaciji „Batajnica (železnička stanica)" - Aerodrom Batajnica. Trasa linije biće sledeća: Batajnica (železnička stanica)", Matrozova, Carice Jelene, Pukovnika Milenka Pavlovića, terminus Aerodrom Batajnica. Vozila sa ove linije će koristiti sva postojeća stajališta.

Izmene zbog Pobusanog ponedeljka Zbog Pobusanog ponedeljka, u ponedeljak, 24. aprila, na linijama 35, 65 i 202 "šihtaši" (autobusi koji uobičajeno rade samo "špicevima") neće imati popodnevnu pauzu već će raditi bez prestanka do kraja radnog vremena, po redu vožnje koji će važiti samo toga dana. Takođe, istog dana, od 8 do 16 časova, linija 82 (Zemun /Kej oslobodenja/ - Blok 44) biće pojačana jednim vozilom, a linija 533 (Banovo brdo - Orlovača /Groblje/) sa dva vozila. Vozila sa linija 531 i 532, u vremenskom intervalu od 8 do 16 časova, saobraćaće pored groblja Orlovača.

