DOGOVORILI SE! STANARI 3 NIŠKE ZGRADE VIŠE NEĆE PLAĆATI ZAJEDNIČKU STRUJU Mesečna ušteda 180.000 ali šta će s liftom i svetlom?!

NIŠ - Upravnica stambene zajednice u "Magdonu" Vesna Rajsk istakla je da će u naredne dve godine plaćati 17 dolara mesečno po stanu

Stanari tri stambene zgrade sa 134 stanova i oko 400 stanara u stambenom kompleksu "Magdon" u Nišu uskoro više neće plaćati struju za zajedničku potrošnju jer će je dobijati iz solarnih panela instaliralnih na krovovima njihovih višespratnica.

Upravnica stambene zajednice u "Magdonu" Vesna Rajski rekla je da su do sada njihovi zajednički mesečni troškovi za struju bili 150.000 do 180.000 dinara, pa ušteda koju će mesečno ostvarivati neće biti mala.

- Naša stambena zajednica ima potrošnju struje veću od prosečne jer u dvorištu imamo rasvetu, potapajuće pumpe, hidrofor, a to druge stambene zgrade nemaju. Imamo i sopstvenu podstanicu za toplotnu energiju, a samo za njen rad troškovi struje bili su 70.000 do 100.000 dinara.

Većina stanara prepoznala je benefite koje će dobiti ugradnjom fotonaponske solarne elektrane tako da nije bilo mnogo problema prilikom donošenja odluke da projekat sprovedu u delo. Bez većih problema smo sakupili saglasnost dve trećine stanara da projekat sprovedemo u delo i uskoro ćemo struju dobijati iz solarnih panela - rekla je Rajski i sama stanarka zgrade u "Magdonu".

Ona je istakla da će u naredne dve godine plaćati 17 dolara mesečno po stanu, kako bi otplatili oko 50.000 dolara koje sami finansiraju, dok su nešto više od 40.000 dolara bespovratno dobili putem projekta koji su realizovali zajedno sa Centrom za održivi razvoj energetike (CORE).

- Meni sada kažu svaka čast za postavljanje solarnih panela, jer stanari često ne mogu da se dogovore ni oko čišćenja zgrade, ali ja kažem svaka čast mojim komšijama što su prihvatili realizaciju ovog projekta - istakla je Rajski.

Evo za šta im treba toliko struje, imaju čitav park, fontanu...

Jedna od stanara stambene zajednice u "Magdonu" Milanka Vasić, arhitekta po struci, rekla je da ta stambena zajednica može da posluži kao primer drugim stambenim zajednica kako udruživanjem mogu da koriste sredstva koja se putem projekata odobravaju za korišćenje obnovljivih izvora energije.

- Oni koji su zainteresovani da nešto slično urade na svojim zgradama verovatno je bitno da znaju da postavljanje solarnih panela nije zahtevalo dislociranje stanara i nije ni malo poremetilo naš svakodnevni ritam života za to vreme dok je montaža trajala - naglasila je Vasić.

Solarni paneli na zgradama u "Magdonu" postavljeni su u okviru projekta "Fotonaponska solarna elektrana sa punjačima za električna vozila – stambeni kompleks Magdon Niš" koji su sproveli Centar za održivi razvoj energetike (CORE) i stambena zajednica Patrisa Lumumbe broj 49, 51 i 53.

Direktor Centra za održivi razvoj energetike Boban Starinac rekao je da stanari u kompleksu "Magdon", predstavljaju prvu pravu stambenu zajednicu u Srbiji koja će proizvoditi struju za sopstvenu potrošnju.

- Stambena zajednica iz Niša je druga u Srbiji koja je dobila status kupca-proizvođača, posle zgrade iz Pančeva, ali u Pančevu samo jedan od stanara proizvodi struju za sopstvene potrebe, a u Nišu će dobijeni struju svi koristiti - objasnio je Starinac.

Prema njegovim rečima, fotonaponska solarna elektrana obezbeđivaće stanarima tri zgrade 70.000 kilovat sati struje godišnje.

Starinac je kazao da su u okviru pomenutog projekta instalirani solarni paneli snage 74,5 kilovata i tri punjača za električna vozila sa četiri mesta za punjenje, pojedinačne snage 22 kilovata. Uz to su i dva korisnika obučena za održavanje fotonaponskih solarnih elektrana.

- Vrednost investicije bila je skoro 94.000 dolara uz donaciju od 40.000 dolara u okviru projekta "Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji", koji finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine - rekao je Starinac.

On je istakao da će se stanarima investicija isplatiti za četiri do pet godina, a bez donacije i punjača period otplate bio bi sedam do osam godina, dok je minimalni vek korišćenja solarnih panela 20 godina.

Stanari tri pomenute stambene zgrade u "Magdonu" su pre fotonaponske solarne elektrane obezbedili dečije igralište kao donaciju, a nameravaju da pronađu donatore ili sufinansijere za sređivanje svoje podzemne garaže.

