VLASNIKU BEOGRADSKOG AERODROMA DOJADILI BAHATI DIVLJI TAKSISTI! Spremaju radikalan potez da reše problem pljačkanja putnika

Operater Aerodroma Nikola Tesla Beograd, VINCI, traži rešenje za veoma agresivne nelicencirane taksiste koji napadaju strance koji ne znaju koliko košta prevoz od aerodroma do grada.

Trenutno, aerodrom obezbeđuje taksi vozilo za koje se izdaje vaučer putnicima za licencirani taksi. Međutim, to nije sprečilo neovlašćene taksiste da pokušaju da namame putnike pitajući ih da li im je potrebna vožnja u holu za dolaske i oko aerodroma.

Kako saznaje portal Eks-Ju Aviation Njuz, VINCI je lokalnim vlastima rekao da će, ako se ne reši problem sa nelicenciranim taksijima, zabraniti svim taksijima da preuzimaju putnike na aerodromu i uspostaviće sopstvenu taksi službu koja bi imala ekskluzivna prava za prevoz putnika sa aerodroma.

Prema planu, svim taksijima bi i dalje bilo dozvoljeno da dovoze mušterije iz grada do aerodroma. Vlada je rekla da će to pitanje rešiti, međutim, do sada je malo toga urađeno. I pored prisustva policajaca na aerodromu i u zoni preuzimanja taksija, nelicencirani taksisti i dalje nude svoje usluge na aerodromu.

U decembru prošle godine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije saopštilo je da će ukloniti sve nelicencirane taksiste koji nude usluge u zoni dolazaka aerodroma po završetku izgradnje novog centralnog objekta, međutim, ali to se nije desilo.

