"GLAS ZA OBRADOVIĆA I JOVANOVIĆA JE ZAPRAVO GLAS ZA ĐILASA, SANKCIJE I NEZAVISNO KOSOVO" Vučić: Opozicija izvela trik u Beogradu

- Prihvatam da želite da se borite za nerad, javašluk i lopovluk. Podsetiću vas da je Voja Mihailović kandidat DSS-a kandidat za gradonačelnika. Nemojte da vas podsećam kako je izgledalo kada je on bio gradonačelnik. Tad je bila otimačina svega - rekao je predsednik i nastavio:

- Kada je reč o ujedinjenju opozicije, uvek morate da imate na umu da tu ima stranog faktora. Pa zašto bi nekoj zemlji u okruženju bilo u interesu da Srbija bude jaka. Nije, Uložiće novac da oslabe Srbiju, a to je formiranje slabih, loših vlada koje ne mogu da iznesu reforme, imaju brojne protivrečnosti. Pa zašto stranci u tome ne bi učestovali? Posebno kada hoće da menjamo geopolitičke stavove. Govorio sam i pred prošle izbore, a nisu mi verovali. Taj dan kada je bilo u Beogradu da li je 54, 55 mandata, iste noći i Dveri i DSS i svi mogući prešli na tu stranu… Ovo danas je dobro i fer. Danas kada glasaju za gospodina Obradovića i Jovanovića, znaju zapravo da glasaju time za Đilasa i Šolaka, time za nezavisno Kosovo, za sankcije kome se kaže da treba da ih uvedemo. Onda su izveli trik kao mogu u Beogradu tu nema pitanja Kosova - rekao je predsednik i nastavio:

- Hoćete li da mi kažete da je to bilo bolje vreme nego sada kada izgradite Hram Svetog Save, uradite Klinički centar, Prokop, izgradite Beograd na vodi, ulazite obilaznice oko Beograda, tri mosta, uradite Miloš Veliki sa mostovima, obnovite Ostružnicu, uradite most Mihajlo Putin, obnovite fasada i ulica asfaltirate više nego ikada, uradite brze pruge koje spajate sa centrom grada... U ono vreme ništa, ništa i ništa, osim što su oni bogati od Voje Mihailovića do Dragana Đilasa. Svaki glas za takve stranke je direktan glas za Dragana Đilasa - rekao je on.

Predsednik je prokomentarisao i reči Dušana Teodorovića koji je za priznavanje tzv. Kosova:

- Bar je pošten, pa to kaže, a neki drugi misle, a ne žele da kažu - rekao je Vučić.

- Znam koliko malo vrede, kako su upravljali Srbijom i kako bi upravljali da dođu na vlast. Ljudi misle da točak ne može da se okrene, a može. Ma koliko bilo teško, siguran sam da će narod doneti ispravnu odluku - poručio je Vučić.

