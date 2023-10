UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ: Do kraja 2027. prosečna plata će biti 1400 evra, minimalac 650, a penzije 620

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti. On je naveo da je Srbija sačuvana, kao i da su za kažnjavanje naše zemlje uvek bile Hrvatska, ponekad Bugarska, deo skandivanskih i baltičkih zemalja. Takođe, predsednik je podsetio da je aktuelna vlast izgradila 147 bolnica i zdravstvenih centara od dolaska SNS-a na vlast, dok od 2000. do 2012. nijedna.

Predsednik Vučić govori o svim aktuelnim temama, situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu sa Prištinom, predstojećim izborima, ekonomskom trenutku...

foto: screenshot Happy

Izgradili smo 147 bolnica, oni nula! Prosečna plata je bila 202 evra, a sada je 390

Poredeći učinak aktuelne i bivše vlasti, predsednik Vučić je tabli napisao egzaktne podatke.

"147 novih bolnica i zdravstvenih centara izgrađeno od dolaska SNS-a na vlast, a od 2000. do 2012. nijedna".

foto: screenshot Happy

"Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi evra, a danas imamo 24,8 milijardi evra. Imali smo 15 tona zlata, a sada 39 tona zlata u deviznim rezervama. U jednoj stvari su šampioni i to je jedini broj koji je veći u ovoj koloni, a to je 25,9% nezaposlenih, a mi smo na 9,2. To je jedino u čemu su šampioni".

Kad su u pitanju brze pruge, razlika je 108 kilometara na prema 0, a 807 kilometara na 31,5 kada su u pitanju rekonstruisane pruge.

Podseća da je za vreme bivšeg režima prosečna penzija bila 202 evra, a sa novim povećanjem biće 390 evra. Minimalac je bio 15.000 dinara, a sada je 47.000 dinara.

"Jedini broj koji je veći kod njih je nezaposlenost", rekao je predsednik.

foto: screenshot Happy

Isto je poređenje napravio i sa platama i penzijama.

"Oni su 'uspešniji' i po stopi javnog duga. To je druga brojka koja im je veća, i naravno, negativna je".

"Mi danas imao pet milijardi evra koje možemo da trošimo, a ne trošimo, nego ih čuvamo".

Podsetio je na lažno obećanje Miroslava Aleksića i Mlađana Dinkića da će građani Srbije dobiti 1.000 evra besplatnih akcija. Dodaje da je Dinkić bio "pošteniji" jer je priznao da je lagao narod da bi Boris Tadić pobedio na predsedničkim izborima.

Vučić je najavio dodatnu pomoć od 10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći negde oko 1. decembra.

"Za posebnu negu za dementna, slepa lica i starije ljude sa neizlečevim bolestima takođe ide jednokratna pomoć i podrška".

Najavio je kolike će biti penzije, plate i minimalac do kraja 2027. godine.

"1400 evra prosečna plata, 620 evra penzije, a minimalac 650 evra".

Za sedam dana kreće izgradnja Niš - Dimitrovgrad

"Danas smo završili papire, za sedam dana krećemo izgradnju pruge Niš - Dimitrovgrad".

Najavio je brzu prugu Budimpešta - Novi Sad - Beograd - Niš - Sofija - Istanbul.

"Do Istanbula će moći da se stigne za 8 sati brzom prugom".

"Spasili smo 500 života auto-putem i zbog toga sam doneo odluku da bude srušen hrast star 600 godina".

Više od 80 odsto napada je protiv mene

Očekuje se da Vučić u četvrtak raspiše izbore. Za taj dan zakazana je premijera filma o predsedniku u kome nema za šta ga ne napadaju.

"Mogli bi da nauče kako se kreće lovac u šahu, kad već drže pridike", rekao je Vučić posle odgledanog trejlera.

"Stručnjaci u digitalnoj sferi sa društvenih mreža tačno izvuku vreme i interakcije, preko 80 odsto negativnog sadržaja je protiv mene".

"Da li sam birao da budem neko ko će da donosi odluke ili da budem neko ko će da statira u kukuruzu, a da ne donosi odluke, uvek biram ovo prvo, jer mogu nešto da uradim".

foto: screenshot Happy

Za kažnjavanje Srbije uvek su bili Hrvatska, ponekad Bugarska, deo skandivanskih i baltičkih zemalja

Na pitanje je šta je sve izdržao, Vučić kaže:

"Nikad neću reći ko je šta je rekao. Ne mogu da kažem da meni neko lično preti, ali to se radi kroz tzv. prikrivene pretnje našoj zemlji. Ono što ja ne mogu da razumem kada se prave da ne vide ono što ja znam da vide. Jedno od pitanja na koje nisam bio spreman je zašto sedim sa Miloradom Dodikom, jer mi je bilo logično da srpski lideri sede zajedno. Kažu da nije dobro da jedem hamburger sa njim, moj odgovor nije imao veze sa menijem i hranom".

"Za kažnjavanje Srbije uvek su bili Hrvatska, ponekad Bugarska, deo skandivanskih i baltičkih zemalja"...

"Ponosan sam na politiku samostalnosti i suverenosti".

"Kad tražite sankcije protiv Vučića, tražite sankcije protiv Srbije. Ja sam predsednik i biću još četiri godine. Zašto to radite? Čime sam to zaslužio? Time što možete da radite šta hoćete? Time što možete da kršite zakon i da protestujete na svakom mestu?"

Srbija ide napred

"Danas smo imali razgovore sa MMF. Ljudi obično kažu: 'Šta nas briga za MMF'. Mi smo 2011. izbacili MMF pred izbore 2012. To nas je još skuplje koštalo, pa smo 2014. morali da uđemo u fiskalnu konsolidaciju. Mi od 2014. u ovoj ili onaj način imali ovde MMF. Sad ćemo preći iz stend baj aranžmana u tzv. prekoršneri deo, što znači da se naše finansije nalaze u odličnom stanju. Znate da ja retko kad koristim reč 'odličan'. Industrijska proizvodnja napreduje bolje nego što smo očekivali i ona vuče naš napredak. Srbija ide napred".

"Zato smo se borili, ni krivi ni dužni, da pokušamo da sačuvamo zemlju, odbranimo naše interese i da nam ekonomija napreduje. Sve što smo rekli za studente, plate i penzije, biće odmah ispunjeno, bez udara na naše finansije. Držimo nisku stopu javnog duga. Na nivou evro zone je 91 posto, u Srbiji je 51 posto. Mi nismo uvek u situaciji kao zemlja koja se nalazi van EU, podložna različitim šokovima. Mi moramo da budemo sigurni i ne smemo da se ponašamo kao raspojasana banda. Imamo više nego što trošimo. To kako napreduje ekonomija mnogo bolje osećaju siromašni. Mi moramo da se postaramo da napravimo najbolji mogući ambijent za dolazak investicija".

Predsednik je napravio paralelu sa BiH.

"BiH je pre deset godina imala za 100 evra imala veće plate, a sada Srbija ima za 100 evra veće. Za kratko vreme je napravljen preokret. To nije zato što smo pametniji, već zato što smo imali mnogo direktnih stranih investicija".

"Mi ćemo uvek biti pod pritiskom zbog Kosova".

Sačuvali smo Srbiju

Predsednik je o gorućoj temi, situaciji na Kosmetu, rekao:

"Čovek preduzima radnje onoliko koliko može. Situacija je teška i komplikovana. Borili smo se i odradili svoj posao. M>islim da smo sačuvali Srbiju uprkos činjenici da ne možete da se osećate dobro dok traje teror nad Srbima na KiM".

Sutra u Beograd dolazi Ursula fon der Lajen, o tome Vučić kaže:

"Imaćemo razgovore u četiri oka i zajedničku večeru, mnogo vremena da razgovaramo o značajnim stvarima za Srbiju".

(Kurir.rs)