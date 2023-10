DRAMA U DVORIŠTU ŠKOLE U PROKUPLJU! Pijani mladić vitlao nožem pred decom dok su čekali na trening

Sve se odigralo oko 19.30 časova, kada je mladić prolazio preko sportskog terena škole, koji je osvetljen. U jednom momentu je izvadio nož i vitlao sa njim u vazduhu. Obišao je školska vrata, i tada je primetio decu koja su sedela na klupi, a koja su bila vidno uznemirena jer nisu znala kako da reaguju.

Nož koji je imao mladić, kako kažu svedoci, bio je većih dimenzija, a u drugoj ruci je nosio pivsku flašu od dva litara. U jednom momentu je prišao na klupu u dvorištu i seo kraj grupe male dece, koja nisu imala više od devet godina, i koja su čekala da počne trening u sali tehničke škole.

- On im je nešto govorio, ali ga oni nisu razumeli. Onda je jedan nastavnik to primetio i otvorio vrata škole da deca uđu. Ka vratima je krenuo i mladić, ali je njemu rečeno da on ne može da uđe. Sve je to trajalo da kažemo minut- dva. Kada su mališani ušli u školu, on se okrenuo i otišao iza školske sale i u tom trenutku, bukvalno u istom minutu naišla je policijska patrola. Zaista su bili brzi, jer je jedna koleginica pričala sa policijskim službenikom pošto je pozvala policijsku stanicu , a oni su već naišli - kaže svedok onoga što se dogodilo.

Kurir.rs/B.R.