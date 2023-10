VUČIĆ UPOREDIO UČINAK BIVŠE I SADAŠNJE VLASTI Ovo su brojke koje sve govore: "Jedini broj koji je kod njih veći je nezaposlenost"

Poredeći učinak aktuelne i bivše vlasti, predsednik Vučić je tabli napisao egzaktne podatke.

- Jedini broj koji je veći kod njih je nezaposlenost - rekao je predsednik.

Kako je rekao, 147 novih bolnica i zdravstvenih centara izgrađeno u vreme od dolaska SNS-a na vlast, a od 2000. do 2012. nijedna bolnica.

- Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi evra, a danas imamo 24,8 milijardi evra. Imali smo 15 tona zlata, a sada 39 tona zlata u deviznim rezervama. U jednoj stvari su 'šampioni' i to je jedini broj koji je veći u ovoj koloni, a to je 25,9 odsto nezaposlenih, a mi smo na 9,2. To je jedino u čemu su šampioni - rekao je Vučić.

Podseća da je za vreme bivšeg režima prosečna penzija bila 202 evra, a sa novim povećanjem biće 390 evra. Minimalac je bio 15.000 dinara, a sada je 47.000 dinara.

Kad su u pitanju brze pruge, razlika je 108 kilometara na prema 0, a 807 kilometara na 31,5 kada su u pitanju rekonstruisane pruge.

- Oni su 'uspešniji' i po stopi javnog duga. To je druga brojka koja im je veća, i naravno, negativna je. Mi danas imao pet milijardi evra koje možemo da trošimo, a ne trošimo, nego ih čuvamo - rekao je predsednik Vučić.

