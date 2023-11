IZNENAĐENJE ZA OSNOVCE I NJIHOVE RODITELJE! Pogledajte šta će se tokom ove i sledeće godine dešavati u ovim školama

Među mnogobrojnim projektima u koje se grad Beograd svesrdno uključio jedan možda o najvažnijih je izgradnja i dogradnja osnovnih škola u srpskoj prestonici.

Ulaganja u obnovu i izgradnju škola su velika ali, kako su zvaničnici naveli, i cilj je veliki - obnova svih škola i vrtića u Beogradu. Da bi se to postiglo napravljen je detaljan plan po prioritetima i već se sada do kraja 2024. zna koje će sve škole biti njime obuhvaćene.

Do kraja 2023. godine će se privesti kraju radovi u sledećim osnovnim školama:

- OŠ "Duško Radović", Sremčica, GO Čukarica – izvođenje radova na rekonstrukciji krova - OŠ „Vladislav Ribnikar“, ul. Kralja Milutina br.10, GO Vračar – radovi na adaptaciji fiskulturne sale. - OŠ "Kralj Petar II Karađorđević", GO Vračar - izvođenje građevinsko-zanatskih i elektro radova. - OŠ "Petar Kočić", GO Zemun - izvođenje radova na rekonstrukciji hidrotehničkih instalacija i sanaciji krovnog pokrivača. - OŠ "Veljko Dugošević", GO Zvezdara - izvođenje radova na sanaciji poda u fiskulturnoj sali. - OŠ "Jelena Ćetković" GO Zvezdara - izvođenje radova na spoljnom uređenju-izgradnji dečijeg igrališta.

Ni u narednoj godini se sa ovim neće stati. Obnova i izgradnja osnovnih škola ostaće jedan od najvažnijih zadataka kako bi se postojećim ali i novim generacijama osnovaca ali i svima onima koji u tim školama rade obezbedili najmoderniji uslovi.

00:43 Najbolji uslovi za osnovce

Radovi koji će biti završeni u toku 2024. godine:

- OŠ „Oslobodioci Beograda“, GO Palilula, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija objekta – (Sekretarijat za investicije) - OŠ "Svetozar Marković", GO Vračar – izvođenje radova na rekonstrukciji temelja fiskulturne sale. - OŠ „Laza Kostić“, GO Novi Beograd –izvođenje radova na sanaciji spoljnog uređenja školskog dvorišta. - OŠ "Milena Pavlović Barili, GO Palilula - izvođenje radova na sanaciji dela fasade i krova. - OŠ "Jelica Milovanović", GO Sopot - Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji objekta.

Koliko je Grad posvećen ovoj ideji svedoči i primer urbanizacije dela opštine Čukarica - konkretno su u pitanju Velika Moštanica i Pećani. U Velikoj Moštanici, sa postojećih 3.506 stanovnika, broj bi mogao da naraste na 8.336, pa bi bilo neophodno obezbediti predškolsku ustanovu u kojoj bi moglo da se smesti 613 dece. U Pećanima bi moglo da živi 1.416 žitelja, a u tom slučaju bi bila oko 104 predškolca. Planirana je izgradnja dve predškolske ustanove u Velikoj Moštanici i jedne u Pećanima.

Postojeći depadans u OŠ "Branko Radičević" bio bi rekonstruisan. Nova osmoletka bila bi izgrađena u Pećanima i ona bi pozitivno uticala na razvoj ovog područja. U Velikoj Moštanici bi takođe bila izgrađena jedna osmoletka i proširena postojeća.

Promo