BEOGRAĐANI, SLEDI VELIKA IZMENA NA GRADSKIM ULICAMA: Najviše će uticati na gužve u PREVOZU

Prošlog meseca potpisan je veoma važan Sporazum sa kompanijom PowerChina koji se tiče projektovanja i izgradnje depoa Makiš, koji čini neophodan infrastrukturni objekat u okviru izgradnje Beogradskog metroa, ukupne vrednosti 200 mil EUR. Sporazum predstavlja do sada najvažniji korak ka realizaciji velikog projekta izgradnje metroa u Beogradu imajući u vidu da će novoizgrađeni Depo biti mesto sa kog će se upravljati celokupnim sistemom metroa.

Tu će biti glavno mesto za održavanje svih kompozicija metroa, odnosno iz Depoa Makiš obavljaće se kompletno upravljanje sistemima potpuno automatizovane Linije 1 metroa, posredstvom Upravljačkog centra koji će se nalaziti u administrativnoj zgradi. Takođe, osim upravljanja, iz Upravljačkog centra će se upravljati i vršiti nadzor nad svim elektro-mašinskim postrojenjima u stanicama (liftovi, eskalatori, peronska vrata), evakuaciono-ventilacionim otvorima, objektima u depou.

Depo Makiš služiće za održavanje voznih sredstava beogradskog metroa, odnosno održavanje u smislu popravki većeg obima poput zamene obrtnih postolja, zamene glavnih transformatora i svih opravki koje iziskuju podizanje voznih sredstava dizalicama za vozna sredstva linija 2 i 3. Naposletku, u Depou Makiš obavljaće se gariranje, inspekcija i redovno spoljašnje i unutrašnje pranje voznih sredstava Linije 1 i dela voznih sredstava Linije 2 metroa.

Predviđeno je projektovanje i izgradnja donjeg stroja koloseka u depou za ukupnu dužinu koloseka od oko 10 kilometara, projektovanje i izgradnja manipulativnih površina i unutrašnjih saobraćajnica ukupne dužine oko 4,7 kilometara sa pripadajućom infrastrukturom, kao i spoljno uređenje depoa ukupne površine od oko 34 hektara.

Prva linija metroa ukupne dužine 21,4 kilometra koja vodi od Železnika do Mirijeva, trebalo bi da bude završena do 2028. godine, druga koja ide od Mirijeva ka Bežaniji, biće završena do 2030, dok je trasa treće linija od Banjice ka Bežaniji.

To će biti sistem od tri linije metroa koji će zajedno sa drugim delovima prevoza u Beogradu – tramvajima, trolejbusima, autobusima, činiti potpuno novi sistem javnog prevoza. Ovaj veliki projekat doprineće daljem razvoju infrastrukture, rešavanju saobraćajnih problema kao što su velike gužve, smanjenju zagađenja u Beogradu, ali i celokupnom razvoju zemlje.

Kada su u pitanju projekti iz javnog prevoza, značajno je i što se do kraja 2023. godine očekuje završetak radova i puštanje u rad gasne stanice u saobraćajnom pogonu Karaburma.

Za koji dan počeće i rekonstrukcija tramvajske okretnice na Banovom brdu, gde će biti ugrađene tri podstanice sa električnim ormarima kako bi tramvajske šine u okretnici bile automatizovane, a do kraja ove godine planirano je i raspisivanje javne nabavke za projekat rekonstrukcije trolejbuske mreže u Kralja Milana ll faza (od ulice Kneza Miloša do Palate Albanija). Predviđeni radovi će biti izvođeni tokom letnjeg reda vožnje 2024. godine.

