DOLASKOM U SRBIJU OSTVARILA JE SVOJ SAN: Filipinka je proputovala svih 193 zemlje a evo šta kaže za Beograd

Duško Radović je jednom prilikom vodeći radio program rekao: “Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu, bilo bi neskromno” i ta tvrdnja se savršeno uklapa sa jednim dolaskom u velegrad letom dugim 8.796 kilometara.

Ti pređeni kilometri su u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici ukrstili tri kontinenta – Evropu, Australiju i Severnu Ameriku. Predstavnici pomenutih, mlada i lepa Zagrepčanka Vanna Bojović, influenserka i svojevrsna novinarka, Donalito Bales, dobroćudni australijski programer i pisac, ali i Luisa Ju, medicinska radnica u penziji iz Majamija, koračali su u susret.

Iako je ovaj sasvim neobičan trio, delovao kao da ih ne povezuje puno, njihove sudbine su ipak protkane jednom niti, koja svakome od njih ponaosob izuzetno znači, a to je putovanje i ljubav prema istom. Naime Vanna na Instagramu objavljuje fotografije sa svojih putovanja i o njima zanimljivo piše, Donalito posao organizuje isključivo prema rasporedu putovanja, a Luisa prosto živi u pokretu. Oboje su “deca” majci svih putnika i ona je u njihove živote ušla krećući se po belom svetu.

foto: Stefan Stojanović

A na izvestan način ova putnica u 79. godini je zapala i u sferu našeg interesovanja, dok smo krstarili mrežama. Naizgled slučajno, diskretno je odjeknula objava pomenute influenserke na internetu, kojom svojim pratiocima poručuje da iz rodnog Zagreba dolazi u Beograd, kako bi svedočila nečemu neverovatnom i nesvakidašnjem - zatvaranju kruga, kraju jedne etape i ispunjenju životne želje njene prijateljice, odnosno “majke”, kako je i sama zove.

"Moja prijateljica Luisa je danas sletela u poslednju državu i time ostvarila svoj cilj da poseti apsolutno svaku državu na svetu. Da, apsolutno svaku, gotova je! To je bio razlog da se danas uputim put Beograda, gde sam je zajedno sa sa još nekoliko prijatelja dočekala na aerodromu. Luiza ima 79 godina, rođena je na Filipinima i od 20. godine živi u Americi, u Majamiju. Posetila sam je tamo pre dve godine, a upoznale smo se u Nigeru i zajedno smo posetile čak šest država. Spavale smo zajedno u šatorima Južnog Sudana, izlazile po klubovima u Burkina Fasu, a bile smo i na kafi na Baliju. Luisina želja za životom je neverovatna”, rekla je Bojović i dodala da je njihovo prijateljstvo dokaz da za druženje godine nisu bitne, kao i da imaju iste ciljeve: "Ona je moja najveća inspiracija, koju sam srela na životnom putu i nadam se da će bez obzira na to što je danas ostvarila životni cilj nastaviti da putuje i širi svoju retko viđenu energiju”.I zaista je tako Luisa je osoba na koju ne nalećete često i njena energija je zato neobično draga i privlačna.

Vedra, nasmejana i u svojim reakcijama blaga, Luisa Ju je za “Mondo” otkrila da je sebi zacrtala cilj, a svoj fokus sa njega nije skidala ni tren. Naime, dala je sebi zadatak da pre 80. rođendana proputuje svih 193 država sveta, a igrom slučajnosti je Srbija 193. I dok Vanna već dobro poznaje centar grada, a Donalito primećuje da se Beograd dosta izgradio u proteklih 12 godina, Luisa očima upija svaki detalj novog grada i primećuje osobenosti slučajnih prolaznika, velikodušno odvajajući dragoceno vreme za redakciju “Mondo” i njene čitaoce, kako bi svoju životnu mudrost podelila sa zainteresovanima.

foto: Stefan Stojanović

Kako kaže na početku Srbija je bila logičan izbor za nju, imajući u vidu to da joj je pred kraj ostalo da poseti Karibe i našu državu, što se i desilo devetog novembra. “Ovo je poslednja 193. zemlja i nedoumica da li da za kraj ostavim Srbiju ili Karibe nije trajala puno. Karibi su ipak bliži Majamiju, gde ja živim, dok je Srbija mnogo dalja. Svi su se svojevremeno pitali koja zemlja će to biti, kada je lista bila duža”, počinje svoju priču Ju i navodi da je od njenog sletanja u Srbiju krenula magija. Najpre su je na aerodromu dočekali Vana i Donalito, držeći transparent dobrodošlice. Ona navodi da o svakoj državi, u koju otputuje voli da pročita podatke, pa tako zna da je Srbija nekada bila deo države, koja više ne postoji - Jugoslavije.

Ova putnica primećuje da je Beograd grad koji ne spava, u šta je imala priliku da se uveri prethodne večeri, s obzirom na to da se ne libi da poseti veselja i žurke gde god se nađe, pa u svemu tome uviđa određenu simboliku, dok naglašava slavljenički duh prestonice. “Na izvestan način sam svoju baket listu (listu životnih želja) krunisala dolaskom u grad koji je pun veselja, što se i poklapa sa završetkom uspešno obavljenog cilja. Veselje za kraj”.

Upitana da prokomentariše ljude iz 193. zemlje Ju navodi da su ovdašnji stanovnici druželjubivi i zainteresovani za njenu neverovatnu priču.

Porodica i prijatelji uvek oko nje

Iako ima svoju biološku ćerku, Luisa je kako kaže “okružena decom i unucima iz čitavog sveta”, a druženje i razmena energije sa njima joj donose posebno zadovoljstvo na putovanjima.

“Mnogi poznanici mi kažu da sam im inspiracija. Skoro sam skakala padobranom iako mi je to moj doktor prvobitno zabranio. Međutim ja sam mu tada rekla da je to na mojoj listi i da je moj skok iz aviona neizbežan”, priseća se kroz smeh vesela sagovornica, pa dodaje da joj je nakon njenog insistiranja lekar dozvolio taj poduhvat.

foto: Printscreen/Instagram

Koliko je njen duh mlad i kao kakvo malo dete zainteresovan za svet, potvrđuje priznanje da se svakom putovanju raduje kao da je prvi put. “Snagu da putujem mi ulivaju poznanstva, mladi ljudi mi prilaze i oslovljavaju me sa bakom ili majkom. Imam prijatelje na sedam kontinenata, razvijam i negujem svaki taj odnos. To je jedna od lepota putovanja, poznanstva i učenje o kulturi drugih naroda”, rekla je sagovornica. Ona kaže da su je putovanja naučila toleranciji i otkrila joj da svaka kultura ima svoje različitosti. “Ponekad je teško da razumete nečije običaje. Videla sam kako ubijaju životinje, obožavaju idole... U Indiji sam posmatrala kako pale tela mrtvih... u početku mi je to bilo čudno, ali kasnije sam takve situacije prihvatila kao deo kulture raznih naroda“.

Poriv za putovanjima je u njenom DNK

Kako kaže Ju, oduvek je volela da putuje, a u mladosti je proputovala celu Ameriku, koristeći malo para, ali oslonjena na dobru logistiku puta. “Ako bih znala da će put trajati osam sati, ne bih išla u hotel, vreme za spavanje je bilo podređeno vožnji u autobusu. Stanice su bile dovoljne da se osvežim, umijem operem zube. Dobra logistika i mreža prijateljstva, koje sam još tada oformila takođe su mi pomogle u tome.“, priseća se sagovornica, koja se u svojim dvadesetim godinama odselila u SAD, po završenim studijama i tamo zasnovala porodicu. “Ćerka jedinica, je zaštitnički nastrojena kada sam ja u pitanju i često je zabrinuta zbog mojih putovanja zato što nisam više tako mlada. Ona je umerenija i drugačija od mene. Zato ja nekad bez njenog znanja sebi organizujem putovanje, kako je ne bih sekirala dok pripreme traju”, kaže kroz smeh Luisa Ju.

Ova „baka tj. majka svih putnika“ otkrila je šta smatra potrebnim za uspeh u životu.”Ostvarila sam svoj cilj i osećaj je sjajan, sjajan! Ovo je velika čast za mene. Putovala sam i tokom pandemije, kada su ljudi umirali. Poznanici su tada plakali i molili me da ne idem, ali ja sam samo klimala glavom i drugom rukom spremala kofer“ Luisa Ju ističe da čovek treba da pati ritam svog srca i ne obazire se na komentare. “Uradite ono što želite! Naravno da bezbednost treba da bude na prvom mestu, ali ja ovde pričam o onom osećaju, koji dolazi iz stomaka, o željama koje neretko pokrije strah. Ne plašite se, radite stvari sa strašću.Toliko je lepote i dobrih ljudi na svetu. Mislim da u svemu tome imam i sreće“, zaključuje za „Mondo“ portal ova izvanredna žena.

Kurir.rs/ Mondo