NOVA PIJACA U OBRENOVCU: Moderan objekat na 10.000 kvadrata vredi 1,5 milijarde dinara, a sa njim dolazi i podzemna garaža!

Nova pijaca u Obrenovcu najbolji je odgovor na potrebe građana koje stari pijačni kompleks više nije mogao da podmiruje.

Međutim, ona je i deo većeg projekta za bolje urbanističko rešenje u ovom delu opštine. Grad Beograd je raspisao tender za izvođenje radova u avgustu 2022. godine, a kompleks se gradi na površini od 5.502 kvadratna metra. Posao je vredan približno 1,5 milijarde dinara.

Na prostoru između ulica Vuka Кaradžića, Vojvode Mišića, Doma zdravlja i gradskog trga, gradi se moderan objekat sa dve zatvorene hale. U jednoj su predviđene tezge za zelenu pijacu, a u drugoj rashladne vitrine za mlečne proizvode. Uz 32 lokala i kancelarije za administraciju, nova pijaca donosi još jedno važno rešenje za Obrenovčane i njihove goste - podzemnu garažu, sa 75 parking-mesta.

Prilikom obilaska ovih značajnih radova prošle godine, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je posebno istakao da će Obrenovac dobiti modernu, uređenu pijacu kakvu zaslužuje, ali i da će čitav ovaj deo grada biti sređen u urbanističkom smislu.

- Ovde se ranije stvarao saobraćajni kolaps, a sada će postojati bulevar, tako da to više ne bi trebalo da bude problem - kazao je gradonačelnik.

Pijaca u Obrenovcu radi svakog dana, ali su građani navikli da je subota „pijačni dan", kako se nekada govorilo. Otud je subotom naročito dolazilo do velikih gužvi, čemu su doprinosile i svatovske kolone koje su išle istom ulicom.

Ako se tome dodaju i sportske manifestacije koje su, takođe, obično vikendom, jasno je da novo rešenje stiže u pravi čas.

Pešački pristup novom objektu biće obezbeđen na više mesta i iz Ulice Vuka Кaradžića i iz novoplanirane Pijačne ulice, kao i iz unutrašnjosti bloka sa susedne jugozapadne parcele, a za automobile su predviđene kolske rampe iz obe ove ulice.

- Opština će nastaviti da radi manje projekte u skladu sa svojim mogućnostima i budžetom, a Grad će one kapitalne, poput ove pijace, atletskog stadiona i drugih većih projekata u Obrenovcu - kazao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Postupci za izgradnju nastavka Gembešove ulice sprovode se uporedo s radovima na pijaci, a ona će zajedno sa novim krilom Doma zdravlja činiti novu ambijentalnu celinu u centru Obrenovca.

Stari kompleks zelene pijace je srušen, a na njegovom mestu niče novi objekat. Uz njega je predviđena i nova nadstrešnica za robnu pijacu. Uvode se tri putnička i jedan teretni lift, kao i jedan lift za transport otpada.

Spoljašnji zidovi zidanog dela objekta su projektovani sa završnom obradom fasade u vidu dekorativne opeke u listelama crvene boje.

Dinamika radova teče predviđenim tempom, pa se očekuje da pijaca bude gotova na jesen kako je i planirano. U njoj će biti obezbeđeni bolji uslovi za plasman robe lokalnih poljoprivrednika i proizvođača, kao i udobnija nabavka za sve kupce koji se na pijaci snabdevaju.

Grad Beograd je rešen da se beogradske pijace urede, a sve one kojima je to potrebno, ozbiljno rekonstruišu. Tako je uređena i pijaca „Stari Merkator” u Novom Beogradu, završeni su radovi na Otvorenom tržnom centru na Miljakovcu, a rekonstruiše se i pijaca u Lazarevcu.

Prema rečima Aleksandra Šapića, u toku su i projekti za rekonstrukciju pijaca „Đeram”, „Kalenić”, kao i pijace na Banovom brdu.

- Pijace su važno mesto za sve građane i ukoliko one nisu uređene i svrsishodne, onda je to ogledalo svih nas. Trudićemo se da one koje su uređene sačuvamo, a da one koje nisu uredimo i tako u što kraćem periodu postavimo standard koji će morati da se poštuje - zaključuje Šapić.

