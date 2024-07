"DILBER NIJE ZNAO NIŠTA DA KAŽE, ALI JE BOLJE GOVORIO OD MNOGIH" Najtužnija priča o psu iz Beograda koji je ostao bez svog čoveka

"Dilber je Dušanov pas. Dušan je Dilberov čovek i to će prosto uvek biti tako. Dilber je živ i zdrav, Dušan nažalost više nije sa nama. Ostali su jedno bez drugog i to slama gotovo isto kao što slama sam Dušanov odlazak", napisala je Ivana na Fejsbuku počevši svoju objavu verovatno najtužnijom rečenicom na svetu: "Ovo je najteži post koji ću napisati o psu."

Dušana više nema, a iza njega ostao je Dilber. Dušanov život je prekinut iznenada a Dilberov nikada više neće biti isti pa se Ivana obratila dobrim ljudima, sugrađanima, Beograđanima sledećim rečima:

"Govorio je da je Dilber nešto najbolje što mu desilo u životu. Znao je da kaže da nikad neće biti spreman da ostane bez njega. Znao je da kaže da ga je Dilber učinio najboljom verzijom sebe. Dilber nije znao ništa da kaže, al je bolje govorio o ljubavi i lojalnosti od mnogih ljudi. Oni su jedno drugo pronašli. Oni su jedno drugo spasli. Dilber mora ponovo biti srećan. Trenutno se nalazi sa Dušanovim roditeljima, ljudima u godinama koji nisu u mogućnosti da se brinu o njemu. Pitanja poput što ga ne uzmem ja ili neko od bliskih prijatelja molim vas ne postavljate jer mi je ovih dana ruka bliža blok dugmetu više nego ikada. Nemam strpljenja i neću da se pravdam, objašnjavam i kmečim.

foto: Facebook Printscreen

Star je tri godine. Zdrav i negovan poput najvrednijeg bisera u Dušanovom životu. Ni na šta manje ne pristaje ni sada, kao ni ja. To je jedini uslov. Samo tako, uz ljubav i posvećenost na max on ponovo može biti srećan pas. Deliteda Dilberov nastavak života bude najbolja i najvrednija stvar koju ćemo učiniti za Dušana. Hvala vam do neba. Hvala do Dušana i od Dušana", napisala je Ivana apelujući na ljude da Dilberu pruže drugu šansu za dom i srećan a ne pasji život bez Dušana koji je zauvek zaspao u snu.

Kurir.rs/Facebook