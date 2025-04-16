ISKLJUČENJA STRUJE U DEVET OPŠTINA U BEOGRADU Počinju u 8 i trajaće do 17 sati: Detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u sledećim opštinama.
Zvezdara 08:30 - 14:00
DUVANJSKA: 12,20,24-26,30A-32,7-9,13,19-27, FOČANSKA: 6-22,5-19, JOVANA ĐAJE: 23, KRAGUJEVAČKA: 8-24,5-9A,13-15,23-29, MILANA RAKIĆA: 113,119,123A-123B, MITE RUŽIĆA: 22-30G,34-36,44-46V,52-76,19A-23A,27-33C,37, PROZORSKA: 2-6,1,
Palilula 09:00 - 12:00
Naselje Kovilovo: KOVILOVO: 7/2,8/2,4V-10,42-50,3-9,43,49-49A,
Palilula 09:00 - 14:00
Naselje BORČA: PETRA DRAPŠINA: 2-16,1-5A,9-17,
Čukarica 08:30 - 15:00
MAKIŠKA KOLON KOSMAJ: 4,8-18,26-64,72-72G,76-92A,1-7G,17-19,23, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,BB,2-8,35-47,51-55, Naselje MAKIŠ: MAKIŠ POLJE: 1-1A,9-11, Naselje OSTRUŽNICA: DOSITEJA OBRADOVIĆA: 2-6,10-18,5-11, KARAĐORĐEVA: 2-24,32-40A,44-56A,1-7,11-23, MILORADA PANTIĆA: 2-8A,14-24,32,1B-3,7-15A,23-25A,29-37, PROTOPOPA MARKA: A,21/1,2-6,12-16A,1-17A,23, RADA BRANKOVIĆA: 2-6,10-18,22-22C,32-34B,1,5-13, SAVSKA: 2-8,1-7A, SEDMOG JULA: 2-4C,8-16,20-32A,36-36A,40-42A,1-13,35, TREĆEG JANUARA: BB,2-4,8,16,1-3B,7-11,17-21A,25,
Čukarica 08:30 - 14:00
Naselje ŽARKOVO: VELJKA PETROVIĆA: 130-136,167-171,
Čukarica 09:00 - 11:00
OBRENOVAČKI DRUM: bb,
Rakovica 08:30 - 14:00
Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 24-30C,9-11B,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
GANDIJEVA: 53-83,
Novi Beograd 08:00 - 17:00
SAVSKI NASIP: BB,3,
Grocka 08:00 - 14:00
Naselje KALUĐERICA: GROBLJANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24Nj, Naselje LEŠTANE: 20 OKTOBRA: 8,3-15, 29 NOVEMBRA: 2,6-10,14A-18B,1-19, ARČIBALDA RAJSA: 2-14V,26,9, BEOGRADSKA: 8-14,1-9, BRANISLAVA NUŠIĆA: 2B-20,24A-42,1-7,11-23, DIMITRIJA BOGDANOVIĆA: 2-18,1-13, DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, DRENJAČKA: 2-64E,1-39L,45E-69B,73-79,83-83G, DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 2-6C,10B-36,42A-92G,3-7,11-13,17-19A,23, GAVRILA PRINCIPA: 2-12,1-11, GROBLJANSKA: 2,6-30,1-1A,7-13, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KOSMAJSKA: 2-8,12-18A,22,30-32,38,1-3,9-27,39, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-4,1-29,33, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2-6E,10-16A,20D-30,36-40,48,114,118-124,132,138A,142,168,176,180,214,1A-29,177-179, MARŠALA TITA: BB,BB,2-24,30-60,64-84,92-130,136-152,158-170,176-234,1-15,21-51,57-75,83,87-97,103-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-6,10-18,1-11, MIODRAGA PEŠIĆA: 2-22,1-31, MIROSLAVA PEŠIĆA: 2-18,1-15, NASELJE ELEKTROISTOK: 2-8,1-7, NIKOLE TESLE: 2-10A,14-20,24,28-34,1-17B, NOVOSADSKA: 4,8-10,14-16,22-24,30-34,40-42,5-7,23-25,29-33, PRVOMAJSKA: 2-64,1-9B,15-63A, RADETA KOVAČEVIĆA: 2-14,1-9, RATKA PAVLOVIĆA: 2-14,1-13, RAVAN: 2A-6A,1-5A, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-38A,42-132,136E-142,146B,150-150A,156-160,1-5,9-15,19A-25,33,61-65,69, SEDMOG JULA: 2-22,1-25, SMEDEREVSKA: 2-8,7, SMEDEREVSKI PUT: BB,2C-6V,3A-5A,9-13,21-23V,37-37A, SMILJANSKA: 2,6-8,1-15, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-3B,9-13A, TOPLIČKA: 2-12A,18A,1-17A, TRIFUNA PEŠIĆA: 2-24B,28-38A,3-9,13-27C,31, VELJKA VLAHOVIĆA: 4,10-12,1-19A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-22,26-30,1-23, ZABRANSKA: 2-6,10-10A,1-15, ŽIVKA KAZANDŽIĆA: 8-10,14-18,22-44,11B-23A,31-39, ŽIVORADA MIHAILOVIĆA: 2-10,1-9,
Grocka 08:00 - 15:00
Naselje BOLEČ: MARŠALA TITA: 122-124,130,142, SMEDEREVSKI PUT: BB,,2-2D,6,120-122V,128, Naselje GROCKA: SMEDEREVSKI PUT: 6C,1R, Naselje LEŠTANE: KRUŽNI PUT: 5A,9A-9G, Naselje RITOPEK: DRUGE KRAJIŠKE BRIGADE: 1-11A,21-25, KARAĐORĐEVA: 118-126,130-130,142-148, PROLETERSKA: 15,27, SMEDEREVSKI PUT: 2-2A,12-18,32,118B,122,1-3,17,43,123, SUNČANA: 3,7,11-17A, SVETOSAVSKA: 30-40A,25,
Grocka 09:00 - 14:30
Naselje BOLEČ: SMEDEREVSKI PUT: 10A, Naselje DRAŽANJ: BEOGRADSKA: 6-6A,10-12,1-7, GROBLJANSKA: 2-6,1-3B,7, VUČKOVA: 10, Naselje GROCKA: BULEVAR OSLOBOĐENJA: 31A, Naselje PUDARCI: MAJEVIČKA: 2,6-8,1-3, NARODNIH HEROJA: 96,102-104B,114-114A,118-120A,126,111-115A, PALIH BORACA: 58-60,64,68-78,82-92,96-110,114-132,55-57A,61-125,129-153,157, PALIH BORACA 2 DEO: 2-4,8,1, PARTIZANSKA: 2-20A,1,5,9,13-15,19, PROLETERSKIH BRIGADA: 2,6,16,3-15, PRVOMAJSKA: 2-34,38,1,5-9,13A-21, PRVOMAJSKA 2 DEO: 10-14,9-11, VUKA KARADŽIĆA: ,BB,2-24,1-3A, Naselje RITOPEK: LIVADICE: 42-44, Naselje UMČARI: BEOGRADSKA: 2,6-12,16-38A,42-52B,1-23,27-31,35-37,43-57, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: ,2-14,18-18B,22-24,30-30,38-42,1-11A,19-33A, GROBLJANSKA: 2-6,10-32, KOVAČEVA: 1, LOLE RIBARA: 14,38,17-19G,23,29-35,45, MAJEVIČKA: 2,6-18,1A-19, MARŠALA TITA: 2-6,1, MIĆE STOJKOVIĆA: 2-4,8-12,16-18,1-7,15, MOŠE PIJADE: 2-6,10-14,1-13, NEMANJINA: 2-4,16-30,34-42A,46-76,80-80,1A-3,13,27-37,41-67, REKA: 4-12,1-7,11, TRG REPUBLIKE: 4-6,12-16A,20-36,1-13,17-41,
Obrenovac 09:30 - 15:00
Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 8, BARIČ REKA 1. DEO: 0-30,40,46,3,7A-9,13-19,23-47,51-53,57-59,63-63B,67,71,75A,499A, BARIČKA REKA: 20,70,3,13,19,45-47,51,59,81,91B, BARIČKA REKA 2.DEO: 34,57, BEOGRADSKA: 4,5A,23, BRĐANSKA: 38, DUVANIŠTE: 1111, JANKA TEŠIĆA: 10E-10G, LIČKA: 3,15,19, MILISAVA ČAMDŽIJE: 30A,1-5,11,29B,57A, OBRENOVAČKI PUT: 138-146,150-160,230-232,270,123-141B,187-187A,211, PUT POKRAJ PRUGE 2.DEO: 19, PUT ZA ISKRU: 2-16,24A-24B,63,119, REKA KOD VOJSKE: 99,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BRANKOVIĆA KRAJ: 264,334,335, BRĐANSKI KRAJ: 152,242E,280A-280B,195B,207A,219,253, BRDO: BB,26,66,180-182,186,192-192A,196-198A,202,206-218,222,226-228A,232,238-244,248,252A-254,258-266A,274,278-280A,290-298,302-304,332,350-356,362-366,398,412,5,97,177G,181A-185A,189-215,221-225,229-231,235-263,267-277,289,295,299-305,333-341,345-349,355-359,371,411, CENTAR: 0,170F,178,171A,179-179A,1111, CIGANI: 112,370-372,398,406A-406C,410A,418,117,135,301,327,373,383,395, DOM ZDRAVLJA: 2,177, DONJI KRAJ: 116,346,370,416,528,534-542,546,556-560,564,568-574,636,652-654,666-674,680-686,690-690A,694-700,1,65,83A,111,195D,417C,423,427B,533-535,539,547,557,561-571,647,653,657-659,663-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 360-362,692, ĐURIĆA KRAJ: 0,48B,132,136,342,434,438,590,674,135A,139,435,439,471,535A, FILIMONOVIĆA PUT: 326, GORNJI KRAJ: 200,286, GRABOVAC: 0,174,179, GRABOVAČKI DRUM: 14,180C, GRABOVAČKI KRAJ: 6,5A, KOD CRKVE: 0,128A,152A,170B-170D,174A,180-180F,137,171A-177E, KOD DOMA: 0,178,200,179-179, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 170B,178G,200,179-179V, KOD T.S: 679, KOMANOVIĆA KRAJ: 39, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MATIĆA PUT: 218,256,211,421, MLEKARA: 18, MUZIČKA KOLONIJA: 104A-106A,110-112,320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,103-103A,111A,333,367,371,377,381,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, NEŠIĆA POLJICE: 44V,74A,65, POŠTA: 541, RAŠICA KRAJ: 268A,361-365, SELO: 186, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 0B,28,230A,260A-260F,282B-288,296,300A,320A,342,352A,386,400,664,1BB,253-253D,259-259A,269A,279-285E,313,323C,333,343A,347-349B,361,741,1111-1111BB, VIDANSKI KRAJ: 0-6A,10-48B,52-56A,60-102,108-108,118-118V,122-130G,148-170H,178D,190E,426-430A,434,1-11,15-15,19-35B,39-69,73-75,83-95,99,103,113C-121,125-135A,141-143A,149-161A,165-177C,275A,429-431,1111, VITANOVAČKI ŠOR: 0, VODOVOD: 1, ŽUTO BRDO: 17, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: BB, CIGANI: 366,372,1B,419-421, JADRANSKI KRAJ: 12B, MUZIČKA KOLONIJA: 106,112A,132-132A,278,288,356,360-362,366-368,372,376,380,386,394A,408,412-412A,416,422-426,430A,442,103,333-335,359-375,379-393A,401-415A,419,429-429A,435, NADVOŽNJAK: 10, NOVO SELO: 350,355, STUBLINE: 12,352-352,394,410,430,355,367,409A-411,427,433, TODOROVIĆA KRAJ: 350,360A-364,261-261A,359,363A, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 10-14,11-11B,433A, ŽUTO BRDO: 1BB,
Mladenovac 09:00 - 15:00
Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 40,50, VLAŠKA: 10,346A,358A-360A,432A,442,359A,383A,397,431A, ZANATLIJA: 2A,1A,
Lazarevac 08:00 - 17:00
Opština Ljig: naseljeno mesto Liplje zaseok Livade.
Kurir.rs
OVO SU NOVI MINISTRI U VLADI SRBIJE! Izmene u resorima prosvete, poljoprivrede, trgovine, pravde...