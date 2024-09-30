ISKLJUČENJA U ČAK 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko sve danas neće imati struju
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 11 beogradske opština.
Isključenja kreću u 8 sati, a planirani radovi su u opštinama Vračar, Palilula, Savski venac, Voždovac, Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Obrenovac, Mladenovac i Surčin.
Ovo je detaljan spisak ulica u kojima su radovi:
Vračar:
08:30 - 14:00 KNEGINjE ZORKE: 38,50-52,64-74,35-41,49-53,57-73,77-79, NjEGOŠEVA: 48, SMILjANIĆEVA: 4-10,14-20A,
Palilula:
09:00 - 14:00 DRAGUTINA ZAPLANjCA: 2-4,10-20,36,5-9E,13,19-21C,25,35, KOSJERIĆKA: 15-19,23,31,37, Naselje BG-KRNjAČA: ANKE MATIĆ: 1-23, AUGUSTA ŠENOE: BB,14-18,17-21, MILANA ZEČARA: 4-10,7,15-37, Naselje BORČA: BANATSKA: 2-22,1-25, BILOGORSKA: 31, DIMITRIJA PUTNIKOVIĆA: 4,8-26,40A,1-5,9-27,129C-129I, DIMITRIJA T LEKA: 4-10,20,3-7,11, DRAGUTINA ZAPLANjCA: 26-32,40-44,39-47, DUŠANA MAKSINA: 4-28,32,36-44,48A,1-41, DUŠANA NEDELjKOVIĆA: 2-8,12-14,1-15, GAVRILA MIJAKIĆA: 20-26,30-34,27-35, IVANA JUGOVIĆA: 30-40,35-51, IVANA MILUTINOVIĆA: 40,54, JOANIKIJA PAMUČINE: 14-50, KOSJERIĆKA: 20-28,32-46,27, KOSOVSKA: 2-18,22-36,1-3,7-25, LIČKA: 14,36-36,35,39,47,51,55, MILOŠA S. MILOJEVIĆA: 16-36,40,21-33,37-41, MILUTINA GLAVIČKOG: 6,14,18,3, MOKRI SEBEŠ: 36-46,56, NARODNE OMLADINE: 2-18,22,26,1-13A,17, NARODNOG FRONTA: BB,2D-2E,8-12A,18B-18S,22J,1-25,43-47B, OBROVAČKA: 22,32-34,19-23,31, PERE DJURKOVIĆA: 24A-32,36-56A,64-64A,25,29-33,37-73, PODBORSKA: 2,5, SAŠE STAJIĆA: 20A,26A-28A, SEBEŠKA: 24-28,31, TRSTENIČKA: 24A-26V,21V-23A,29A-29E, ŽARKA ZRENjANINA: 83,121-121H, ZRENjANINSKI PUT: 115-115Z,123K-123N,
Savski venac:
08:30 - 14:00 BUL.KN.A.KARAĐORĐEVIĆA: bb,36,46,52A, ŠEKSPIROVA: BB,8-8,
Voždovac:
09:00 - 14:00 BRAĆE JERKOVIĆA: 115A-115a,
Čukarica:
10:00 - 13:00 Naselje ŽELEZNIK: DARINKE RADOVIĆ: bb,
Novi Beograd:
14:00 - 15:00 SAVSKI NASIP: 3,
Novi Beograd:
08:30 - 14:30 ALBREHTA DIRERA: 2-4,8,12,11-19, BERAČKA: 12,1,5,15i, BOHUMILA HRABALA: 16-20, KONSTANTINA DANILA: 4,18, ODžAČARSKA: 12A, PASTERNAKOVA: 2-4,10-20,3,7-9,13-23, ŠEŠIRDžIJSKA: 2,10,14,3-5, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 10,18,1,5-7,11-13,19, SURČINSKA: 6-12f,18A,24A-26Ž,176,190K-190Ž,210g,17-37V,85e,207d-211g,215i-217Ž,221-221k,225-225V,235a,243b-247e, SURČINSKI PUT: 23V,27e,259, VILI BRANTA: 12-16,11,23-27,31,35,39-41, VINOGRADSKA: 196-196g,240A,248-254V,245g, VOJVOĐANSKA: 439A, Naselje NOVI BEOGRAD: ADAMA BOGOSAVLjEVIĆA: 1,13-15, EDVARDA MUNKA: 2,3-7, LONČARSKA: 2-4,8-12, MARKA ŠAGALA: 2-4,10,20-22,1-3,13, RUBENSOVA: 4,20,28, TICIJANOVA: 2-18,1-17, VASILIJA KANDINSKOG: 5,13-15B,
Zemun:
08:30 - 14:30 MAJAKOVSKOG: 26,34-36,
Barajevo:
09:00 - 12:00 Naselje ROŽANCI: DESETOG OKTOBRA: 2-10,14-14A,20-26,30-34A,1-5,9,13-25A, KLENOVAČKA: 2A-8,1-7, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,2-12,18-22,26-28,32-36,40A-48,54-70,94-96A,1,7-29A,33-37A,41-45A,123,169, SELSKA: 2,8-10,26,40,1-5,11-13A,19-23,27-29, STANKOVA: 2-6,10-28,64,110,1,7-9,17, ŠUMADIJSKA: 4-8,12-20,24-28,32-36,40-42,48,52-58,62,66-68,72-86,3-15,19-21A,25-31,35-45,49-63,67,151,183, TIJANOVAČKA: 1A-5,9-15,
Obrenovac:
08:30 - 09:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0,16,20-70,74,78-96,100-104A,35-65,69-81, ĐAČKOG BATALjONA: 83, FILIPOVIĆA KRAJ: 2-10A, OMLADINSKA: 1A, POSAVSKIH NORVEŽANA: 86-86A,90-96,102,106-146,9-13A, Naselje Veliko polje: VELIKO POLjE: 1B, Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 6-10,5-5A, BRAĆE JOKSIĆA: 2-8,12-26,30-36,40-52,56-58A,62-90,94-100,106-108,114-116,122-128,132-144A,148-158,164,172,192-194,1000,1-3,7-9,13-27A,33,37-43,47-53,57-103,109-121,129-147,153-157,1111BB, BRAĆE LAZIĆA: 83, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 248,95A, FILIPOVIĆA KRAJ: 23-25, JEREMIJIN ZABRAN: 2,12-16,1,5-7B,13, KOZARAČKA: 103, KUPINAC: 72, LUG: 0-2A,6,10-16,20-24,28,32,36C-40B,44-48,58,62,68,76-80,84,88-90A,1-3,7-11,15-17,21-27,31B-33,37,43-43C,61,87, MOMČILA KALAJDžIĆA-MUJE: 16,1-1D,11A-11B, PETE KOZARAČKE: 74,90,59A,81,85-87,99-101, SLOBODANA TANKOSIĆA: 10-12,16A,20,24-24A,28-32,36,3-5E,13-15A, SOLUNSKOG FRONTA: 12-12C,18B-22,26A-30,34-40,44A,48A-48G,1,7-9,13,17,21-29B,33,37-39,43A-43F, STARA PRUGA: 25,31, ULICA 2: 4,12, ULICA 3: 2-4,3,9-11, ULICA 11: 17, ULICA 12: 2-6,1,5-7, ULICA 13: 0BB,6,16A-18A,26, ULICA 14: 4A-8,14-18,13A, ULICA 15: 1-3A,11-21,25,43B, ŽIVE BORJANOVIĆA: 2B,16A-18,22-34A,40-42G,46-50Ž,56-58,13,21-35,39-43,47-55A,59,63-65,69,
Mladenovac:
09:00 - 15:00 IVE ANDRIĆA: 3, Naselje ARANĐELOVAC: STOJNIK: BB,162-180,184-194,198-208,280-288,292-320,332-334,354,394-442,446,450,163-189,193-205,281-287,291-303,307-319,331-333,355,393-433,437,441-447, Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 4,104,1A,17,29-31, MILATOVICA: 17, Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje JAGNjILO: JAGNjILO: 503A-503V,595, Naselje KORAĆICA: BLAGOJEVICA: 2-4, DRAGE VOJINOVIĆA: 3, DRAGICE KUZMIĆ: ,4A, KORAĆICA: 4,80C,94A,5,105, KOSMAJSKI PUT: 4,10A-12Đ,16,30,34-38,42-44A,48,52,56A,60A-62,76,80A,84-92,104,110-112,116,1,13,23,29A,39,45A,59I, LIVADARSKA: ,2-2B,8B-10,14B-16,20-22,36,40,54-58A,62,66,3-7B,15-17,25,35-35A,43A,51-53, NOVA 19: 21A, Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, KOVAČEVAC: 164A,170A-172A,182,202A,131,145,161A,165,173A,207A,211A, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 32G,38,23,29A, BOLjARSKA: 1,7A, CRKVINjAČKA: 56,70, DR SNEŽANE DRAGOVIĆ: 2A,6,26,34-36,9-11A,29, LAZARA I SREĆKA VUKS: 2,7, MAKLEŠ: 22, MARKOVAC: ,2-14A,24,28-28A,32,38-38B,42-44A,70A,78,84,90,116,130,148,1-1A,5,11-13A,17A,23-25,29A,35,39,63A,67A,101,147,157-159A,369, MARKOVAČKA: 6-10A,42,70B,84,860,15,35,55,61A,77,83, Naselje MEĐULUŽJE: BALKANSKA: 18-36,7A-27,39,43, DOBRIVOJA NIKOLIĆA: 4-8,12-14,1-9, IVANA MILUTINOVIĆA: 2,113,117-127, MEĐULUŽJE: 8,12-14,18,22A,104,120A,1-1B,7B-11,25,41,89, MIJE OBRADOVIĆA: , MILUTINA MIHAILOVIĆA: 30B,48,33, NOVA 9: ,24,34,42-42A,52,62A-66,70-72,76A-76B,80-84,90A,100-102,114,118-120,126,162-164,178,1-3,67,121,135,231, NOVA 10: 42B, NOVA 14: 2-8,3-7, NOVA 16: 8,12A-12B,30,46,52B-52V,56B-58A,62A-64A,84A,90,98,120B,126,130,180,1,9A,13A,19-29,37-39B,43-47,51-55,85A-87A,115,135A,141-143, NOVA 165: 14, NOVA 167: 8,12-14,1-3B,9, NOVA 169: 6-8,15, NOVA 17: 61, NOVA 170: 10,16, RASTKA NEMANjIĆA: 16D-16G, SMAJINA: ,2-4,8-38V,42-44,72,76,84,1-15A,19-25,29-35,49A-59,63,81, STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 13, SV JOAKIMA I ANE: 2-6,1-7,11-19,23-23A, VOJISLAVA ILIĆA: 4-12A, VOJVODE VIĆENTIJA: ,22,91,155, ŽARKA BUJAGIĆA: 15A, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, BOSANSKA: 2-2C,6A-12,20-22,1, CRKVENA: 74, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DOKTORA STAVRE: bb,2,6-8,17-23, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, ĐURE JAKŠIĆA: 4-4A,1-3,7,17, DVANAESTOG OKTOBRA: 4-14,18-54,1-25,29-35, GAJEVA: 2,8-12,16-22,26,1-5,13-15, GRUŽANSKA: 2-8,3-9,23, HAJDUK-VELjKA: 2-4,8-12,16-18,24-32,36-50,54,58-66,1-3,7-27,31,35-43,47-51,55-91,95-105,109-121,125,133,147-149,159-161, KRAGUJEVAČKA: 38,42-42A,13, KRALjA PETRA PRVOG: 62,78,358-362,368-368A,372, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2-6,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-108,114-118,122-128B,136-138,142-146,152,1-19A,23-37,49, PANČIĆEVA: 2,1,5-13,25,51,55-59, PASTEROVA: 10,1,7-9, TANASKA RAJIĆA: 6, TRSTENA: 4,8-20,26-28,1-9, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-4,8,12,16-16A,20,26,30-36,40-54,64-68,72-78,84-86, VOJVODE STEPE: 8-18,30,36-42,46-50,54,58,64,70-74,1-13,17,31,37, VOVINA: 6, Naselje RABROVAC: GLIŠIĆA PUT: 1, KLASOVAČKA: 47,65A, RABROVAC: 318A,3,345, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: , Naselje VLAŠKA: VLAŠKA: 133,
Surčin:
08:30 - 14:30 Naselje SURČIN: CVETNA: 11, LEONARDA DA VINČIJA: 1, MAJAKOVSKOG: 6-8,12,22-26,34-36, MEŠE SELIMOVIĆA: 4-6,3-5,9, MIJE ALEKSIĆA: 6-28, MILUTINA MILANKOVIĆA: 20-26, NIKOLAJA VELIMIROVIĆA: 2, ŠEKSPIROVA: 2-2A,6, SIME SARAJLIJE: 2,12-14,22,5,15,19-21,29, SIMONIDINA: 4,10, VOJVOĐANSKA: 520-524g,528-540,544,415Lj-417d,421A-445đ,
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