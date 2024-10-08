ISKLJUČENJA STRUJE U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju već u 8 sati! Pogledajte detaljan spisak
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u devet beogradskih opština.
Isključenja počinju u 8 sati.
Zvezdara 10:00 - 16:00
J. ANDREJEVIĆ: 4,8,12,16A,1-5, MATICE SRPSKE: 2-4A,8-10,1B-1G, MIODRAGA MIJOVIĆA: 6-10, ZAGRAĐE: 4-18A,1A, Naselje MIRIJEVO: LAZARA TRIFUNOVIĆA: 9-13, VITEZOVA K.ZVEZDE: 54A-64,103-105G,
Palilula 08:00 - 16:00
Naselje BORČA -- Mali Zbeg: LAFONTENOVA: 2,8,11-19, Naselje Kovilovo: KOVILOVO: 12-12,24-30A,34-34A,38,11-13,21-37B,41-41A,47, Naselje Padinska Skela: PETRA ZEČEVIĆA: 1, Naselje PADINSKA SKELA: SRPSKOG HUSARSK.PUKA: BB, TOVILIŠTE: 2-38,1-35, ZRENjANINSKI PUT: 1,
Palilula 08:30 - 18:00
Naselje BORČA: CRVENKA: 0-4,8,32,42-42A,1B-5,9-11,29-35,39, LAZARA DOKIĆA: 70-74,80-82,86-88,96-98,104,112-124,53-57,79-81,85,91-99,117,123, LOTOSA: 50-56,39,51, PUT ZA CRVENKU NOVA 104: 3,9-11A,15-15A,19-21A, Naselje Crvenka: CRVENKA: 38,43,
Voždovac 08:30 - 14:00
BORIVOJA STEVANOVIĆA: bb, MEDAKOVIĆEVA: 111-115a, MOKROLUŠKA: bb,bb,bb,54-64,68-78,82-82B,86A,120-130,134-142,160-172A,103A,107-109,113-133,141-147V, PETRA PALAVIČINIJA: 9-19, RADOVANA SIMIĆA-CIGE: 18-38, SINjSKA: 50A, STOJADINA MIRKOVIĆA: 5-9, VOJISLAVA ILIĆA: 100G-100g,104B-104D,155-155B, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 1-1V,
Voždovac 10:00 - 16:00 JOVE ILIĆA: 36-40,53,57-65, PUKOVNIKA PURIĆA: 2-6,1, VOJVODE STEPE: 74-74A,80B,
Čukarica 09:00 - 15:00
PIONIRSKA: 2-2A/2,
Novi Beograd 08:30 - 14:30
BELFORTSKA: 4,10-10A,16,20-24, DELIBLATSKA: 2-4,1-5, DOBANOVAČKA: 2-12,1,5-11, DOBOJSKA: 2A-24,1-41, DUŠANA KRSTIĆA: 5,11,19, GOLUBINAČKA: 2-38,1A-7B,19,23A-27, ISAKA SINGERA: 2-6,10-16,22,30,44-46,7,15,19, KLENAČKA: 2-8,1-17, LIVAČKA: 2-14, MAGLIĆKA: 2-8,1-7, NOVOBEOGRADSKIH GRADITELjA: 20-24,17D,21E-23E,39,181D-181Đ, OBRENOVAČKA: BB,2-10,16-22,1-3,17-23, REMBRANTOVA: 2, RUMSKA: 4-8,13-29, SEMBERIJSKA: 26-42,46,1,5,13-23, ŠIDSKA: 2-14,3-9, SRBOBRANSKA: 4,14-20,1-3,13A-25a, SURČINSKA: 6D,10A-10l,16-18b,26D,38-40,52A-54Ž,88m,112-118B,154K,160-162Ž,5a,9B-21C,179l-181ž,185b-187, SURČINSKI PUT: 20g,9A-9P/7,21g, TAMIŠKA: 2-20,1-7, TELEČKA: 2-6,1-5, VAJARSKA: 13-15, VLASINSKA: 1-7, VRDNIČKA: 2-8,1-7, Naselje NOVI BEOGRAD: ANDREJA TARKOVSKOG: 1,5, ANRI MATISA: 3-15,21, KAZANDžIJSKA: 4,10,1,9,15, POLA GOGENA: 10,14, RADOMIRA RELjIĆA: 10,1-3,
Grocka 08:30 - 14:00
Naselje KALUĐERICA: GROBLjANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24Nj, Naselje LEŠTANE: DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, GROBLjANSKA: 18-30,7-13, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KOSMAJSKA: 2-8,12-18A,22,30-32,38,1-3,9-27,39, KRUŽNI PUT: BB,2-6E,10-16A,20D-30,132,138A,142,168,176,180,214,1A-7,11-15B,19-19A,23A,177-179, MARŠALA TITA: 92-130,136-152,158-170,176-234,119-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, TRIFUNA PEŠIĆA: 6-24B,28-38A,7A-9,13-27C,31, ŽIVKA KAZANDžIĆA: 8-10,14-18,22-44,11B-23A,31-39,
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje KALUĐERICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 58-78,31-35,41, KNINSKA: 3-3V, VOJVODE PETRA BOJOVIĆA: 1-3,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 13, Naselje Stubline: AUTOBUSKA STANICA: 96,498, DOM: 98,474,504,1B, DORĆOLA: 114,150,564,117-119A,147-149B,167C,565, HIDROFOR: 450, JADRANSKI KRAJ: 40B,448A, KOD CRKVE: 472, KOD POŠTE: 352,526A,351-351D,507, KOD RADIO STANICE: 0,132,103,121,131A,145,167A,177A,1111, KOD ŠKOLE: 1111BB, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 106B,118,113A,117-119A,127,485, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 0,144,202-202B,322-330G,404,440,484-488,492A-492C,496-498,544-544A,1000,57,243,325,373,479A,485-485G,493-499,521A,527-529B,539-539, MUZIČKA KOLONIJA: 420,495C, PANTELIĆA KRAJ: 98G, SADžAKOVIĆA KRAJ: 58D, SAVIĆA KRAJ: 2B,10-10E,58C-60Z,66A-68D,92-92B,98,432A,7-9,23B-23C,61B-61D,291-291D, SELO: 410,125,129, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 98C, ŠKOLA: 0, STUBLINE: BB,40-42,58-60,64,76-78,84,88,94,98-106A,122,130-136,142,172,182,194-194A,208,330,342,400,404-404,420,428,440,448,458,476,484-486,492,498-500B,526,532,554-556,590,39-47,87,91-93,97-101,105-107,113-123,127,131,135,147,169,191,237,263A,327,377,425,445-451,459,473-477,485,491,497-499,517,521-523,529,555-561,585, Valjevski put: BB,81Đ, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 40A,44-46,60-60,84-84A,90-94A,98-100A,106A-120B,124A-128,132-134,156-156G,162-164,178,350A-352A,452-452,480-482B,498-502B,508-510E,520,526-526D,584,1-1BB,45,61,87-89,93A,99,103-105E,111-119,123A-127,151B-151G,167B,177B-177C,351A-351B,433,453A-455G,473-481A,495A,501,505-509Đ,525-527A,543,563-563,1111, VELIKO POLjE: 330A, VUJKOVIĆA KRAJ: 147, Naselje Veliko polje: KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 326B,330E,342-344C,418,51B,57, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 322,330B,342B-342G,243A,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje BOLjEVCI: BRAĆE IKER: 56-70,76,80-94,75-117,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje SURČIN: DESPOTA STEFANA: 15A-17, NIŠKA: 2-2v,6A-6B,10,3,9,25, PROMINSKA: 6-8,1,7-9,13-15, VOJVOĐANSKA: 409-417G,
Lazarevac 09:00 - 13:00
Mesna zajednica Gornji grad: ulica 1300 Kaplara 129-267, Cara Uroša 1-5a, Nate Đokić 72-75.
Kurir Web
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