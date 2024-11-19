ISKLJUČENJA U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u devet opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Vračar 09:00 - 15:00
BEOGRADSKA: 21,29-33, DESANKE MAKSIMOVIĆ: 8-10, KRALjA MILUTINA: 1-1,7-7A,11-11, KRUNSKA: 40-46A,37-41,
Palilula 08:00 - 17:00
Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUPINOV PUT: BB,BB,BB,BB, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, MILETA LOJKOVIĆA: BB,4,8-10,24,7,11,17,21,25-31,37, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Palilula 09:00 - 15:00
Naselje BORČA: J N A: 100-108,114-116,120,130A,127-133,139-143B,149-153M,157, KOSOVOPOLjSKA: BB,2,6-26,1-7,11-17, MILANA AJVAZA: 2-38,1-33, OLGE PETROV: 14A-18A,39-39V,
Savski venac 08:30 - 12:30
GENERALA NIKODIJA STEFANOVIĆA: 2-6,1-3, KOZARA: 2,3-5, LjUTICE BOGDANA: bb,6-8,12,16-44,1A-15, MAGLAJSKA: 2-22,1-17, PUKOVNIKA BACIĆA: 2 g, RAJKA MITIĆA: 2-10,1, ŠEKSPIROVA: 44,27-31, SOKOBANjSKA: 1-1A,
Savski venac 23:30 - 06:00
BULEVAR VUDROA VILSONA: 12,
Savski venac 08:30 - 12:00
BALKANSKA: BB, GAVRILA PRINCIPA: 46-48,52-52,58-60A/2,59-63,75-79, KARAĐORĐEVA: BB,BB,BB,BB,79-91, MIHAILA BOGIĆEVIĆA: 4-6,3-7, MIL MILOVANOVIĆA: 2-6,1-5, SAVSKA: BB,BB,BB,BB,4, SAVSKI TRG: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2,1-9, ŽELEZNIČKA: 2-4,
Voždovac 08:30 - 12:30
BULEVAR OSLOBOĐENjA: 44,73-99, JOŠANIČKA: 2,1-3A, JOVE ILIĆA: 8-34,33-55, KOSTE JOVANOVIĆA: 2-46,52,1-45, LEPENIČKA: bb,2-12,1-3,7, MILOVANA MARINKOVIĆA: 2-38,1-31,
Voždovac 15:00 - 16:00
Naselje RIPANj: PUT ZA DROBNjAKE: 2,6,42,46,3-5,11-13,33,37-39,47-55, PUT ZA LIPE: 7, PUT ZA VUKOVAC: bb,2-8,12-16,1-11,67,75,
Voždovac 08:30 - 14:00
Naselje ZUCE: DRAGUTINA MITIĆA: 14,11-13, MONAHINjE JEFIMIJE: 20Đ,24,28-30, NOVA 9: 15-17,
Novi Beograd 08:00 - 15:00
GANDIJEVA: 87-87,
Novi Beograd 09:00 - 12:00
VINOGRADSKA: 143a,
Grocka 08:30 - 14:00
Naselje LEŠTANE: DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 8A,14B, KARAĐORĐEVA: 20-24,30,7-19A,23-23A,
Obrenovac 09:00 - 12:00
Naselje Brović: 12.OKTOBRA: 16,36,60,7,13,21,27-27A,31,39A,51-51A,59-61,65-67A, BROVIĆ SELO: 10,156,163,187,191, DONjI KRAJ: 14, DRAGOLjUBA P PETROVIĆA: 6-8A,18-18A,24A-30,34A,40A,46,78,106,122,128,164,170,176,186-190,1-7,17,27-27A,33-37,41,45-47,55,61-65,69-71,79-81A,95,125,129,171,177-179,191,195, ĐURĐEVIĆA KRAJ: 128B-128C,186, JOVANOVIĆA KRAJ: 158,162, KEDIĆ KRAJ: 17, KOD GROBLjA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MIHAILOVIĆA KRAJ: 22B,144A, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, MIŠIĆA KRAJ: 54,39B-39C, NEDELjKOVIĆA KRAJ: 136, NEMA NAZIVA ULICE: 96,106,186,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 2A,6-8,12A,18A-20A,26,34,42-44,52-54,60,64-66,70A,76-78,1-5,15-17A,35,41,47,53,59,67,73-75A,79,83,133,149, SREDNjI KRAJ: 51, STANIŠIĆA KRAJ: 104,198, TANACKOVIĆA KRAJ: 119, VALjEVSKI PUT: 0,8,12,18-20,26-30A,34-42,48-54A,60,82,336,1-1,9-11,23-27C,31A-33,37,53,63,79,85,145, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 8,16,22,66,102,130,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLjEVIĆA: 2A,20,24A,32,38,46,58-58A,70-72,82,86,96A,110-112,116,120-122,130-132,140-148,154,186-188,200,210,214-218,1-7,111-113,119,127-129,135,145,159,183,207,213,217,273, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,72-74,78,84,98,160,3-7A,71,75,79,85,97,107,143,151,159, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 0,14,30A-32,40-42,50,56,74,78,84,94A-100,104,114,21,33-37,85, BRANKA TOMIĆA: 22,48-50,62,72-76,7,47,65-67,73-75, BROVIĆ: 0,24,213, DRAGUTINA ĐURĐEVIĆA: 4,38,126,5,13,17,37,41,61,69, KOD DOMA: 0,6,1BB,59,255,1111, KOD GROBLjA: 28,68,11,15,51,83, KOD RADIO STANICE: 41A-41B, KOD ŠKOLE: 0,1-1, MILETE ERAKOVIĆA: 20,28,190,206,218,5,13,29,171,195, MILUTINA ERAKOVIĆA: 22,38,48-48B,54-54A,64A,70,76-76A,104,110,118,222-224,232,240-242,246-250,1-3,15,19,27-29B,101,131,231,263, MIRKOVIĆA KRAJ: 0,24,272A,280B,564,1A,21-23,233,259A-261A, PIROMAN: 0,55, PREDRAGA MARKOVIĆA-ALIMPIJE: 2,34,44,50,136,216,220,1,11A,15-21A,29,37-39,43-47,57-59, SELO: 242,5,81, TOMIĆA KRAJ: 20A,34A,58,66A,82-82A,158,1,17,35-37,45A,55,63,67,83,127,159, VALjEVSKI PUT: 2-8A,12,16-22,26-26,34,38-40A,44-48,52-54A,64,68B,108,142,146,252,3,7-9,13-17,21,27-31,37-37,43-45,49,139-141,145,263,1111BB, Naselje Stubline: KOD POŠTE: 402,504-506A, KOD RADIO STANICE: 140,523,1111, KOD ZDRAVSTVENE STANICE: 0,262,526,503,511, STUBLINE: 38A,128,146,156Ž,242,506-508,512,516-518,87,225,237,261,507,511,515-519A,525,613, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 136,140-142,160,164A,176,222A,516-522C,534-534G,505A,513-519B,523A,527B,541, Naselje TRSTENICA: BIRČANSKI KRAJ: 222, GORNjI KRAJ: 137B, ILIJE GOJKOVIĆA: 8,222,234B,240-244,248,254,119-119C,209A-209B,235-245,249-255, KOD DOMA: 18,86,136,148B,152-154,162B-162C,186,1,141,151-153,157-161A,265, KOD GROBLjA: 152C,156, KOD ŠKOLE: 6,146,150,166,143,163, SUVODANj: 2,6-8A,112A,156A-156B,182,196,200-204B,208A-222H,228-230,234B-234C,1-1BB,27A,53B,65,197D,201-201D,207B-209E,213-221,225-229,233,257A-257D, TANjA: 136,144A,148,160,164-172,176-178,117A,145-147,165-171,175-177, TRSTENICA NEMA NAZIV: 142,164,186,218,226,65,153,195,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje MALA MOŠTANICA: RAVANIČKA: 63,69-77,81-85, SLOBODANA PENEZIĆA: 16-28,32-38,47-57,
Mladenovac 08:00 - 16:00
Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: ,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje SURČIN: VRTLARSKA: 2-12C,16-38,3B-5,11-11A,25-27,
Surčin 09:00 - 12:00
Naselje SURČIN: VINOGRADSKA: 143a,
U TOKU JE SASTANAK VRHA SNS U ZGRADI PREDSEDNIŠTVA: Prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić