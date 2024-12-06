ISKLJUČENJA U 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će sve danas ostati bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 11 opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Stari grad 09:00 - 13:00
TRG NIKOLE PAŠIĆA: 13, VLAJKOVIĆEVA: 1,
Vračar 08:30 - 14:00
VOJVODE ŠUPLjIKCA: 34-44,
Zvezdara 08:30 - 14:00
VOJVODE ŠUPLjIKCA: 53-55,33-35,41-47,51,
Zvezdara 09:00 - 15:00
Naselje BEOGRAD: MATIČANSKA: 20-28,29,35,
Palilula 09:00 - 13:00
Naselje BORČA: DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2,12,21, J N A: 22-24,28-30B,38,64,43-45,49-59, TRG OSLOBOĐENjA: 1A,11,
Palilula 09:00 - 12:00
27 MARTA: 46-48,38-40,32,36-48A,
Savski venac 08:30 - 15:00
BUL VOJVODE MIŠIĆA: BB,bb,BB,14-14A,39-41, KOSTE GLAVINIĆA: 12A, RUSKA: bb,4-6,1, VIKTORA IGA: 1-1,
Voždovac 09:00 - 14:00
MEDAKOVIĆEVA: 48-64,53-55,59-61,65-75, MILORADA UMJENOVIĆA: 16, RASTKA PETROVIĆA: 38,
Čukarica 08:30 - 15:00
RADNIČKA: bb,bb,bb,bb,bb,bb,1A,
Novi Beograd 08:00 - 15:00
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: BB,2-2, MILENTIJA POPOVIĆA: 9, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 12B,
Obrenovac 09:00 - 12:00
Naselje BALjEVAC: OSREDAK: 54D-54G,207, Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 170,174,165-177,199-199A, JOVANOVAC: 27, KOD DOMA: 86,176,266A,167B-169, KOD GROBLjA: 172, LUKIĆA KRAJ: 45, PUT ZA KONATICE: 30A,166C,174-178A,175-177B, PUT ZA STEPOJEVAC: 168,172A, SELO: 164, Naselje KONATICE: ALUGE: 74,86A,236B,270A,274,338B,175-175D,213G, DONjI KRAJ: 8A-10,24-28A,38,76,176A,230A-232C,236A,252A,270-270A,276-278,284A-288A,304-310,320A,332-334,338-338,342-344A,360,366A,374,388E,27,31,35,203A,209,213-215,225-227,235,251A,263,267A,271,347, DUBOKI POTOK: 88,296A, DUMAČA: 108A,276B,304,308G-312H,316,352A,366A,374A,408A,241,293,303, DUMAČA 2.DEO: 310B, GORNjI KRAJ: 38A,58C,252B,310A,362-364,15A,61,271A, KARAŠICA: 412,289A,345, KOD DOMA: 74A,128,214A,222,252,260A,284A,312,338D,374-374,15-17B,23-23A,279,327-329,1111, KOD GROBLjA: 0,34A,274-276,382-384,396,402, KOD ŠKOLE: 0,16,28,116A,190,1,13A,79,325, KONATICE: 0,58D,170A-170B,200A,210A,214,1,39A-39B,167, NEMA NAZIVA ULICE: 4,8,16,20,26,38,46-48,54,58-58A,86,146,196,260,264-266,274,278-280,284-286,290,294,302,306,312-314,320,324,330,338-338B,348,368,374,378,382,392,396,408,9-13,21,27A-29,33-35A,41-49,69,195-197,201,207-217,223-225,231,235,251,263,267-269,273,277,283-285,303,313-315,321,361, PUT ZA BALjEVAC: 308C,312-314B, PUT ZA STEPOJEVAC: 58B,218,344A,15A,49A,175-175F,213Đ, SELO: 6,50,176-176,272,338,346,35,85,213C, SREDNjI KRAJ: 38B,322A,388A,408B,201, ULICA KONATICE: 237,
Surčin 08:30 - 12:00
Naselje DOBANOVCI: BRAĆE NASTIĆ: 26-54,19-39, BRANISLAVA NUŠIĆA: 8,1-15, BRANKA RADIČEVIĆA: 26A-30,31-33,37-45,49-51, PARTIZANSKA: 14-50,37-67, SLOVAČKA: 2-18,22-26,1,5,9,21-25,29,53, SVETOGORSKA: 6-10,14-18,22-26,30,1-9,13-15, UGRINOVAČKA: 28-126,130-142,29-35,39-121,125-139, ŽARKA JELIĆA: 2-32,36-36A,42-42,46,50-50A,56-80,84-92,104,1-47A,53-67,71-83,
PREDSEDNIK VUČIĆ IZ CIRIHA: Izuzetno pozitivno da je Nemačka za otvaranje klastera tri! Očekujemo još veći broj švajcarskih investitora u našoj zemlji