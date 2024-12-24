ISKLJUČENJA U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas ostati bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u sedam opština.
Isključenja počinju 8.00.
Evo detaljnog spiska ulica:
Stari grad 09:00 - 14:00
DRAGOSLAVA JOVANOVIĆA: 3-5,
Vračar 08:00 - 15:00
BORISLAVA PEKIĆA: 4-6,3-3B, KATANIĆEVA: 2-2,8-10,1-13, MAKENZIJEVA: BB,44-46,60-62,
Vračar 08:30 - 10:30
KNEGINjE ZORKE: 18-20,24,28-30,21-23, NIKOLAJA KRASNOVA: 2-4,3-7,
Savski venac 09:00 - 10:30
BRZAKOVA: 2-8,14-18,22,1,5-7A, DRINIĆKA: 4, DRVARSKA: 2-18,1-13, SANjE ŽIVANOVIĆA: 18,26,13-15a, SIMIĆEVA: 2-4,8,1-3, TEMIŠVARSKA: 18, VOJVODE DOJČINA: 8,7, VUKOVARSKA: 1, ŽANKE STOKIĆ: 12-28,36-40,46-46,9-35,
Voždovac 09:00 - 14:00
JOSIPA SLAVENSKOG: 1-11, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 2-4,1-9, MILOJA PAVLOVIĆA: 8-10A,13, PAUNOVA: 36-46,
Voždovac 10:00 - 11:00
Naselje RIPANj: PUT ZA LUKIĆE: 10-22,30,11-15, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31,
Voždovac 09:00 - 10:00
Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-368,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-273, PUT ZA LUKIĆE: 0-8,1-5,9,219, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-4,
Voždovac 11:00 - 12:00
Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 188-188B,194,198-200B,206-226,234-242,246,252-254,258-260A,264A-270A,274,278,151-181,185,189-209, PUT ZA BREST: 2-10,14,1-5,9, PUT ZA MANDIĆE: 2-4A,8-14A,1,5-19, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 4-14B,22A,30,46,56,5,21-23,
Novi Beograd 09:00 - 12:00
BERAČKA: 14, DELIBLATSKA: 2-4,1-5, DOBANOVAČKA: 2,1, ISAKA SINGERA: 2-6,10-16,22,30,44-46,7,15,19, OBRENOVAČKA: BB,2-10,1-3, REMBRANTOVA: 2, RUMSKA: 4-8,13-29, ŠIDSKA: 2-14,3-9, SRBOBRANSKA: 4,1-3, SURČINSKA: 6D,10A-10l,16-18b,26D,116-118B,154K,160-162Ž,5a,9N,19b-21C,187-189i, SURČINSKI PUT: 21g, TELEČKA: 2-6,1-5, VAJARSKA: 13-15, VLASINSKA: 1-7, Naselje NOVI BEOGRAD: ANDREJA TARKOVSKOG: 1,5, ANRI MATISA: 3-15, BRAĆE NASTASIJEVIĆ: 14,24,30,3,9, JEDANAESTOG APRILA: 9-15,
Sopot 08:00 - 14:30
Naselje PARCANI: NIKOLE TESLE: 119J,129-131, Naselje RALjA: NIKOLE TESLE: 2,12,130,1,59-61,71-73,83-85,95-97,105,119-121B,125-127D,131-133,137-145,165, NIKOLE TESLE 3 PRILAZ: 2-4,8-12,1-3, NIKOLE TESLE 5 PRILAZ: 129, VOJVODE STEPE: 28-36,1,7-9, Naselje RIPANj: NIKOLE TESLE 3 DEO: 30,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Opština Ljig: naselje selo Latković zaseok Mitrovići.
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