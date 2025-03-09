DELOVI PET BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Evo detaljnog spiska ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u pet opština.
Palilula 06:30 - 09:30
PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Savski venac 08:30 - 14:00
DURMITORSKA: BB,6-8,10-14,18-20,7-11,17-21,27-33, KNEZA MILOŠA: 82-86,97-99, SARAJEVSKA: 34-44,48,52-52,37-41V/2,47-55,59-59,67,73-73, SAVSKA: 27, VIŠEGRADSKA: 1-7V/1 ,
Voždovac 06:30 - 09:30
Naselje PINOSAVA: HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, NOVA 2: 8-16A,20-58,62-64,68-74,13-51, NOVA 3: 10-90,96-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,7C-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 5: 2,6-14A,18-32,1-9,13, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13,
Čukarica 06:30 - 09:30
Naselje RUŠANj: AVALSKA: 2-10,1-3,7-9, AVALSKA 1 DEO: 2-10,3,7-11, OSLOBOĐENjA: 48-82,86,71-77,81-85B,91-105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2-8, OSLOBOĐENjA 1 DEO: ,12,16,9-11, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 2 DEO: 2-8, OSLOBOĐENjA 3 DEO: 2-4,1, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 2-14A,1A-15, OSLOBOĐENjA 5 DEO: 2-8A,12,18,1-17A,21-25, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica 06:30 - 09:30
BRĐANSKA: 2-14,1-17, DR AĆIMA MEDOVIĆA: 1-5, DRAGOSLAVA PETROVIĆA: 2-10A,1-9, KOPARSKA: 6-6G, KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, LIČINSKA: 1-3,9-27, MANASTIRSKA: 2-10,1-11, MANDRINSKA: 2-16,1-11, PLANDIŠKA: 14,3-9,23A-25A,29-37,43B, RAKOVAČKI POTOK: 2-24, SLAVKE KALjEVIĆ: 2-2A,1-11, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, ŽEL STANICA RESNIK: BB, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 2-20,24-58,66-82,1G-1I,5-13,17-23A,27-61,65-85, ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,2-40,48A-82,86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,1-27,31-59A,63-123,127-147Z,151-159V, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, BRAĆE JEREMIĆA: 2-20,1-7A,11-13,17-21A, BRANISLAVA PARAĆA: 8-12,1-1A,5-9, BRESTOVAČKA: 8-22,28-52,1-9A,13-29, ČETVRTOG APRILA: 2-6,1-17, ĆIRA DASKALOVIĆA: 4,18-32,1-27,31, DELOVI: 2-4B,12-12,16-38A,44-60,1-7,11-53,61-75A,101D-101V, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, DUŠICE SPASIĆ: 18-18V,26A-26G,30-40,48A-48B,7-13,23, EDVARDA GRIGA: BB,4-14B,18-34,1-13,19,23-27B, GAJSKI PUT: bb,2-36,1-7,37, GOLI BREG: 2,6-10,16-16A,24-26A,5,9-15,19-31, ILIJE RADOJEVIĆA: 2-16,20-26,34,1-27,35-35A, IVANjIČKA: 4-20,1,5-7,11-13, JELEZOVAČKA: 2-48A,126A,1,5-35,45A-65,69-73B, JOSIPA TELAREVIĆA: 2-64A,70-78,82-84,1-45,49-55, JUŽNOMORAVSKA: 2-6,1-5, KALINOVIČKA: ,1-13, KAMENAC: 4-12,1-3A,7-11,15-21, KORČAGINOVA: 2-24,1-17, KRUŽNI PUT: bb,261, LABINSKA: 2-14,1-9, LABUDA ŠĆEKOVIĆA: 2-6A,1-31,41,59-71,101A, LIČKIH BRIGADA: 2-22A,28,36,1-27A,33-35V, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, LUGOVAČKA: 2-30,5, M.PAVLOVIĆ-BARIL: 2-6V,5, MALOZABRANSKA: 2-20,1-3,9-23, MAVROVSKA: 2-20,1-5,9-17A,23-27A/2, MILANA BARTOŠA: 2-4A,10-32,3-11,33-37, MILANA ĐURIĆA: 60-66D,61-65, NEGOTINSKA: 2-20,1-7, OSMOG SEPTEMBRA: 2-30,1-9,13-27A, PALIH BORACA: 2-36A,52-74B,1-45, PAŠINAC: 2-28,1-9,13-31, PODAVALSKA: BB,BB,BB,BB,0BB-84,88-96V,110,124A-126,1-15,19-23,27-31,35-37B,45-71, PRNjAVORSKA: 2,8-10,16-28A,9-15,65-67, RAĐEVSKA: 2-20,1-15, RATKA SOFIJANIĆA: 2-28,1-37,41-49, SAŠE FILIPOVIĆA: 2-10,1-21, SEKILjEVAČKA: 20,54-64,74,1-19,75A, SENTANDREJSKA: 2-12,1-11, SLAVKA MILjKOVIĆA: bb,2-30,34-94,98-112,116-140A,148-154C,1-63,69-81, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, STANISLAVA VINAVERA: 2,6-8,14-20B,24,5-27, TODORA MAR-SOLUNCA: bb,BB,1-7, UROŠEVAČKA: 4-16,22-24,124-126A,21,31,69A-69D, V.RADOVANOVIĆA: 2-16,54A-54B,70,1-13,17, VARAŽDINSKA: 2-10,1-3, VRBASKA: 2,6-8,12-14,3-13, ZELENjAK: 6-22,1-15, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
STOP BLOKADAMA! U Pionirski park upali studenti blokaderi! Studenti koji žele da uče nisu se uplašili zgubidana: Pretili su nam! Oglasio se Vučić!