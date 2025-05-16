DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Ovo je kompletan spisak ulica, isključenja počinju u 8 sati
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u deset opština.
Stari grad
9 - 13 časova
STRAHINJIĆA BANA: 38-44, VIŠNJIĆEVA: 4A-8,7A-11,
9 - 12 časova
BUDIMSKA: 18,24-30,15-21,27, CARIGRADSKA: 4,8,14,1,
Vračar
8.30 - 14 časova
JUŽNI BULEVAR: BB,32-34,6-10,18A -20A,28,32-34A,1A-17,21, KNEZA STRACIMIRA: 32-34,23, MIHAILA GAVRILOVIĆA: 18A-28,19-23, SIME IGUMANOVA: 16-22,56-58,62,31-53,57, USTANIČKA: 1,
Palilula
10 - 16 časova
MIJE KOVAČEVIĆA: 5,
Voždovac
9 - 13 časova
DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA-BAPE: 4-6,41-57A, DRENOVSKA: 2,12A,25, FREDERIKA ŠOPENA: 2-8,1-17, HASANA KIKIĆA: 56-58,1-21A, KSENIJE JOVANOVIĆ: 2-12, MIJATA MIJATOVIĆA: 2-4,8-14,1-5,9-11,19G-19I, MILIVOJA ŽIVANOVIĆA: 4,8,20,1A-1B,59-67,81, PETROVDANSKA 1 PRILAZ: 8, PORODICE NIKOLIĆ: 2,6-12,20A,44,1-7,11-13,19-23B,31,37-39, PORODICE PETKOVIĆ: 8-14,24,28,5-11, STAŠKA SONDERMAJERA: 18A, VELIBORA GLIGORIĆA: 2-4,10,1-3, VOJVODE STEPE: 502A-520,538,537-553,557A-559B, ZAPIS: 4-12,16-18,1-3,7-9,13, ZMAJA OGNJENOG VUKA: 50,58, Naselje BELI POTOK: ALEKSEJA BRKIĆA: 2,6-10,1, AVALSKA: bb,2-22,26-28A,32-50,54,1-67,71-77, BRAĆE JAKOVLJEVIĆ: 2-42,1-23, BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 2-2A,8-24A,28-52,56-60,64-72A,76-90B,98,130B,1-19B,25-29A,33-51,69,73-77,91,95e-99,103-105,113a, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10,5, FRICKA LOHA: 2-6A,10-36,58-64,72,80,1-7,11-21,25-49,53, GLUMAČKA: 2-20,1-7, KRUŽNI PUT: BB,BB,BB,2-4,8-10B,1-7,15A-15B, NARODNOG FRONTA: 4-10B,14-16A,1-15, OSEČINSKA: 1D-1E,5-7B, RADIVOJA PAVLOVIĆA: 4-14,3-11,17, SAVEZA BORACA: 2-12,16-62,66-72,1-17,23,29-39C,45-55,61A,65A, STARI KRUŽNI PUT: 2-4,14-16,20,5-5A,15, VASE ČARAPIĆA: bb,BB,2-68,72-76,80-140A,144,1-165A, VIDA LATKOVIĆA: 6,10-10,1-5G, ZEMLJORADNIČKA: bb,88,130-140,93-93V, ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 2-34A,50-50A,1-17F,23A-53,57, ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16-16A,20-22J,26A,38,70-70A,1-7,11-29,37-37D,61-61V, Naselje BEOGRAD: LAZARA VOZAREVIĆA: 4,38-38C, Naselje JAJINCI: ANE DOBEŠ: 2-34,1-5Ž,9-35, ATIKA: 2-18,1-13, BRDSKA: BB,4,8-18,24,30,34-36,1-11, BULEVAR JNA: BB,20A-22G,26B-26V,116B,144-148B,152A,160I-178,182,179-179, CICE KALUŠEVIĆ: 6-14A,1-7,13-15, DR MILA BOŠKOVIĆA: 44B,50A,54-54B,58-60,55-57, DR NENADA PARENTE: 16, DRAGANA MAUZERA: 20-30,21-23, DRAGINJE RADOVANOVIĆ: 2-12A,16-34,1-15, JOVANA GAJGERA: 13-15, JOVANA MILOVANOVIĆA: bb,2A-54,58-60,66-72,82-86,108,114,122-134,140,144,156,170,5-13,29A-31A,43-47,55G,143, LAZARA HILANDARCA: 23, LJUBICE JANKOVIĆ: 34,31, MILKE BOSNIĆ: 2-24,36-38,1-29, MILUTINA MILJKOVIĆA: pp 13,2-16,20-26,30-70A,78,1-29,67,77A,83-85V, MISIJE HALIJARD: 2,6-16,20,9-11L,17-21, OLGE JOJIĆ: 2-8,1-31, PORODICE SPASOJEVIĆ: 13, RADOVANA ĆOSIĆA: 2-14,18-28,1-3A,9-11,15-21, STANOJA MILUTINOVIĆA: 1, STOJANA LJUBIĆA: 12-32,36-38,42-46,74B-80V,1A-5A,9-27V,67V,77B, VOJE RADIĆA: 16,20-34,40-54A,58-62A,13-23,27-45,49,59, VUKOSAVE OLJAČA: 2-20A,24-34,38,44-46,1-13,17-17A,21Ć-35O,55G-55V,65, ZORICE BOŽOVIĆ: 2-20,26-28,1-17, Naselje KUMODRAŽ: JORGOVANA: 4,8-14,18-26,1-3,7-11,25,55-55B,67B-67V, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-26,1-3,19-21, LJUBIČICA: 2-2B,6-12,16,1-7,11-13, MAGNOLIJA: 4,10-18,22,1-27,31, MAJSKA: 2-14,5-19, OKTOBARSKA: 2-12,1-11, RUŽA: 2-24,36-38A,1-3,7-31,35-39, ŠLJIVARSKA: 2-26,3A-13,17,23D-23E, TOPOLA: 5, TORLAČKI VIS: bb,2-36,1-5,9-19,23-29V,35, ŽIVOTE MARINKOVIĆA: 4B, Naselje PINOSAVA: HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, NOVA 2: 42-58,62-64,68-74,41-51, NOVA 3: 54-90,96-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,49-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13, Naselje SELO RAKOVICA: BOGDANA BOLTE: 4A,10-32B,38A-38E,9-25,29-31A,47, BOJANA STUPICE: 2A,6,10-10Lj,14-24A,28-30,40-44,50,3,9-11B,15,31-31B,35, BOJANA STUPICE 1 DEO: 4-6,10L-14,34A,3B, BULEVAR JNA: 6-26G,30-34A,46-54,66,70-86A,164a,1A-3A,9-21,25-25B,31A-35A,55,67-79,83-89A,93,97,113,127-135A,139-149, GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A, ISIDORA BAJIĆA: 2-6B,10-12,24,34-36A,44-52,1A,11,15-25,29,33-35, JAKOVA GALUSA: 2-42V,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47, JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V, LEONA KOENA: BB,4,1,17-33,37, LOJZE DOLINARA: 8-18,24,1-11,21,25-29, LUGOMIRSKA: 26,1B, MILOŠA MILOŠEVIĆA: 2-6,10-16,22-38,44,1-9A,15,29B-41B, PERICE IVANOVIĆA: bb,2-24C,28-32B,1-11B,17-37,41-45,49-51,91-105,111-113,117-127, REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C, ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75, ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21, Naselje VRČIN: GAJSKA: 4-6,10,14-18,3,7-11A,17, NIKOLE TESLE: 2-10,14-16,24-30,34-36,58,1-7,15-23,31,37,41, RANČERSKA: 4-8,1-5,9-11,19-21,25,31,39,
Rakovica 09:00 - 13:00 ACE SIMIĆA: 14-16,28,32,15-17,21-23,39-41, AGARUŠKA: 2-6,1-3,7-9, ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ALEKSANDRA NEVSKOG: 6,5,9-11, ANDRE JOVIĆA: 2-12,16-30,5, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BOBANA MILIĆA: 2-4,12,16-20,1,5-9, BORIVOJA MILOJEVIĆA: 25-25A,31, BOŽIDARA FERJANČIĆA: 2-8, BRANIVOJA JOVANOVIĆA BRANE: 2,8-16,1-15, BRĐANSKA: 2-14,1-17, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, CARA ROMANOVA: 2,6-20,24-28,1-3,7-13,17-27,35, DARINKE BOROVIĆ: 8,3-7,11,15, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANJIĆ: 4-14, DIMITRIJA ISAILOVIĆA: 4-8,34Đ,5, DR AĆIMA MEDOVIĆA: 1-5, DR SELIMIRA ĐORĐEVIĆA: 6-12,1-7,11-29, DR. ANDREJKE: 2,6-8,1,5-7,11, DR. ČAJKANOVIĆA: 2-8,12,16-26,30,34-36,3-5,9-19,23-25, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4,8-14,1-9, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DRAGOSLAVA PETROVIĆA: 2-10A,1-9, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, DŽONA FRONTINGHAMA: 4-6,10,5-7,13-17, FJODORA FJODOROVIČA ŠLJUGE: 8,9, GAMINSKA: 14-20, GATAČKA: 2-16,20-24,3,11, GENERALA PETROVIĆA: 6,3-5,15, GORSKA: 4-14,1-3,7-11,21-23, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, GUSLARA PERUNA: 14A,39-51,55-57, HAJDUK-VELJK SOKAČE: 2-4A,8-26,1-3,7,11-39, HAJDUK-VELJKOVA: 2-28,1-23,27-45, IGNJATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, ILIJE GOJKOVIĆA: 2-32,7-9, JELENE ŠAULIĆ BOJOVIĆ: 2-14,3-11, KAPABLANKINA: 2,3-9, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, KOPARSKA: 6-6G, KOSTE MILIČEVIĆA: 4,10-16,1,7-11, KOSTREŠKA: 2-10,1,5-7, KOZAČKA: 10,22-26,32,40-42,3-7,37-39, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, LIČINSKA: 1-3,9-27, LINDENMAJEROVA: 8-10,14-18,5, LJILJANE ŽIKIĆ: 2,10,3,7, MAJA GLAVE: 3-9, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MANASTIRSKA: 2-10,1-11, MANDRINSKA: 2-16,1-11, MARKA STOJKOVIĆA: 2-8,14-18,1-3,11-21, MIHAILA IVANJIKOVA: 2-10,5-11, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILANA KAPETANOVIĆA: 4,8,7-15, MILISAVA LUTOVCA: 4,8-14,3,7-15, MILJAKOVAČKE STAZE: 10-32,38-40A,44A-46,50-52,86-92K,100-100G,128V,148-152,11A-15,19-21,25-31,35-37A,41-45,49-53V,57-65,101-103,107,111A,147,151-151, MILJAKOVAČKI IZVORI: 2-8,12-18,22-32,1-3A,7-15C,19-21,25-33, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 4B-6,20-22,26,30,3,17-19,23G-27, MINE KARADŽIĆ: 6,10-12,18-34,1-3,7-11,15-21,25, MIROSLAVA MIKE MIKEROVIĆA: 2-6,1-5, MITROPOLITA MIHAILA: 6-10,14-18,24,3-11,21,25-27, MUTIMIROVA: 13-17B,25-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, NIKOLAJEVIĆEVA: 4,8-20,7-9, NIKOLE BIŽUMIĆA: 1-3,7, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, OPLENAČKA: bb,bb,24B-24G,40,19,29G, OŠLJAČKA: 2-6,1-3,9-11, OSLOBOĐENJA: BB,BB,BB,2,10-26,1-37, PANTE MIHAJLOVIĆA: 2,9-25,29-31, PATRIJARHA DIMITRIJA: BB,bb,bb,10-14,24,32A-46A,66A-66B,98A-100D,61A-79,93-93A,97-101,121-121Ž, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, PAVLA SOFRIĆA: 16,7-9,13, PEĆKA: 2-12,1-33, PLANDIŠKA: 14,3-9,23A-25A,29-37,43B, PLAVSKA: 2-4,1-5,9,13-15, PREKOBROJNIH PUKOVA: 2-4,12,1-5,9, RAKOVAČKI POTOK: 2-24,1-5,9, RAKOVAČKIH RUDARA: 4-20,28-40,48,3-5,9-11,15-21,25-29, S.MLADENOVIĆA-MIKA: BB,2-14,1A, ŠEKULARSKA: 2-10,5,9,15, SERDAR JOVANA MIĆIĆA: 1-3, SLAĐANE STANKOVIĆ: 2-12, SLAVKE KALJEVIĆ: 2-2A,1-11, SRPSKIH SERDARA: 2-6,1-9, SUNČEV BREG: 6,3,9-11, TRAJANOVA: 1-9, VELJKA RADENOVIĆA: 16,1-11,15, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10, VOJVODE PLAMENCA: 14-24,28-32,36,48-70,74-80,84-86,17-21,25,35,41-43,47, ZLATANA VAUDE: 4-16,9-13, Naselje BEOGRAD: JAKOVA GALUSA: 28-30, MILJAKOVAČKA: 10-12,16-16A,22-26,30-30A,25-27V, MILJAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1A-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILJAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69, Naselje KIJEVO: DRUGOG SEPTEMBRA: 20-36,40,46-54A,58-72B,1,5,9-9A,23, Naselje KNEŽEVAC: BRODARACA: 2-4,20-20V/1,1-9A,13-21,25-27, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-26,1-19,25-27, PRVOBORACA: 2,6-16,22đ-28,1-1A,5A-13A, SEDAMNAESTOG OKTOBRA: 28-54A,76-78A,23,27A,31-55,59-59DJ, Naselje MILJAKOVAC: MILJAKOVAČKE LIVADE: 4-6B,18B,24-44,48-54,58-60,1-3,9-19,29-35,39,43,47-49,87-89,93-97, Naselje PETLOVO BRDO: 11 KRAJIŠKE DIVIZIJE: 52A-52G,62A, Lj IVKOVIĆA ŠUCE: 2-34,3-15B,19-19A,23-25,29-29A, MRAKOVIČKA: 2-4,8,1, Naselje RAKOVICA: BRANKE ĐUKIĆ: 2-6,12,1-3, ELSE IGNIS: 2,6,1-5, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 2-20,24-58,66-82,1G-1I,5-13,17-23A,27-61,65-85, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 2-4A,86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,1-11,147-147Z,151-159V, BRAĆE JEREMIĆA: 2-20,1-7A,11-13,17-21A, BRANISLAVA PARAĆA: 8-12,1-1A,5-9, BRESTOVAČKA: 8-22,28-52,1-9A,13-29, ČETVRTOG APRILA: 2-6,1-17, ĆIRA DASKALOVIĆA: 4,18-32,1-27,31, DELOVI: 2-4B,12-12,16-38A,44-60,1-7,11-53,61-75A,101D-101V, EDVARDA GRIGA: BB,4-14B,18-34,1-13,19,23-27B, EMANUELA LASKERA: 2-6,14,18,22,32,44-52,66,70,1,15,35,39,45-47,57, GAJSKI PUT: bb,2-36,1-7,37, GOLI BREG: 2,6-10,16-16A,24-26A,5,9-15,19-31, ILIJE RADOJEVIĆA: 2-16,20-26,34,1-27,35-35A, IVANJIČKA: 4-20,1,5-7,11-13, JELEZOVAČKA: 2-48A,126A,1,5-35,45A-65,69-73B, JOSIPA TELAREVIĆA: 2-64A,70-78,82-84,1-45,49-55, KALINOVIČKA: ,1-13, KAMENAC: 4-12,1-3A,7-11,15-21, KORČAGINOVA: 2-24,1-17, KRUŽNI PUT: bb,2,261, LABINSKA: 2-14,1-9, LABUDA ŠĆEKOVIĆA: 2-6A,1-31,41,59-71,101A, LIČKIH BRIGADA: 2-22A,28,36,1-27A,33-35V, LUGOVAČKA: 2-30,5, M.PAVLOVIĆ-BARIL: 2-6V,5, MALOZABRANSKA: 2-20,1-3,9-23, MAVROVSKA: 2-20,1-5,9-17A,23-27A/2, MILANA BARTOŠA: 2-4A,10-32,3-11,33-37, MILANA ĐURIĆA: 60-66D,61-65, NEGOTINSKA: 2-20,1-7, OSMOG SEPTEMBRA: 2-30,1-9,13-27A, PALIH BORACA: 2-36A,52-74B,1-45, PAŠINAC: 2-28,1-9,13-31, PODAVALSKA: BB,BB,BB,BB,0BB-84,88-96V,110,124A-126,1-15,19-23,27-31,35-37B,45-71, PRNJAVORSKA: 2,8-10,16-28A,9-15,65-67, RAĐEVSKA: 2-20,1-15, RATKA SOFIJANIĆA: 2-28,1-37,41-49, SAŠE FILIPOVIĆA: 2-10,1-21, SEKILJEVAČKA: 20,54-64,74,1-19,75A, SENTANDREJSKA: 2-12,1-11, SLAVKA MILJKOVIĆA: bb,BB,bb,bb,2-30,34-94,98-112,116-140A,148-154C,160,174,1-63,69-81, STANISLAVA VINAVERA: 2,6-8,14-20B,24,5-27, STRAŽEVIČKA: 2-10,1-9, TODORA MAR-SOLUNCA: bb,BB,1-7, UROŠEVAČKA: 4-16,22-24,124-126A,21,31,69A-69D, V.RADOVANOVIĆA: 2-16,54A-54B,70,1-13,17, VARAŽDINSKA: 2-10,1-3, VELJKA STANOJEVIĆA: 8,7, VRBASKA: 2,6-8,12-14,3-13, ZELENJAK: 6-22,1-15, Naselje SELO RAKOVICA: KRUŽNI PUT: 60-60,5b-5E,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,BB,kamera MUP,1-9,15,31-33,45-67,85-91, MILENTIJA POPOVIĆA: 2-14A,
9 - 14 časova
STUDENTSKA: bb,
Grocka
9 - 13 časova
Naselje VRČIN: LIPARSKA: 2-16,20-32,1-19,23,39A, LUGARSKA: 4-6,1-7, NIKOLE TESLE: 2-10,16,24-30,34-36,58,1-5,11A-23,27,31,37,41, OMLADINSKA: 1-7, PROTE MILANA SMILJANIĆA: 2,6-8,1-7,17-19, SAVSKA: 2-2A,8,14,7,29, SLAVONSKA: 2,5-7, ŠUMARSKA: 2,1-19,
9 - 14.30 časova
Naselje BRESTOVIK: BELI BREG: 6, IBARSKA: 1D, J N A: 2-40,44-54,58,1,5,11-17,21,25-63,67-69,73, LADNE VODE: 10,7, MALO RUJIŠTE: 2-10A,14-14A,18-24,3-3,7-9,15-23, MARŠALA TITA: 4-46,50-52,1-29, MIĆE STOJKOVIĆA: 2, MOŠE PIJADE: 2-12,16-22,1,5-5B,15,19,23,27, PARTIZANSKA: 2-52,1-5,9,15-71,75-77, PARTIZANSKA 2.DEO: 22B-22C,19C, PARTIZANSKI PUT: 20A-22A,26,50-50A,11-13,25A,29,35-37A,53,67V,73,77, PARTIZANSKI PUT 1 DEO: 22,30,11,79, SMEDEREVSKI PUT: 8,16-32,36,60,5,9A,19,25-31,55-55A, SMEDEREVSKI PUT 1 PRILAZ: 16B,32-34,19A,33, STARA KAPIJA: 2,16,1-3,7, TRG VUČKA MILIĆEVIĆA: 2,1-3, USTANIČKA: 2-2,6-12,18,1-7,11,15,25, VELIKO RUJIŠTE: 2-6,10-24,50,5-7A,11-17,21A,27,47,59, VRTLOG: 1, VUKA KARADŽIĆA: 6-6A, ZABRDO: 45A, Naselje GROCKA: MALO RUJIŠTE: 8,14, Naselje KAMENDOL: BARIČKA: 2-16,20,26,32-34,1,9-11,21,25-27, BUKOVIČKA: 1-3, DOLSKA: 2,6-8,5-7, DVADESETPRVOG AVGUSTA: ,BB,4-10,18-20,26-30,36-56,62-64,72-82,86-98,102-108,112-116,120,126-136,140-144,148-156,160-168,178-178A,182-192,198-206,210-212,228-230,234,3-11A,17A,21A-25,29-31,35-35A,41,47-57,61-65A,71-75,81-85A,91-93,105,117-125,131-135,143,171,175-183,191A-203,211-217,221-229, GOLUBANOVA: 6,12-18,1, GORIČKA: BB,,8,14-16,1,5-11,15A, GROBLJANSKA: BB,,4-12,1,11-13, HAJDUČICA: 2-6,1,9-15,19-23, IZVORAC: 4,8, KAMENDOLSKA: 6,14-18,22-26,1-9,13-17,23-23B,31, KRANJSKA: 2-4, KRČEVINA: 2-4,8,7-9,59-61,67-75,83-93, ORLOVO BRDO: 8,9,15,23-27, OSMOG MARTA: 8,14-16,20-24,1-3,7-11,15,23-27, PRVOG MAJA: 2-4,8-24,28-30,34,44-48,52-56,60-68,76,86A,100,104-112,3,7,17-21A,27-55A,61-63A,67-71,75-77A,81-89,105, PUDARAČKI PUT: 2-6A,10-12,20,26,30A-44,50-56,62,67, SEDMOG JULA: 2-22,9-19, SEOSKA: 2,5, VUČJE RUPE: 2-6,1,5-7, Naselje PUDARCI: BEOGRADSKA: 5A-15,21-23A,27-35,41,87, BUKOVAČA: 4, NARODNIH HEROJA: ,2C-12V,1-15,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje DREN: DREN DONJI KRAJ: 10B, GORNJI KRAJ: 70, JOVIĆA KRAJ: 52, MLADENOVIĆA KRAJ: 48, PLJOŠTARA: 40-44,48,81B, PLJOŠTARA 2.DEO: 38, PUT ZA PRNJAVOR: 12,34-40,44A,48,52A,64,68A,81-81A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 46,50-56,68,55,59, Naselje SKELA: VORBIŠ: 540,107, Naselje UŠĆE: BAŠIN ŠOR: 187, BELO POLJE: 186, DONJI KRAJ: 2-22,38,44,48,52,56,60-64,264,1-3A,11,15,21,35,209, ĐOTUNOVIĆA KRAJ: 2,10-10B,16-16,22,28,3-5,13-15,21,43, DUGO POLJE: 32-34,38,44,52,1A-1C,5-9,131,137A, GOLA BARA: 2-12,18-20,48,5-11,15, GORJAČA: 6,24,58,7, GORNJI KRAJ: BB,2-10A,14-16,20B-22,32-44,1-19,23-27,31-33,37-37A,45-45A,205, GORNJI KRAJ 2 DEO: 46-48,15A,25,33,37-37B, KOD DOMA: 7, KOD T.S.1: 8, KRAJ CRKVE: 40, MARJANOVIĆA KRAJ: 1A, ORNICE: 12-16,20-20B,24-26,30,34,42,100,3-7,11-13,17-21,113, POLJAČKI KRAJ: 2-2A,6,14-16,1-11A, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 2-6,26-28A,38A,1-11,23,31, PUT ZA ORNICE: 10-12,34A,1,7,21B, SAVSKA: 2-12A,1-11,19-23,27-29,39-75, UŠĆE - CENTAR: 0-0BB,10-12,46,1111, UŠĆE NEMA NAZIV: 2-4,8,14-22,26,32-56,60,66-68,80-82,88,102,132,138-140,162,192,196,202,234,270,1-13,21-35,41-43,49-51,59,67,87,147,211,241,247, UŠĆE SELO: 6,14,21,63A, VIŠNJAK: 5, VOĆNJAK: 0, VUKODRAŠKA: 6A-12,16,13A,29-31, ŽIVKOVIĆEV KRAJ: 216,
Surčin
10 - 15 časova
Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8,12-22,32,3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6,10-12,16,5,105,16-18,59,81,91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2,1-3, DOBANOVAČKA: 2-30,34-66,96,100-102,124,3-25,33-37,43,51-61,87,93,97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,20,32A,106A,114-120,126,1-15,19-23,27đ,31-35A,39A,45,85-87,109,113-117, DUŠANA ANTONIJEVIĆA: 6-8a,16-22,1-3,9-13,17-21,27, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,38-40,62,1-7A,15-17,21,31,35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6,1-3, GLAVNA: BB,2-20,24-48,52-88,92,96,100-118,122-124,128-134,142,152,156,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,1-5,9-61,65-115,121-131,135-137,141,159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4,8-30,34,38,140,1-47,51,153-155,165, IVE ANDRIĆA : BB,8-8a,12-16,20-22,26,32,48b-48lj,9-17, JAVORSKA: bb, JEDANAESTOG OKTOBRA: BB,2-56,60-150,160-210,220-232,238-244,258,262-266,1-17,21-121,125-149,153-177,183-191,195-205,209,213-219,223-225,229-231,237-239,247,285, LAZARA POPOVIĆA: 6-8,14,18,3-7,11,15-17,27, LOZNIČKA: 8-10, MAKSIN SOKAK: 2-22,1-11, NADE BUBNIĆ: 2,8,16,22,26-38,1,5-13,19-23, NIKOLE TESLE: 2-20,5,9-15,19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4,1-11, OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Radeta Jotića : 10-12,22,36,44,48-54,66,1,5-7,11-15,19-23A,31-33,37-43,47, Ranka Radišića : 2-6,10-12,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14,18-20,26-34,38-94,102A-104,108-110,116-116A,142,11-17B,21-51,57-59,65-71,81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,1-25a,29,33-39,45-53,57,85,103-105, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VIŠNJIČKA: 4,8-10, VUKA KARADŽIĆA: 2-18,1-9,13-13A, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb, Naselje KLJUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LJUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLJSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELJKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNJENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33, Naselje SURČIN: POTOK: 3-5, SEDAM SAMURAJA: 4-6, SREMSKIH BEĆARA: 2,3,7-11, TRISTANA I IZOLDE: 1-5,9,
Lazarevac
8 - 14 časova
Naselje ŽUPANJAC,zaseok Lukići
"JOŠ SAMO 3 DANA DO SVENARODNOG SABORA" Vučić pozvao građane u Niš: Vidimo se 17. maja u 18 časova!