DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U devet BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 7 časova, a evo detaljnog spiska
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u devet opština.
Stari grad
10 - 14 časova
DŽORDŽA VAŠINGTONA: 54,58-58V/1, GENERALA LEŠJANINA: 2-18,1-5, MAJKE JEVROSIME: 2-8V/2, SVETOGORSKA: 48-50,47-49, TAKOVSKA: 23-25,37-39,13-13F/8,17-21,27-35,39A,
Vračar
9 - 14 časova
JUŽNI BULEVAR: 1-1, USTANIČKA: 1-3F/8,
Palilula
10 - 14 časova
27 MARTA: 2-4, TAKOVSKA: 12-12,16-20,
7 - 17 časova
PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Čukarica
7 - 17 časova
Naselje RUŠANJ: OSLOBOĐENJA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENJA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENJA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENJA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENJA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENJA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENJA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENJA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANJSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
8.30 - 14 časova
STEVANA OPAČIĆA: 2-32,
7 - 17 časova
KOŠUTNJAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENJICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LJUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELJKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANJ: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Novi Beograd
8.30 - 13.30 časova
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: BB,2-2,33A, JURIJA GAGARINA: bb,2a,1-1, MILENTIJA POPOVIĆA: BB,BB,9, SAVSKI NASIP: 40A, Naselje N BEOGRAD: VLADIMIRA POPOVIĆA: 12a-14A,38,44-52,
Obrenovac
8.30 - 14 časova
Naselje BARIČ: OBRENOVAČKI PUT: 72, Naselje JASENAK: JASENAK: 4-8C, KOD KAFANE: 3, NEMA NAZIVA ULICE: 3, SENIĆ KRAJ: 8B, Naselje MISLOĐIN: 14.NOVA: 3, 14.NOVO NASELJE: 10, 15.ULICA 3.DEO: 20A,29N, BAČEVIČKA: 4-12A,60,64-68,1A-5B,63-65, BORIVOJA MARIČIĆA: 54,223, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 4,10,22,26,208,260-260,39,63,251,261, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD T.S: 248, KOD VOJSKE: 0,6-8,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA 3.ULICA: 100, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160B-160G,210-216E,220B-224,230,236A-238A,248,252-256,260-260B,264,270,274,284-286A,300-304,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,173,207A,217,223-225,229,235-235A,241,269, MITROVIĆA KRAJ: 12, NASELJE LIPE: 2,54-56,210B,218,3-5,257, NOVO NASELJE 1 DEO: 8B, NOVO NASELJE 2 DEO: 1,7,15, NOVO NASELJE 3 DEO: 12-12D,3A-5A,19A-19B,25-25A,29-29A,35, OBRENOVAČKI PUT: 1111B., OSOVLJE: 0,4-16,1,5-13,17,21-27,31, SELO: 186,190,212,240,97B, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D,
8.30 - 15 časova
Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 5-33, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 9, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 22H, Naselje ZVEČKA: VOĆE POTIĆA: 4,
9 - 15 časova
Naselje JASENAK: LIVADE: 66, NEMA NAZIVA ULICE: 86,92,102,118,122,126,130,134,146,91-93,99-103,119,127-131,187, SENIĆ KRAJ: 127, ŠUMADIJA: 2A-2C,10-12A,18,36,40B,48-50,62A,74-74B,78A-78B,84-90A,94-102,110-112,116,130-134A,1-7A,43,47E-49A,55-63B,95,99A-101,109A,113,117-119A,125,131A,187,
Surčin 08:30 - 13:00 Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2-26,3-19, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADŽIĆA: 8-18,3-9,13-13A,
Lazarevac
8 - 17 časova
Naseljeno mesto Sokolovo-prema Petrovićima.
8 - 16 časova
Naseljeno mesto Lukavica,Dren,Lazarevac od Beka prema Stolicama.
NOVI SAD NA UDARU BLOKADERA: Buše gume, gađaju ljude jajima, opkolili sud i tužilaštvo, a večeras će građanima dodatno zagorčati život BLOKADOM 30 RASKRSNICA!