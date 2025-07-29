BEZ STRUJE DANAS DELOVI ČAK 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak ubedljivo najduži za Barajevo, isključenja i u strogom centru grada
Zbog opsežnih radova na elektromreži, delovi beogradskih opština danas neće imati struju.
Isključenja počinju u 8.30 sati.
Palilula
08:30 - 14:00 Naselje BORČA: BEOGRADSKA: 8-30B,34B,3-29,35-39, DEVETOG MAJA: 2-6,16,1-25,29-39, LOLE RIBARA: 2,3, PETRA ARAČIĆA: 4,8-14,1-3,7A-9,13,
09:00 - 15:00 DIVLjIH KESTENA: 8-10,14-16,20-20A,56,60-64,25,47-57,2745, KORNATSKA: 30-40F/8,44-60,65-75, PAŠNjAČKA: 20,28,32-34, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,24-30V,21-63A,95,101D-101R, VIŠNjIČKI VENAC: 1F-1Z, Naselje VIŠ.BANjA: ROMENA ROLANA: 1A, Naselje VIŠNjICA: ANRIJA ŽAMEA: 62-70,74-90,79-79A,85-85B,91,95A-101, ČAJETINSKA: 6A,44, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, IRISA: 14-38,11-31,35-37,41,45, KANADSKA: 2-12,1-11, LUČANSKA: 4-10,14,18-24,30,1-1,11-29,35, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22,1-9, MARINA: 1-15A, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1A-23A,
Savski venac
09:00 - 15:00 RODOLjUBA ČOLAKOVIĆA: 1, TEODORA DRAJZERA: 32-36,17-23, TOLSTOJEVA: 54,
Vračar
09:00 - 13:00 Kralja Milana 13
Čukarica
08:30 - 14:00 BOGOLjUBA ČUKIĆA: 2-12,1, JASTREBOVLjEVA: 25, MILISAVA DAKIĆA: 2,6,1-7, NIKOLAJA GOGOLjA: 30-32, PETRA MEĆAVE: 2-8A,3-13,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 MILUTINA MILANKOVIĆA: 134-146,150-154,162-172,27, TOŠIN BUNAR: 159-159A,
Barajevo
08:00 - 16:00 Naselje BAĆEVAC: AKADEMIKA PETRA STEVANOVIĆA: 0,16-22,26-30,34-46A,50-58,62-68B,72,76-104,19,23-51A,55-67A,71-87A,91,95-101,111-113,117-119A,123-125,129-143, DRAGUTINA JOVANOVIĆA-KARLA: 24-26A,32-42,46-54,58,15,55-57,63-65, GAJINE RUPE: 2-8,1-13A,17-21, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 24-26,31-33, LISAČKA: 2,6-16,22,3-5,9-17,21-23A,29-31, LjUBE BOGOSAVLjEVIĆA: 2-4,8-12,16,20-24A,1-11,15,55, MIKE ĆURČIĆA: 2,8-16,22,42,1-3,9-13,19-21, RADIŠE JOVANOVIĆA: 8-14,18-24,1-17,21-27,33-55, ŽIVOJINA KATIĆA-ŽIKE: 37, ŽIVORADA JANKOVIĆA: 2-12,18-38,42-44,48-50,1-15A,19, ŽIVORADA MARINKOVIĆA: 2-20B,26,34,1-3A,7-11B,15-17,27,39, ZLATOMIRA KUZMANOVIĆA: 2A,6A-10,14-16,3-13, ŽRTAVA FAŠIZMA: 2-16,20-28A,32,1-5,11,15-21A,37, Naselje BARAJEVO: BARAJEVSKA: 1,7-23, BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, BORIVOJA TAŠIĆA: 6A,30A-34,48,54-60G,76,1-1V,5A, CARA LAZARA: 2,1-11, CARICE MILICE: 1-11, DUJE DAMNjANOVIĆA: 0,6A-10B,14-16,1-1A,5-11,15-17A,23-25,35A, DVADESETOG OKTOBRA: 0-12,88,1-3,7-11, GAJ NOVA 1: 8-14, GAJ NOVA 11: 1,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, JEDINSTVA: 1A, POCERINSKA: 1B, PROKIĆA KRAJ: 0,6,10-26,32-44,48-52,386,23-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SIME MARKOVIĆA: 37,53A,79B,89, SVETOSAVSKA: BB,24-28,158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-380,394-394A,23-23A,27-29D,33-43Đ,67,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-363,367,371,375-377B,383,389-397,403-411,415-417,425-443,447-453,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43, ŽELEZNIČKA: 0,4A,12A-14B,18,9-9B,17, ŽIVKA STEVANOVIĆA-ŽIKICE: 2-18D,84,132F0A,1-3,9,13-19,23-25A,29,33,117,161, Naselje BELjINA: BEOGRADSKA: 39A, Naselje BOŽDAREVAC: BEOGRADSKOG BATALjONA: bb,0-4,8-10,14-16,20,24,32,38A,252-254,258-260,266-268,3-21,27,33A,39B-43,185A,255,261,269, ČEŠMARSKA: 0,6,12-16,20-22,26,124-126,138,236-236A,244,1-5,13,125,131,135,231, DRAGOMIRA MILOVANOVIĆA-MIRKA: 0,4A-6B,10-12A,16A,22-24,30,34,38-46,50-56,60,64,82-86,92,102,1,5,9,17-19,27-29A,35A,39,43-55,61-67,71-79,83,93, GOSIĆA ULICA: 1A, GRNČARIČKA: 0-2B,26-32,1-1A,29, KRUŠIČKA: 2A-4,14,138,166,9,139,163-169, KUĆINE: 0-4B,8A,12,16-16B,20A,26A-30,222,238-240,246-250,342,1B-3D,7,51,57A-57D,223A,247,339, LIVADSKA: 2,18,272-274,1-3,7-13G,19A,273, MIODRAGA LAZAREVIĆA: 1-9, OBRADA LAZIĆA: 0-2,6-8C,14-18A,28,32,40,46,50-50A,54-54B,60-60B,66-68A,78-78A,84-88,106-108,146A-148,158-162A,170,174,178-188,192-202,210,214-216,222,274A,284,1,9-13A,19-23,29-31,39,45,55-61,65-67,73-81,87,91A,95-97B,103-113,149,159,171,175-177,181,191,201-203,215-221,225A,301, POCERINSKA: 2-14A,1-9A,13-13A,17-21, PODRUMIČKA: 2,1-7, POSAVSKA: 2-4A,8-16,1-11A,15, RADOMIRA STANOJEVIĆA: 2-2,6-8,3-9,277, SIME MARKOVIĆA: 20-26,136A,314A,39-51,55,59-67, ŠKOLSKA: 2-22,70-74,1,7-11B,19-21,69,77A-77B, STAROG SELA: 2-10,14,108,230,1-3,11-13,229-231, TALESOVA ULICA: 1,5-7, UČITELjA VASILjA MATEJIĆA: 2,3-11, ZAPADNA: 2-2A,22-24,1-1A,5,11,17-21A, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-146,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31, Naselje ŠILjAKOVAC: DUŠANA JEREMIĆA: 25,43A,51-51G, Naselje VELIKI BORAK: ŠESTE LIČKE DIVIZIJE: 0, SIME MARKOVIĆA: 110A-116,120-120A,128-134,140,314,
Surčin
09:30 - 17:00 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
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