BEZ STRUJE DANAS OVE BEOGRADSKE OPŠTINE! Počinju od 8 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u ovim opštinama.
Stari grad 09:00 - 11:00
DOBRINJSKA: 5-7A, KNEZA MILOŠA: 14-16A, KRALJICE NATALIJE: 43-45,
Vračar 09:00 - 11:00
KNEZA MILOŠA: 25-25F/8, MASARIKOVA: 1-3a,
Palilula 08:30 - 13:00
ŠARPLANINSKA: 11-15, Naselje BG-KRNJAČA: ANDREJA MITROVIĆA: 8, BAŠAIDSKA: 8,12-16,3-25, IVANA GUBIJANA: 2-4,1-13, KRSTURSKA: 2-4,1,5, LAZE SIMIĆA: 30,34-34A,88-90,49A,57-61, PAKRAČKA: 2-12,16,1-17, TIBORA SEKELJA: 2-6, TOMAŠEVAČKA: 4-6,20-22,26,30-32,1-9A,15A-21A,25-31, ZRENJANINSKI PUT: 84C-94V,81A-89, Naselje Krnjača: MEDA PUCIĆA: 1,5-19, TOMAŠEVAČKA: 10-16, ZRENJANINSKI PUT: 98B-98F,93-93F,
Palilula 08:30 - 15:00
ČARLIJA ČAPLINA: 44-56, PRERADOVIĆEVA: 2, ZDRAVKA ČELARA: 16,
Savski venac 09:00 - 11:00
DOBRINJSKA: 3, KNEZA MILOŠA: BB,22, KRALJICE NATALIJE: 72-74,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
BEŽANIJSKA KOSA: 14-28,15-27,45E, DANILA LEKIĆA-ŠPANCA: 27,31-79, DIMITRIJA GEORGIJEVIĆA-STARIKA: 7B, GENERALA MIHAJLA NEDELJKOVIĆA: 6-28,1-103, MAJORA BRANKA VUKOSAVLJEVIĆA: 2-100, MAJORA MILANA MALNARIĆA: 1-23, MILUTINA MILANKOVIĆA: BB,188-196, NIKOLE DOBROVIĆA: 2K, PANTE TUTUNDŽIĆA: 34-54, TOŠIN BUNAR: 202,206,216-218,224-224a,228-236,240-246,250-250a,254-258,262, VLADIMIRA NAZORA: 2-14,18-18B,1-15b,
Grocka 08:30 - 14:00
Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, KREMENJE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: 4C-6B, MALO POLJE: 3, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107,
Barajevo 08:00 - 16:00
Naselje BARAJEVO: BAGRDANSKA: 2C-10,14A-28,1-3A,7-15, MIODRAGA VUKOVIĆA: 60, SIME MARKOVIĆA: 0-4,8-10,14-18,1-25,29-33A, SVETOSAVSKA: 20,32-42,46-70,29G,45-51A,55-61, ŽELEZNIČKA: 2,6A-6C,12V,13-15,19-19A,35A, ŽIVKA STEVANOVIĆA-ŽIKICE: 46-82A,51-55,59-87, Naselje BELJINA: BEOGRADSKA: 2,8-18,24-40D,1-19,25-39, KARAĐORĐEVA: 19, Naselje BOŽDAREVAC: BEOGRADSKA: 2,6,12-22,26,1-9, GOSIĆA ULICA: 2,8-10,288,1-1C,7-9,289, KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,8,20,26,42B-50,56, LIPOVAČKA: 2-16,1,5A, MLADENA PAUNOVIĆA: 2-10,14-20,1-9,13,19-31, RADNIČKA: 2A-12B,16,3-11,15-17, RADOMIRA STANOJEVIĆA: 12,18-22,26-32,36-48,168,284,298,320,11-13A,19-35A,39-57,283,295,303,319, RAVNI LUG: 6-10,1,9,13-15, SIME MARKOVIĆA: 35, ŠUMADIJSKA: 2-12,5-17, TATARINSKA: 6-22,320B,1-5,11-17, TATARINSKI GAJ: 2-4,1-5,11-19,133,305,309,339, VINOGRADSKA: 2,6,12-14,20,1,5, VOĆARSKA: 2-14,3,7, ZAPADNA: 27-29, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 6,302,3,43-45,49,63C-63F,67B-71,77,83,87A,93,97-99,113-117,121A-127,133A,143-147,151, LJUBIŠE GOLUBOVIĆA: 8,23, MILOSAVA PAUNOVIĆA-ĆOSE: 2-10,1, RATKA JEVTIĆA: 248,252A-266,274,282-284,290-300,304-310,53,117,121-125A,133-151A, Naselje SREMČICA: ILIJE VASIĆA: 9,
Obrenovac 10:00 - 14:00
Naselje OBRENOVAC: KRALJA PETRA PRVOG: 2-16,20,24,38,1,5-9, MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 81, MILOŠA OBRENOVIĆA: 190-218,169, UZUN MIRKOVA: 2-6,10,3-11, VAŠARIŠTE: 2-30A, VOJVODE MIŠIĆA: 202-218,222-230,233-261.
Kurir.rs