Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 21. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

- Ribnička
- Kapetana Miodraga Miletića
- Emanuela Jankovića
- Admirala Vukovića

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molle se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

