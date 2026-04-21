Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
BEZ VODE DANAS U BEOGRADU: Ovaj deo Voždovca dobro da natoči, radovi traju od ujutru pa do 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 21. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Ribnička
- Kapetana Miodraga Miletića
- Emanuela Jankovića
- Admirala Vukovića
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Molle se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
