KRUNSKA, MOLEROVA... Ovi delovi Vračara danas su bez struje već od ujutru, plus i ulice na ovih 5 beogradskih opština
Spisak isključenja struje
Vračar
08:30 - 14:00 BABA-VIŠNjINA: 47-51F/8, GOLSVORDIJEVA: 2-8,12-18,1-11, HADžI-PRODANOVA: 2-10,5-7,11,17, KIČEVSKA: 6-14,20-30,9-15A,19-19, KOČE KAPETANA: 42-46,41-45,49-51, KRUNSKA: 80-82,86-88,73-91, MOLEROVA: 40-56,60-66,29-45,
Zvezdara
08:30 - 14:00 IGNjATA STANIMIROVIĆ: 2-12,1-11,15-15A, JOVANA BERIĆA: 6,7a, Naselje V.MOKRI LUG: RADOSLAVA BOKŠIĆA: 2a-8,12,16,26B,3-11V,15-15A, STANOJA STEFANOVIĆA: 2-8,12-20A,1-25, VESELINA ČAJKANOVIĆA: 16A-18,11B-15G,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje BG-KRNjAČA: BRAĆE MARIĆA: 6-6,18-20,24-26,5A,13-13A, DANICE JOVANOVIĆ: 2-2A,16-16A,1-7,11, VLADIMIRA BEČIĆA: 2-16,20-24,1-5,9-11,15-19,
Zemun
08:30 - 13:30 22 OKTOBRA: 12,16-18V/1,22-26,30,13-27B,47-49, ALEKSANDRA DUBČEKA : 4-14,1-9A, JOVANA MIODRAGOVIĆA: 1-13C, MIROSLAVA TIRŠA: 18-18,13-17, NIKOLAJA OSTROVSKOG: 9-15B, PRVE PRUGE: 17A-17B, RADNIČKA: 2,6-8,1-9, STARCA VUJADINA: 2,6,12a-14A,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: ŠVABIĆA KRAJ: 36Đ,
09:00 - 12:00 MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 58,43-45,85, Naselje BELO POLjE: STARA TAMNAVA: 2-6A,10-34,1-13,17,27, VAŠARIŠTE: 1A-1V,5A, Naselje OBRENOVAC: KNEZA MIHAILA: 4, KRALjA PETRA PRVOG: 2-16,20,24,38,1,5-9,15-15B, MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 81, MILOŠA OBRENOVIĆA: 124,138-146,150-218,127-133,137-149,155-169B,175, SAVE KOVAČEVIĆA: BB, TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA: 2, UZUN MIRKOVA: 2-6,10-12,3-11, VAŠARIŠTE: 2-30A, VOJVODE MIŠIĆA: 0,168,190-230,217-219,223-227C,231-261, VUKA KARADžIĆA: 0,30,76B-78,84,88-90,94-98,227,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): VUKA KARADžIĆA: 34L1-36,44,122,1-3,33-35,57-63,89,97,103,
Kurir.rs