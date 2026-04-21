U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu lakše je povređen muškarac, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U kolima je bilo i trogodišnje dete, koje je prevezeno u Dečiju kliniku Tiršova. Nesreća se dogodila u 4.42 na auto-putu kod Zmaja u smeru ka aerodromu.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile ukupno 103 intervencije od kojih je 16 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici - osobe sa teškoćama u disanju i onkološki pacijenti.