Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu lakše je povređen muškarac, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U kolima je bilo i trogodišnje dete, koje je prevezeno u Dečiju kliniku Tiršova. Nesreća se dogodila u 4.42 na auto-putu kod Zmaja u smeru ka aerodromu.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile ukupno 103 intervencije od kojih je 16 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici - osobe sa teškoćama u disanju i onkološki pacijenti.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradKRUNSKA, MOLEROVA... Ovi delovi Vračara danas su bez struje već od ujutru, plus i ulice na ovih 5 beogradskih opština
BeogradBEZ VODE DANAS U BEOGRADU: Ovaj deo Voždovca dobro da natoči, radovi traju od ujutru pa do 18 sati
BeogradTAČNO U 11 SATI IZ CENTRA BEOGRADA! Velika biciklistička trka kreće u sredu sa Savskog trga
BeogradFANTASTIČNA ARHEOLOŠKA SAZNANJA NA TRASI LINIJSKOG PARKA: Završena prva faza zaštitnih arheoloških istraživanja priobalnog bedema Beogradske tvrđave (FOTO)
