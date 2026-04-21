Radijatori su ponovo bili topli od ranog jutra, već nešto posle 5 časova, iako je grejna sezona zvanično završena.

Tim povodom oglasile su se i beogradske toplane sledećim saopštenjem:

"Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11."

Prema pravilima, sistem nastavlja da radi ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, odnosno ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni Celzijusa.

