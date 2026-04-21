Jučerašnje naglo zahlađenje posle nekoliko dana izuzetno toplog prolećnog vremena, ponovo je jutros zagrejalo radijatore beogradskih stanova.
RADIJATORI U BEOGRADU OD JUTROS OPET TOPLI: Niske jutarnje temperature produžile grejanje i po završetku grejne sezone
Radijatori su ponovo bili topli od ranog jutra, već nešto posle 5 časova, iako je grejna sezona zvanično završena.
Tim povodom oglasile su se i beogradske toplane sledećim saopštenjem:
"Svi toplotni izvori „Beogradskih elektrana“ isporučuju toplotnu energiju potrošačima. Potrošači kvarove mogu da prijave isključivo pozivom na broj telefona Servisnog centra grada Beograda 11-0-11."
Prema pravilima, sistem nastavlja da radi ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali, odnosno ako prosečna dnevna temperatura padne ispod 12 stepeni Celzijusa.
