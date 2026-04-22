Na većini ključnih saobraćajnih tačaka jutros nema ni gužvi, ni zastoja.
jutarnji špic
AUTOKOMANDA I TERAZIJSKI TUNEL NAJZAKRČENIJI, NA BRANKOVOM I GAZELI SVE TEČE: Stanje na beogradskim ulicama jutros mnogo bolje kad nema kiše (FOTO)
Slušaj vest
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Pogledajte kakvo je trenutno stanje na beogradskim ulicama
Jutarnji špic u Beogradu
Vidi galeriju
AMSS: Oprez u vožnji zbog mokrih kolovoza
Zbog smanjene vidljivosti, povremene kiše i mokrih kolovoza vozačima se danas savetuje opreznija vožnja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju pet, a na prelazima Bezdan, Horgoš i Kelebija tri sata.
Na prelazu Sremska Rača, kamioni na izlaz čekaju dva sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni putničkih ni teretnih vozila.
Kurir.rs/Naxi kamere
Reaguj
Komentariši