Profesor Saobraćajnog fakulteta, Vladimir Momčilović kaže za RTS da je jedan od problema gužvi u Beogradu to da ne postoji jasna koordinacija radova između službi, gradskih službi i komunalnih službi.

"Kada pričamo o radovima zbog havarija, to ne možemo da predvidimo, ni kad će se dogoditi ni koliko će trajati“, kaže Momčilović.

Međutim, kako je rekao, često su to planski radovi gde imamo tokom nekoliko meseci da se taman završe jedni radovi, a krenu sledeći.

"Ne bi smelo da se dopusti da se u ritmu kraćem od tri godine zatvara ulica, zato što sve što ima da se uradi planski, trebalo bi da se grupiše u tom periodu kada je predviđeno, kada je planirano i zatim da se čeka tri godine“, kaže Momčilović.

Smatra da je osnovni problem što mi nemamo baš jasne podatke o tome koji je obim saobraćaja, koliko je vozila koja se kreću određenom trasom.

"Kada zatvarate jednu značajnu saobraćajnicu, jednu arteriju, kao što je recimo Bulevar Despota Stefana ili zatvarate Bulevar Kralja Aleksandra ili bilo koji od tih pravaca, vi dovodite do toga da ljudi moraju da pronađu alternativu. Nama alternativa trenutno nije uopšte dobra, odnosno ne možemo je pronaći“, istakao je profesor Momčilović.