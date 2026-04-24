Došli smo do, za većinu ljudi, poslednjeg dana još jedne radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu danas je doneo nešto mirniji tok saobraćaja nego što je to uobičajeno "udarnim" saobraćajnicama. Ipak, iako nije bilo većih zastoja, delovi centra grada, vozači se suočavaju sa ozbiljnim saobraćajnim izazovima.

Saobraćaj na Brankovom mostu danas protiče bez većih problema, iako se povremeno formiraju kraće kolone koje se brzo razilaze. Slična situacija je i na kružnom toku kod Ušća, gde se saobraćaj odvija uobičajeno, bez ozbiljnih gužvi, a centralne gradske ulice su uglavnom prohodne.

Međutim, najveći izazovi dolaze sa Takovske ulice, gde su u toku radovi koji prouzrokuju ozbiljne gužve. Vozači su, kako bi izbegli gužve, krenuli alternativnim pravcem, Bulevarom despota Stefana, ali su se i tu suočili sa još većim problemima. Zatvorena je desna traka, koja inače služi za autobuse, što je izazvalo čepove i gotovo stalne zastoje. Slična situacija zabeležena je i na Poenkareovoj ulici, koja je još jedna alternativna ruta prema centru grada. Na ove zastoje, nažalost, moramo da se naviknemo, budući da su veliki radovi tek počeli, a njihov završetak planiran je tek za februar 2027. godine.

Na Gazeli je danas nešto manji intenzitet saobraćaja nego obično za ovo doba dana, dok Autokomanda i Pančevački most, u pravcu ka centru grada, i dalje podnose veće opterećenje, sa kolonama na uključenju sa Zrenjaninskog i Pančevačkog puta. Na Trgu Slavija trenutno nema većih zadržavanja, ali se situacija, kao i obično, može promeniti u svakom trenutku.