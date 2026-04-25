Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na ovde:

Lazarevac, Stop Shop Retail Park, autobus 10-15 časova
Palilula, Borča, Stop Shop Retail Park, autobus 10-14 časova
Stari grad, Beo Hiking Fest, autobus 12-16 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Pas4.png
Roditelji sa detetom
Milica Đurđevic Stamenkovski
prevara 3.jpg