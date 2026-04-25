PALILULA, STARI GRAD I LAZAREVAC: Evo gde danas možete dobrovoljno dati krv
Građani koji žele nekome da pomognu i danas mogu dobrovoljno da daju krv - to mogu da urade na ovde:
Lazarevac, Stop Shop Retail Park, autobus 10-15 časova
Palilula, Borča, Stop Shop Retail Park, autobus 10-14 časova
Stari grad, Beo Hiking Fest, autobus 12-16 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
