Zbog planiranih radova na mreži, bez električne energije biće pojedini delovi Starog grada, Zvezdare, Novog Beograda i Mladenovca.
ISKLJUČENJA STRUJE
Bez struje u 12 ulica u četiri gradske opštine: Najavljena isključenja iako je nedelja, prva počinju USKORO
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:00 - 13:00 BUL VOJVODE BOJOVIĆA: 14,
Zvezdara
08:30 - 14:00 DRAGIŠE LAPČEVIĆA: 22-34,25-31, KOSARE CVETKOVIĆ: 2-22,26-44,1-29, MILETE JAKŠIĆA: 5, NERODIMSKA: 6,10-20,9-25, PANČINA: 6, PANTE SREĆKOVIĆA: 8-12A,16,7A-9A,19-23, VELjKA DUGOŠEVIĆA: 27-29G,35,
Novi Beograd
07:00 - 12:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 6,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JANKA KATIĆA: 10,3-3, KRALjA A.OBRENOVIĆA: 66,70-72,78-82,1,25,47-55A,59-61B,71-87, KRALjA PETRA PRVOG: 4,236,244,17,201,205-207,211,215,219-
