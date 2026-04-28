AKO ŽIVITE U JEDNOJ OD OVIH 6 OPŠTINA, DOBRO POGLEDAJTE SPISAK: Isključenja struje počinju već od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 14:00 ANTE BOGIĆEVIĆA: 6-8,5-7, ARADSKA: 2-6,1-9, BATUTOVA: BB,BB,18-22, BUKUREŠKA: 18-20,7-17, BUL KRALj.ALEKSANDRA: BB,BB,239-265, CARA JOVANA CRNOG: 6, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 134,138,142-148,154-154A,161A, DIVČIBARSKA: 8-12,5-9, HADžI-MUSTAFINA: 41-53, HEKTOROVIĆEVA: 4-6,16-26,29-31, MILOŠA SAVKOVIĆA: 1,9-11, SPASE GARDE: 6-16,13-15, VAROVNIČKA: 27, VELEBITSKA: 3-7, VJEKOSLAVA KOVAČA: BB,BB, VOJVODE DOVEZENSKOG: 2-4,8-16,5-13,
09:00 - 17:00 BOSUTSKA: 2-8A,1-7A, IDRIJSKA: 2-8,12,1-3, KOSTE NOVAKOVIĆA: 18,22,13-25, NOVICE CEROVIĆA: 2-18A,1-11A, VOJ SIME POPOVIĆA: 16-16,9-11A, VOLGINA: 7-7Z, ZVEZDARSKA: 10-24,3B-17, Naselje BEOGRAD: MILANA GROLA: 3,9-11,15-19,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 87-87B,187A-187F,191, GLEĐEVAČKA: 188,85J,91, Naselje RIPANj: AVALSKA: 310, KRAGUJEVAČKI PUT: BB,bb,12-14,24-26,32,38-42,11-31, PUT ZA MARKOVIĆE: 8-18,28-38,46-48,52-54,58-62,98,7-9,13,17,23-33,37,41,49-59,75,91,141, PUT ZA ŠUPLjU STENU: 2-2A,124,5-7B,11-11B,17A-25,37-37B,43, Naselje ZUCE: KARAGAČA: bb, SVETOG JOVANA KRSTITELjA: 160,
09:00 - 11:00 VOJVODE STEPE: 345-349,
Zemun
08:30 - 12:30 DžORDžA VAŠINGTONA: BB,2,6-10,1-3,7-11, PETRA KOČIĆA: 12-14,20-26,30,34-34V/2,15-17,29-37,41-49,53-53, RADOJA DAKIĆA: 22-44,27-47,57-59, TOŠIN BUNAR: 31-31v, TROGIRSKA: 2-6,1-7,
08:30 - 14:00 JOZE ŠĆURLE: 12A-12V,18A-18C,13-13G,19A-19B,
Grocka
09:00 - 17:00 Naselje VRČIN: CERSKA: 1-15, DANTEOVA: bb,2-6,10,16,20,3,17-19, KARAGAČKA: BB,2-6,10-22,28-62C,70-92O,96-104,108-112,118-120,124-134C,19-19B,69B, KARAGAČKA DRUGI DEO: 8, KARAGAČKA PRVI DEO: 14-16E,7,19, KRAGUJEVAČKI PUT: 2,160,188,35-35A, OLGE PETROV: 10-12,16,20,5,11-13, PARISKE KOMUNE: 2-2,8-14,18,22-22B,122,1-13,21-25, PETRA DOBRNjCA: 6-10,14-18,80A-80B,1-7,17-21,31, VIDOVDANSKA: 2-4,26-30,9,17,21-23, VINOGRADSKA: 2-10,1-1,5-9,
Mladenovac
09:00 - 18:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 12,17-29,37, JOVANA RISTIĆA: 12-14,13, KOSMAJSKA: 2-12,16-18,28A-30,3,7-7B,17-43,47, KRALjA PETRA PRVOG: 253,259,265,271,277,287,295A-297,319, NIKOLE PAŠIĆA: 2, ŠKOTSKIH SESTARA: 1, V.BOGDANOVIĆA BURZE: 2-8,1-3,
09:00 - 15:00 Naselje GRANICE: NOVA 7: ,2,3,7, Naselje KORAĆICA: BLAGOJEVICA: 2-4, DRAGE VOJINOVIĆA: 3, DRAGICE KUZMIĆ: ,4A, KORAĆICA: 4,80C,94A, KOSMAJSKI PUT: 76,80A,84-92,104,110-112,116,13,23,29A,39,45A,59I, LIVADARSKA: ,36,40,54-58A,62,66,5,35-35A,43A,51-53, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ARČIBALDA RAJSA: 4, DESPOTA STEFANA: 2,1-3, DRINSKA: 2-12,16,22,30-36,1-5,9,13-15,19,25,29,35,41, KRAGUJEVAČKA: 38,42,13, LjUBE DAVIDOVIĆA: 2A,10-24,28-40,44-54,58-62,66,70-74,80-80A,84-92,100-102,114-118,124-124A,49, PANČIĆEVA: 2,1, VOJVODE STEPE: 30,36-42,46-50,54,58,1-3,11-13,17,31,37, Naselje RAJKOVAC: SELIŠTE: ,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naselje Medoševac
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