GAZELA MILI, NA AUTOKOMANDI KRKLJANAC! Duge kolone na Brankovom za Novi Beograd, gužve svud, ali sve se kreće (FOTO)
Iako saobraćaj na nekim mestima, poput Gazele, deluje kao da mili, zastoja na sreću nema i sve se kreće - usporeno, ali se kreće.
Uobičajene duge kolone ovog jutra beleže se i na Plavom mostu.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, umeren saobraćaj
Tokom dana očekuju se uglavnom povoljni uslovi za vožnju, uz suve kolovoze i dobru vidljivost u većem delu zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Saobraćaj je umerenog intenziteta, a vozači se pozivaju na dodatnu pažnju na mestima gde su u toku radovi.
U popodnevnim satima na jugu i jugozapadu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, pa je na tim deonicama potreban oprez zbog mokrih puteva. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci, Šid i Bezdan zadržavaju se tri sata, a na prelazima Sremska Rača i Horgoš dva sata.
