IZMENE U SAOBRAĆAJU ZA AUTOBUSE 74,75, 76 I 708: Evo kojom trasom će ići od danas pa sve do 14. maja
Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, kao i desne saobraćajne trake Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta „Nikole Dobrovića” – smer ka Ulici dr Huga Klajna), zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:
– linije 74, 75 i 72N će u smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” saobraćati sledećom trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojim redovnim trasama;
– linija 76 će u smeru ka KBC-u „Bežanijska kosa” saobraćati trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Rajkova i dalje u skladu sa radovim u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova), dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova);
– linija 708 će u smeru ka Zemun polju saobraćati na trasi: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.
Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta:
– „Nikole Dobrovića 1” – (#3975), za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije;
– „Nikole Dobrovića 1” – (#3976) za linije 74, 75, 76, 708 i 72N u Ulici partizanske avijacije, na poziciji oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića;
– „Peđe Milosavljevića 1” – (#3977) za linije 74, 75 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna, dok će vozila sa linija br. 76 i 708 koristiti redovno stajalište „Peđe Milosavljevića” – (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.
