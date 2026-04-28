Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića) u dužini od 35 metara, kao i desne saobraćajne trake Ulice Marka Čelebonovića na prilazu raskrsnici sa Ulicom partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta „Nikole Dobrovića” – smer ka Ulici dr Huga Klajna), zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linije 74, 75 i 72N će u smeru ka okretnici „Bežanijska kosa” saobraćati sledećom trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojim redovnim trasama;

– linija 76 će u smeru ka KBC-u „Bežanijska kosa” saobraćati trasom: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Rajkova i dalje u skladu sa radovim u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova), dok će u suprotnom smeru saobraćati u skladu sa radovima u Ulici dr Žorža Matea (redovnom trasom po završetku ovih radova);

– linija 708 će u smeru ka Zemun polju saobraćati na trasi: Partizanske avijacije – Peđe Milosavljevića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta:

– „Nikole Dobrovića 1” – (#3975), za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom partizanske avijacije;

– „Nikole Dobrovića 1” – (#3976) za linije 74, 75, 76, 708 i 72N u Ulici partizanske avijacije, na poziciji oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića;

– „Peđe Milosavljevića 1” – (#3977) za linije 74, 75 i 72N u Ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom dr Huga Klajna, dok će vozila sa linija br. 76 i 708 koristiti redovno stajalište „Peđe Milosavljevića” – (#225) u Ulici dr Huga Klajna u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.