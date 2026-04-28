Iz Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace” saopštavaju da će sve pijace koje posluju u sastavu ovog preduzeća u petak i subotu, 1. i 2. maja, raditi po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova.

Pijaca „Palilula” radiće u svom režimu od 7 do 21 čas. „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak” u petak i subotu radiće po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 19 časova, pijaca cveća „Krnjača” takođe će raditi uobičajeno od 8 do 19 časova, a „Dušanovac” (prodaja iz vozila) po ustaljenom radnom vremenu, od 19 do 6 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu. Pijace „Palilula”, „Stari Merkator”, „Zemun” i „Smederevski đeram” radiće 24 časa, pijaca „Zeleni venac” od 6 do 21 čas, pijaca „Dušanovac” uobičajeno od 8 do 19 časova, kao i pijaca „Banjica” od 6 do 21 čas.

