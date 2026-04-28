Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće radove na ispiranju vodovodne mreže u opštinama Zemun i Surčin, od danas do četvrtka, 30. aprila, u periodu od 22 do 6 sati ujutro, saopšteno je iz ovog javnog komunalnog preduzeća.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode osetiće potrošači u ponedeljak na utorak u Zemunu, na potezu do naselja Nova Galenika, Zemun polje i Batajnica. U utorak na sredu, umanjen pritisak imaće potrošači u Surčinu, na potezu ka naseljima Dobanovci i Ugrinovci, a u sredu na četvrtak potrošači u Surčinu, u naseljima Dobanovci i Ugrinovci.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode zbog čega iz „Vodovoda” apeluju na građane da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.