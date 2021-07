NEDIMOVIĆ O MLEKU, CENI PARADAJZA I ŠLJIVE: Za krompir me sad niko ne zove kad ima dobru cenu

Država daje subvencije po svakoj kravi od 25.000 dinara, premiju od 7 dinara po litru mleka, što po jednoj kravi kada se sve sabere bude 500-600 evra. cene šljive ove godine veoma dobra, pošto je druga klasa oko 32 dinara po kilogramu, dok prva ide od 65 do 70 dinara

BEOGRAD - Država ne može da određuje cenu, "ne samo paradajza, nego ničega", izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, govoreći o problemima proizvođača paradajza na jugu Srbije.

"Mi možemo da unapredimo poljoprivrednu proizvodnju, pomognemo u nekim uskim grlima koja postoje. Na prostoru Jablaničkog okruga problemi su putna infrastruktura, da ne bi od trenutka branja do isporuke roba od prve klase postala druga, i sa druge strane ozbiljni problemi su u pakovanju robe, u čemu nas je okruženje prestiglo. Niko više neće robu iz drvenih gajbica. I moramo da radimo više na tržištu", rekao je on.

Država je našla način da pomogne u plasmanu krompira domaćih proizvođača svojevremeno, a Nedimović kaže da sada niko ne zove za krompir jer ima dobru cenu.

"Ovde se uvrežilo mišljenje da, kada ostvarujemo profit, onda je to profit poljoprivrednika, a kada je minus to je trošak države. Mislim da je 1984. prošla davno", poručio je on.

Upitan o do nedavno galopirajućoj ceni jestivog ulja, Nedimović je istakao da je sve oko jestivog ulja u međuvremenu palo 13 posto.

"Pogledajte na svetskom tržištu cene suncokretovog ulja su u padu, samim tim je sirovina jeftinija, i ono što je tada bilo predviđano kada se tona suncokretovog ulja ne zeleno kupovala za 440-450 evra za tonu. Danas su te cene pale. To vam je tržište. Nekad je ovako, nekad je onako", rekao je on.

Nedimović se zapitao i sam dao odgovor da domaćinstvo prosečno mesečno potroši 2-3 litra ulja.

"Ako skoči cena za 10 dinara, to je 20 dinara, 30, 50 dinara... Toliko se pravi cirkus oko toga, a pri tome prolaze tenkovske divizije... Ne posmatraju se stvarni problemi koji egzistiraju, evo oko mesnih prerađevina. Niko ne obraća pažnju što su nam iz uvoza skoro sve mesne prerađevine", zaključio je on.

Nedimović sutra na sastanku sa proizvođačima mleka

Nedimović je najavio je da će sutra imati sastanak sa proizvođačima mleka u Srbiji, kojima će država pokušati da reši probleme. "Svi 'inputi' u njihovoj poljoprivrednoj proizvodnji su skočili, a naročito nam je problem u centralnoj Srbiji, pošto su u Vojvodini dobili državno zemljište po povlašćenim cenama na osnovu stoke koju imaju", rekao je Nedimović gostujući na TV Tanjug.

Istakao je da država daje subvencije po svakoj kravi od 25.000 dinara, premiju od sedam dinara po litri mleka, što po jednoj kravi kada se sve sabere bude 500-600 evra. Takođe, Nedimović ističe da Srbija ima najveće subvencije u ovčarstvu u Evropi.

Napominje da stočari imaju problem sa visokom cenom soje i kukuruza i da će Srbija imati velike izazove u stočarstvu zbog visokih troškova proizvodnje i to ne toliko, kako je rekao, u uzgoju svinja već u proizvodnji mleka. Nedimović ističe da postoji velika količina mleka sa niskom cenom na prostoru EU i da prema S SP-u, koji je veoma loše ispregovaran za poljoprivredu, nemamo sredstva za odbranu od takvih cena.

"Ako bi rekli da nećemo da dozvolimo uvoz mleka iz EU, sutra nam niko ne bi dao da izvezemo bilo koje voće ili povrće na prostor EU, jer su tako vezane klauzule", objasnio je Nedimović.

Ministar je rekao da je cene šljive ove godine veoma dobra, pošto je druga klasa oko 32 dinara po kilogramu, dok prva ide od 65 do 70 dinara.

Kako je naveo, hrana će posle korone sve više biti u fokusu i beležiće rast u narednim godinama.

(Kurir.rs/Tanjug)