PORUČILA KAPUT A STIGLE MI ČARAPE! Nije to jedini onlajn džumbus! Prodavao kompjuter, javio se kupac i može da plati samo u rakiji

Iako je pravu ekspanziju u Srbiji doživela tek za vreme izolacije zbog korona virusa, onlajn kupovina ili kupovina preko interneta za neke je svakodnevica i najbolji način da se dođe do stvari koje ne mogu da se nađu na našem tržištu.

Naravno, s obzirom da nije reč o neposrednoj kupovini i da nam poručena roba stiže uglavnom putem kurirskih službi, neretko se dešavaju situacije da se u paketu nalazi nešto potpuno drugo od onoga što smo očekivali, ali i neobične situacije sa samim kupcima.

Jedan korisnik Redita želeo je da čuje iskustva drugih kada je ova tema u pitanju i diskusija koja se razvila otkrila je neke komične situacije, ali i na šta su sve prevaranti spremni kako bi došli do novca.

Autor je najpre ispričao kako mu se na oglas za prodaju računara javio kupac koji je u zamenu ponudio rakiju, drva i gramofon sa kolekcijom ploča.

"Na konstataciju da rakiju ne pijem, grejem se na gas, a da mi gramofon stvarno nije potreban, kaže: "E, pa ne znam onda, čekaj da vidim šta bih još mogao da ti ponudim", tu već vidim da će da ponudi sve što ima u kući i oko kuće, a da mu ne treba", prisetio se on, piše Blic.

Ubrzo su počela da stižu i iskustva drugih.

"Naručila sam kaput, a stigle su mi čarape. Naručivala sam od nekog prodavca iz Kine", "Moj drugar pre 10 i kusur godina prodavao golfa keca za 250 evra samo da ga se reši. Lik mu nudio 250 pijačarskih satova da mu da, kaže mogu da se prodaju po 2 evra pa će čak i zaraditi. Ja oplak'o", "Svojevremeno mi je lik nudio da mi uradi pločice u kupatilu u zamenu za neki moj polovan komp. Reko' brate nemam ja svoje kupatilo da ga renoviram", pisali su korisnici.

Među komentarima su se izdvojila iskustva vezana za same prodavce.

"Kupim knjigu od nekog lika (zapravo mislim da su bili "Borci sumraka" i "Generacija Tesla"), kad ti on meni šalje poruku: "samo SMS". Kontam nema net na mobilnom, pa hoće da se lakše dogovaramo, verujem u dobro u ljudima i da su normalni. Dogovorimo se mi gde da se nađemo, sve super. Dođem ja na dogovoreno mesto u dogovoreno vreme, njega nema. Čekam ja pet minuta, 10 minuta ništa mi nije jasno, pošaljem mu opet poruku šta nosim da me prepozna", započeo je jedan korisnik.

U tom trenutku, kaže, iza obližnjeg ugla izviruje čovek sa šeširom u kaputu i maše mu, pokazujući da priđe.

"Kontam se, kad sam već završio u Jerkoviću (iako mu na profilu piše da je na Dorćolu) rekoh sebi "ako treba da izgubim organe nek ovo bude način". Priđem ja njemu i kaže mi on: "Ne nosiš farmerke nego crne farmerke, zato te nisam prepoznao". Ovde sam već zbunjen ali ok. I nastavlja lik priču, ukratko, dopisuje se samo preko SMS-a jer ovi sa sajta čitaju naše poruke i lik ima tri različita telefona da ga ne bi pratili. Pošto sam žurio da završim transakciju, dao sam mu pare, on meni stripove i kaže mi na rastanku: "Sačekaj da prvo ja odem, pa onda ti, gledaju nas" i pokaže prstom ka nebu. Sačekao sam da napravi deset koraka i otišao sam odatle", zaključuje svoju priču korisnik.

Cigla umesto mobilnog telefona

Jedna od najstarijih prevara kada je ovaj način kupovine u pitanju, na koju su se žalili kupci, jeste situacija u kojoj su umesto mobilnog telefona ili nekog drugog elektronskog uređaja, dobijali kamenje i cigle u paketima. Posle izvršene uplate, prodavci su, naravno, prestajali da se javljaju na telefon, a kupci ostajali bez poručene robe i novca.

"Drugar je pre par godina naručivao fon preko neta, stig'o mu deo cigle", posvedočio je jedan od učesnika u diskusiji.

Na njegov komentar nadovezao se i autor posta, koji je prošao kroz isto iskustvo, ali je čitava priča dobila i svoj epilog.

"Meni je negde 2012-2013 godine stigao kamen umesto telefona. Nije bila neka vrednost, 6500 dinara, srećom tad je skoro promenjen zakon da reaguju po službenoj dužnosti da 15.000 na 5.000. Bio sam neiskusan i naručio sam od lika koji je imao dve pozitivne ocene.

Sve super on šalje slike telefona, odgovara ljubazno, dogovorimo se, pošalje on meni (neću imenovati kurirsku službu da neko slučajno ne upadne u problem), stiže mi paket, zove me kurir da izađem 100 metara dalje od kuće gde je imao neku isporuku, ja odem, platim, uzmem paket, dođem kući, počnem da otvaram, upakovano u nekih 10 kesa i na kraju stoji presavijena ona kesa za piće kad se nosi na slavu, i u njoj belutak otprilike u veličini telefona. Mnogo za**ban oseća", piše on.

Pozvao je, kaže, kurira da se vrati i objasnio situaciju, ali pošto je uplata izvršena, a paket skinut sa spiska za dostavu, nije mogao da ga primi nazad. Ipak, pozvao je svog šefa da pokušaju zajednički da reše slučaj.

"Zove on, pustio na spiker da se čuje, objasnio šta je bilo i šta je poslato, pita ga šef: "Jesi li ti video kad je otvorio paket i da je u njemu bio kamen?", lik kaže "jesam", kaže ovaj: "Ok, nek ide da prijavi, i nek te navede kao svedoka ako bude trebalo. I tim što je rekao da je video kad sam otvorio me spasio, inače ništa ne bi uradio. A da, prodavac me u međuvremenu blokirao na sajtu, a na telefon se ne javlja", piše u postu.

Otišao je u policiju i, iako ga isprva nisu shvatili ozbiljno, dobio je obećanje od nadležnog inspektora da će ga pozvati ako uspeju da reše slučaj.

"Sutra ujutru bilo možda 10-11 sati, zvoni mi telefon, zove majmunko i kreće da plače: "E, druže, ja sam izvini molim te, nisam hteo da te prevarim, samo smo se drugar i ja nešto kladili, vratio bih ti novac svakako, povuci tužbu molim te". Iskreno, ne sećam se ni šta sam mu sve rekao, ali sam ukapirao u momentu da su ga stisli u stanici da dobiju odmah priznanje i da su ga napržili i da sam ga tužio privatno.

Posle 10-ak dana kad su me zvali da dođem po novac, priča mi inspektor da su ga prosto sačekali kad mu je kurir doneo novac od otkupnine i ćao đaci. Elem, kraj priče je bio neka dva meseca posle toga, stiže mi poziv za sud da dam izjavu, ja ulazim ono doveli ga i on sedi i ćuti ko neka jajarica, klinja običan mislim da nije imao ni 18 godina. Dao izjavu i izašao, ne znam šta je bila presuda i kakvu je kaznu dobio, niti sam se interesovao više za to", piše.

Da ne mora svaka kupovina preko interneta sa sobom da nosi i neprijatnosti, pokazalo je još jedno podeljeno iskustvo.

"Pre nekih četiri godine sam kupio trubu od nekog Dragana dole s juga Srbije, dogovorimo se za 50 evra cenu i plaćanje pouzećem. Dan kasnije stiže kurir i kaže mi: "To ti je 350 dinara", ja gledam reko "to je sve?". Kaže: "Da, da, samo poštarina", posle preuzimanja zovem Dragana reko "neku grešku ste napravili" na šta mi se on izvinjava, kaže u žurbi nije razumeo šta su ga pitali u pošti, poslao sam mu novac na račun", glasio je jedan od komentara.

