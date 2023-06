VAŽNO JE DA LI PUTUJETE SAMI ILI SA PORODICOM: Evo koliko košta putno osiguranje za zemlje u kojima Srbi najčešće letuju

Jedan od troškova na koji bi trebalo da računate prilikom planiranja letovanja je i polisa putnog osiguranja. Ovaj izdatak nije obavezan, ali je svakako poželjan za sve one koji planiraju da odmaraju van Srbije.

Putno osiguranje jedan je od najefikasnijih i najpovoljnijih načina da obezbedite sebi mir pre polaska na putu. Kada imate polisu u džepu, ne morate da se opterećujete brigom o neočekivanim troškovima za lekare u inostranstvu. Danas se osiguranje može kupiti u osiguravajućim društvima, ali za one koji nemaju vremena može da se nabavi i online.

Kupovina preko portala je vrlo jednostavna i ne zahteva nikakvo posebno umeće rada na računaru. Ono što putnike najviše zanima je cena, koja zavisi od zemlje u koju putujete, izabrane sume osiguranja, nivoa pokrića, godina starosti i trajanja osiguranja.

CENA PUTNOG OSIGURANJA Primera radi, za putovanje u sve evropske zemlje, Tursku, Egipat, Tunis i Rusiju četvoročlana porodica bi trebalo za period od 10 dana, recimo od 1. do 10 jula, da izdvoji oko 3.700 dinara za osnovni paket. Standadni paket, košta 1.100 dinara više, dok premijum polisu treba platiti oko 5.500. Suma osiguranja za sve pomenute polise je 30.000 evra.

Ako se odlučite da na put krenete sami, kako biste sve vreme bili zdravstveno osigurani za istu sumu i isti period moraćete da izdvojite 1.750 dinara za osnovnu polisu, 2.250 za standard i 2.570 za premijum. Za starije putnike, one između 70 i 80 godina, osnovno osiguranje košta 4.165, sledeći je 5.400 dinara, dok za premijum treba platiti oko 6.250 dinara. Seniore koji su prevalili 80 leta sve ovo koštaće mnogo više. Za njih se polise kreću od 8.300 do 12.500 dinara.

Cene većine osiguravajućih kuća su vrlo slične i tamo gde su niže znači da je manja osigurana suma novca, a samim tim i medicinske usluge koje možete dobiti.

ŠTA OBUHVATA PUTNO OSIGURANJE? Putno zdravstveno osiguranje obuhvata ambulantno lečenje, lekove i zavoje propisane od doktora, sanitetski materijal koji je neophodan u toku lečenja preloma ili povrede ekstremiteta (npr. gips i zavoj), radioterapiju, termoterapiju ili fototerapiju i druge slične tretmane propisane od lekara. Tu može da bude i RTG dijagnostika, bolničko lečenje osiguranika u ustanovi koja se smatra bolnicom u stranoj zemlji, koja ima dovoljno dijagnostičkih i terapeutskih kapaciteta, a lečenje se radi metodama koje su naučno prihvaćene i klinički testirane u toj zemlji. Uvek se za lečenje koristi bolnica u mestu gde osiguranik boravi ili druga najbliža odgovarajuća.

Pored osnovnih pokrića kao što su troškovi lečenja, hospitalizacije i operacije, mogu se izabrati i paketi koji pokrivaju osiguranje prtljaga, pomoć na putu za motorna vozila, prevremeni prekid aranžmana, kao i mnoge druge neželjene situacije tokom puta.

Polisa podrazumeva i troškove prevoza od strane hitne službe do najbliže bolnice ili najbližeg lekara, upućivanja u specijalizovane klinike, ako je to medicinski neophodno i propisano od lekara, operaciju zbog akutnih bolesti , kao i stomatološke usluge, ali samo u cilju olakšavanja akutne zubobolje, u iznosu do najviše 100 evra.

Većina osiguravajućih kuća sa putnikom ne želi da potpiše ugovor ukoliko su njegove odabrane destinacije, recimo, Somalija, Zapadna Sahara, Ruanda, Sudan, Kongo, Etiopija, Avganistan i Irak.

Kurir.rs