Bliži se proba male mature, a u junu je završni ispit

Upis u srednje škole se polako približava, mala matura i upis u srednju školu uglavnom predstavljaju najstresniji period u životu tinejdžera.

Najtraženije gimnazije u Beogradu zahtevaju izuzetno visok broj poena; Ze meke smerove potrebno je najmanje 94 od 100.

Izbor srednje škole često oblikuje budući profesionalni put deteta, a neretko pripreme za polaganje završnog ispita traju mesecima. Ovaj strah je opravdan jer je minimalan broj poena za upis u pojedine beogradske škole čak 94 od maksimalnih 100, koliko mali maturanti mogu da ostvare putem testa i uspeha u osnovnoj školi.

Na spisku najtraženijih škola u Beogradu uglavnom su dobro poznate gimnazije, a za njih je ujedno potreban i najveći broj bodova, a mi vam donosimo spisak top 10 beogradskih škola za koje su "redovi" najduži. Za ove i druge popularne srednje škole u broj bodova iz godine u godinu je skoro pa identičan:

Gimnazije Deveta beogradska gimnazija

Prema podacima sa upisa u školsku 2024/2025 godinu, prirodno-matematički smer Devete beogradske gimnazije. bio je prvi po broju bodova potrebnih za upis. Minimalan broj poena da bi đak "upao" na ovaj smer iznosio je čak 94,50 i time postavio Devetu gimnaziju na sam vrh najtraženijih i najtežih za upis u prestonici.

Ipak, ukoliko vam više odgovara društveno-jezički smer, dobra vest je što je za njega bilo potrebno manje bodova - 93,20.

Treća beogradska gimnazija

Treća beogradska gimnazija uglavnom je jedna od najtraženijih gimnazija u prestonici, te s razlogom mogu da je upišu samo pravi odlikaši. Prethodne godine, minimalan broj poena za upis prirodno-matematičkog smera ove gimnazije na Vračaru bio je čak 94,35, što je stavlja na sam vrh spiska škola koje je najteže upisati.

Kao i u Devetoj gimnaziji i u Trećoj je situacija slična - za društveno-jezički smer minimum su čak 3 poena manje - 91,16.

Deseta beogradska gimnazija

Još jedna gimnazija locirana na Novom Beogradu bila je prošle godina u top 3 najtraženije škole u prestonici.

Prema prošlogodišnjim podacima sa upisa, najmanje potrebnih poena za upis u Desetu beogradsku gimnaziju iznosio je 93,90 za opšti smer.

Peta beogradska gimnazija

Sledeća na listi po broju poena potrebnih za upis je Peta beogradska gimnazija koja se nalazi na Paliluli, a broj bodova koji je imao poslednji učenik na listi primljenih na prirodno-matematički smer iznosio je 92,95.

Ponovo, situacija je nešto blaža kada je u pitanju društveno-jezički smer i za njega će vam biti potrebno minimum 90,91 poen.

Četrnaesta beogradska gimnazija

Još jedna gimnazija na Vračaru našla se na listi top 5 najtraženijih tokom upisa u školsku 2024/25. godinu.

Minimalan broj poena potrebnih za upis prirodno-matematičkog smera iznosio je 92,55, dok je za društveno-jezički smer bilo potrebno najmanje 90,05 bodova.

Ipak, ni ostale beogradske gimnazije ne možete upisati bez visokog broja bodova. U mnoge nećete upasti bez minimum 90 poena, dok je najmanji broj minimalnih bodova prošle godine bio potreban za upis Osme (86,26) i Dvanaeste (85,93).

Filološka gimnazija

Tu je i Filološka gimnazija koja pored poena koje učenik donosi iz škole zahteva i polaganje specijalnog kvalifikacionog testa, koji se zbraja sa poenima iz škole, međutim i ovoj gimnaziji bez obzira na urađen kvalifikacioni test morate imati najmanje 90 poena iz škole da bi mogli i da razmišljate o upisu u jednu od eltinih beogradskih gimnazija

Stručne škole Vazduhoplovna akademija

Iako stručne škole važe za one u kojima je pretežno manja gužva kada je upis u toku, na pojedine smerove Vazduhoplovne akademije nećete upasti bez više od 90 poena.

Jedan od takvih je tehničar vazdušnog saobraćaja za koji je prethodne godine bilo potrebno minimalno 93,13 poena.

Ipak, za ostale smerove bilo je potrebno manje od 90, ali više od 80 poena.

ETŠ "Nikola Tesla"

Još jedna stručna škola u Starom gradu prošle godine imala je veliku popularnost među malim maturantima, a posebno smer tehničar informacionih tehnologija, na koji nije mogao da upadne učenik koji ima manje od 92,75 poena.

Ipak, za druge smerove bilo je potrebno manje bodova, pa su tako đaci mogli da upišu smer elektrotehničar energetike sa najmanje 76,15 prikupljenih bodova.

Farmaceutsko-fizioterapeutska škola

U Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi posebno se izdvojio smer farmaceutski tehničar za koji je prošle godine bilo potrebno najmanje 86,26 bodova.

Ipak, i u ovoj školi postoje smerovi koje možete upisati sa mnogo manjim brojem osvojenih poena u osnovnoj školi, pa tako smer za masera može upisati i učenik koji osvoji minimum 69 bodova.

Prva ekonomska škola

Poslednja na listi top 10 najtraženijih srednjih škola u Beogradu tada je bila Prva ekonomska, za koju je bila najveća gužva kada je ova struka u pitanju.

Minimalan broj osvojenih bodova da biste upisali smer finansijsko-računovodstveni tehničar prethodne godine iznosio je 85,86.

Kurir/ B92