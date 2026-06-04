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Sjajne vesti! Život i svakodnevica obolelih od dijabetesa tipa 1 biće znatno olakšani jer sada još širi krug pacijenata može da dobije insulinske pumpe i senzore za kontinuirano praćenje glukoze o trošku države, a među njima su i trudnice, žene koje planiraju trudnoću i odrasli. A stižu i najnoviji, moderni modeli pomagala, koja će biti delimično o trošku države, što je i standard u zemljama EU poput Hrvatske.

Još kad je i Kurir krenuo u veliku borbu za decu i obolele od šećerne bolesti, pacijentima su bili dostupni insulinska pumpa i senzor samo jednog proizvođača, a sada je izbor veliki. Naravno, mesta za dodatne pomake uvek ima. Ali sada su učinjeni ogromni koraci napred. Zapravo, veliki skok. I sada su na spisku i trudnice, odrasli... uz određene indikacije (videti okvire).

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljen je 28. maja u Službenom glasniku i danas će stupiti na snagu.

Macut: Manje hospitalizacija, manje komplikacija i više godina zdravog života

Sjajne vesti za Kurir je obelodanio premijer prof. dr Đuro Macut, koji je imao ogromno razumevanje za ove pacijente. On navodi da je "ponosan što je, kao lekar endokrinolog, univerzitetski profesor i predsednik Vlade, učestvovao u procesu koji je doveo do usvajanja ovog pravilnika".

Premijer prof. dr Đuro Macut Foto: Printscreen/RTS



- Ovo nije samo administrativna promena već važan korak napred za hiljade ljudi u Srbiji koji žive s dijabetesom. Kao lekar endokrinolog, veoma dobro znam koliko je za pacijente važno da imaju pravovremeni pristup savremenim tehnologijama, koje omogućavaju bolju kontrolu bolesti, manje komplikacija i sigurniji život. Zato su posebno važne izmene kojima se proširuje dostupnost senzora za kontinuirano merenje glukoze, unapređuju uslovi za korišćenje insulinskih pumpi i uvode nove generacije pumpi sa automatskim podešavanjem doze insulina i zaštitom od hipoglikemije i hiperglikemije - kaže za Kurir premijer Macut i dodaje:

- Izmene su posebno značajne za decu obolelu od dijabetesa tip 1, njihove roditelje, trudnice, ali i odrasle pacijente kojima savremena terapija može da spreči ozbiljne komplikacije i omogući normalniji i kvalitetniji život.

Predsednik Vlade veruje i da je "zadatak države da sluša svoje građane, a posebno one koji se svakodnevno bore s hroničnim bolestima".

- Donete izmene su rezultat upravo takvog dijaloga između pacijenata, struke i države. Kada donosimo odluke koje ljudima olakšavaju život, tada zdravstvena politika dobija svoj puni smisao. Naš cilj je da zdravstveni sistem Srbije prati najviše standarde savremene medicine i da pacijentima omogući terapiju koja nije privilegija, već pravo. Svaka nova mogućnost za bolju kontrolu šećera znači manje hospitalizacija, manje komplikacija i više godina zdravog života - ističe Macut i dodaje da država nastavlja da ulaže u zdravlje građana, jer je zdravlje ljudi najvažnija investicija koju jedno društvo može da napravi.

Lončar: Ponosan sam što sam učestvovao u kreiranju ovih rešenja

Da je usvajanje pravilnika veliki iskorak za naše zdravstvo, a pre svega za građane koji žive s dijabetesom, za Kurir ističe ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar.

Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar Foto: RTS



- Ponosan sam što sam sa udruženjima pacijenata i našom strukom učestvovao u kreiranju ovih rešenja, koja Srbiju i naše građane stavljaju na mapu onih država koje već imaju slične modele. Godinama se o tome razgovaralo i polemisalo, ali bez ijednog konkretnog pomaka. Uložili smo veliki trud i energiju da omogućimo našim pacijentima, kako pedijatrijskim, tako i adultnim, da im budu dostupni najsavremeniji senzori i pumpe i da im tako olakšamo svakodnevni život s dijabetesom - navodi Lončar i dodaje da će nastaviti da ulažu u zdravstvo, da unapređuju položaj pacijenata tako što će im obezbeđivati najsavremenije terapije i pomagala.

Memić: Velika stvar za decu obolelu od dijabetesa i njihove roditelje

Veliku borbu za obolele od dijabetesa, počev od dece, vodio je i ministar turizma i omladine Husein Memić, koji je upravo u ispovesti Kuriru pre skoro tri godine otkrio da kupuje na crno "libre" senzore za svog sina iako je ministar u Vladi. Svesno je kršio zakon jer su mu zdravlje i život deteta iznad svakog zakona. Sad to više ne mora da radi jer su i pomenuti i drugi senzori u Srbiji!

- Jako se radujem, velika stvar za sve roditelje i decu obolelu od dijabetesa. Beskrajno sam zahvalan svima koji su doprineli da se ovaj problem reši. Sećam se dobro kada je predsednik Vučić pre godinu dana rekao da "naša deca moraju da imaju sve ono što imaju i druga u naprednijim zemljama", hvala mu na tome. Moj sin je prošle nedelje postavio insulinsku pumpu, već osećamo veliko olakšanje, nema više penova i bockanja i do pet puta dnevno - ističe za Kurir Memić i dodaje da je resorno ministarstvo uradilo možda i najviše, pokazali su veliku brigu o svima koji se bore s dijabetesom.

Ministar Husein Memić Foto: Privatna arhiva

- Samo pre dve-tri godine smo imali jedan senzor i pumpu, sada imamo registrovane četiri pumpe i devet senzora, svi su besplatni, o trošku RFZO. Država je pokazala veliku brigu, sada imamo i Protokol za decu obolelu od dijabetesa u osnovnim i srednjim školama, uskoro ćemo imati i u vrtićima, ovo su sve rezultati postignuti za kratko vreme. Ako bi me pitali na šta sam najviše ponosan otkako sam u Vladi, to je borba za svu decu i roditelje koji se bore s dijabetesom - kaže Memić.

Dr Bjekić Macut o proširenim pravima

Endokrinolog dr Jelica Bjekić Macut, predsednica Republičke stručne komisije za prevenciju i lečenje šećerne bolesti, ističe za Kurir da je novim pravilnikom znatno proširen krug osiguranika koji ostvaruju pravo na senzore za kontinuirano merenje nivoa glukoze.

Dr Jelica Bjekić Macut Foto: Happy Prinstskirn

- Ovo pravo sada obuhvata decu i adolescente s dijabetesom tipa 1 na terapiji insulinskom pumpom, maloletne pacijente s nestabilnim (brittle) dijabetesom, punoletne osobe koje su pravo na senzor ili insulinsku pumpu ostvarile pre navršene 18. godine, žene s dijabetesom tipa 1 u periodu planiranja trudnoće, tokom trudnoće i godinu dana nakon porođaja, kao i novodijagnostikovane odrasle osobe s dijabetesom tipa 1 na intenziviranoj insulinskoj terapiji - objašnjava za Kurir endokrinolog dr Bjekić Macut i pojašnjava koje su konkretne novine:

Odraslim pacijentima s dijabetesom tipa 1 koji koriste četiri i više dnevnih doza insulina sada je o trošku države omogućen jedan senzor za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera i 50 test-traka mesečno umesto 150 test-traka.

Proširene su i indikacije za ostvarivanje prava na spoljne portabilne insulinske pumpe. Pravo sada imaju i odrasli pacijenti s dijabetesom tipa 1 koji, uprkos intenziviranoj insulinskoj terapiji, imaju nezadovoljavajuću regulaciju bolesti (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c - koji mora biti veći ili jednak 7,5%).

Žene koje imaju lošu glikoregulaciju uz dva priložena nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1s) koji mora biti veći ili jednak 6,5% u prekoncepcijskom periodu, dok se trudnoća ne ostvari, i za vreme trudnoće i dojenja.

Lice u uzrastu do 18 godina života na intenziviranoj terapiji insulinom koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1s) koji je veći ili jednak 7,5%, kao i teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze.

Omogućena je i šira primena najsavremenijih insulinskih pumpi sa automatskim podešavanjem doze insulina: osigurano lice do 18 godina života obolelo od dijabetesa tipa 1 na intenziviranoj terapiji insulinom koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci uz najmanje priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina (HbA1c) koji je veći ili jednak 7,5% ili koje ima teško kontrolisanu šećernu bolest (brittle diabetes) ili ponavljajuće ketoacidoze.

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Najmodernija pumpa sa sistemom zaštite od hipoglikemije i hiperglikemije uz doplatu

Određene populacije, navodi dr Bjekić Macut, ostvaruju pravo na insulinsku pumpu sa sistemom zaštite od hipoglikemije i hiperglikemije:

1. Osigurano lice uzrasta preko 18 godina života obolelo od dijabetesa tipa 1 lečenog intenziviranom konvencionalnom terapijom insulinom (četiri i više doza), koje ima nezadovoljavajuću glikoregulaciju u periodu od 12 meseci (priložena tri nalaza glikoziliranog hemoglobina - HbA1c koji mora biti veći ili jednak 7,5%) i uz postojanje incipijentne dijabetesne nefropatije (priložen nalaz UEA 30 do 300 mg / 24 h) ili manifestne nefropatije (priložen nalaz UEA veći od 300 mg / 24 h).

2. Trudnice sa HbA1c preko 6,5%, u prekoncepcijskom periodu, dok se trudnoća ne ostvari, i za vreme trudnoće i dojenja.

- Osigurano lice ostvaruje pravo na predmetno pomagalo uz propisanu medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuju indikacije i zahtev osiguranog lica za obezbeđivanje pomagala većeg standarda od propisanog. Doplata je razlika između naknade za pomagalo koje se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i cene pomagala iste vrste većeg standarda. Doplatu obezbeđuje osigurano lice iz sopstvenih sredstava, odnosno sredstava dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - navodi dr Bjekić Macut i dodaje da se osiguranom licu ženskog pola obolelom od dijabetesa tipa 1 koje planira i narednu trudnoću i koje zahteva pomagalo većeg standarda obezbeđuje kontinuitet primene.

Proširenje ustanova: Uvođenje pumpi i u KBC u Beogradu

Dr Bjekić navodi i da pravo uvođenja insulinskih pumpi neće imati samo univerzitetski klinički centri:

- Dodatno, prošireno je pravo uvođenja insulinskih pumpi, pa će se ova procedura, pored univerzitetskih kliničkih centara, prema mogućnostima sprovoditi i u kliničko-bolničkim centrima u Beogradu, čime će savremena terapija biti dostupnija većem broju pacijenata.

Dejan Kilibarda: Borba je urodila plodom

Dejan Kilibarda, predsednik Udruženja roditelja dece i mladih obolelih od dijabetesa Srbije Alarm, kaže za Kurir da je načinjen ogroman pomak za pacijente, na čemu zahvaljuje premijeru prof. Macutu, ministrima Zlatiboru Lončaru i Huseinu Memiću, dr Jelici Bjekić Macut i RFZO.

Dejan Kilibarda Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva



- Borba svih nas zajedno urodila je plodom. Sledeći koraci na kojima Alarm insistira su uvođenje protokola za postupanje s decom obolelom od dijabetesa u vrtiće, kao i omogućavanje ostvarivanja prava na tuđu negu i pomoć za obolele do navršenih 15 godina života, što je inače i propisano Zakonom o zaštiti pacijenata. U tom smislu imali smo obećavajuće sastanke s nadležnim institucijama - kaže za Kurir Kilibarda.