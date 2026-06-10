Užas u školi u Beogradu! Terali đake da kleče i da im ljube noge, pa sve snimali mobilnim: Isplivali detalji brutalne torture!
Trojica dečaka od 15 godina bili su u ponedeljak, nezvanično, žrtve brutalnog vršnjačkog nasilja u jednoj beogradskoj školi.
Prema svedočenju roditelja napadnutih učenika, koji su insistirali na anonimnosti radi zaštite identiteta dece, grupa vršnjaka podvrgla je njihove sinove jezivom psihičkom i fizičkom maltretiranju.
Kako saznajemo, ceo incident je bio organizovan, a nasilnici su torturu snimali mobilnim telefonima, najverovatnije sa namerom da snimke šire društvenim mrežama.
Skandalozno ponižavanje i fizički napad
Prema rečima ogorčenih roditelja, grupa đaka je presrela trojicu petnaestogodišnjaka, a potom je usledio niz ponižavajućih zahteva koji su prerasli u fizički obračun!
- Nasilnici su naterali dečake da kleknu pred njima. Terali su ih da izgovaraju pogrdne reči i da im ljube noge. Dok je trajalo maltretiranje, ostali iz grupe su sve dokumentovali kamerama - kaže naš izvor.
Nakon stravičnog javnog ponižavanja, nasilna grupa je prešla i na fizičko nasilje. Svoje žrtve su, prema tvrdnjama roditelja, besomučno udarali rukama i nogama u predelu glave i tela.
"Naterali su ih da kleče i govore pogrdne reči, da im ljube noge... To su sve snimali mobilnim telefonima. Na kraju su ih udarali po glavi i telu", kažu sagovornici.
Dečaci, na svu sreću, nisu zadobili teže telesne povrede, ali su pretrpeli ogroman emotivni šok i traumu zbog koje je u čitav slučaj hitno uključena i psihološko-pedagoška služba.
Odmah po saznanju za događaj, roditelji su alarmirali nadležne organe. O ovom skandaloznom slučaju vršnjačkog nasilja obavešteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i nadležno tužilaštvo.
Istraga je trenutno u toku, a policija u saradnji sa upravom škole radi na identifikaciji svih maloletnika koji su učestvovali u ovom incidentu, nakon čega će biti podnete odgovarajuće prijave.
Nezvanično saznajemo, sumnja se da su maloletni nasilnici učenici OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.
(Kurir.rs/Telegraf)