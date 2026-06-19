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Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, koja je u Palati Srbija juče dodelila 64 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta, rekla je da će unaprediti postupak za dodelu tih subvencija, kao i da će Komisija za dodelu ovih subvencija zasedati i tokom leta kada će biti obrađeno oko 50 predmeta.

- Danas smo imali priliku da podelimo sreću sa svim porodicama kojima su dodeljeni ugovori vredni ukupno negde malo više od milion evra, dok smo od početka mandata podelili oko 12 miliona evra. Trudimo se da svakog meseca imamo komisiju na kojoj ćemo razmatrati negde između 50 i 60 zahteva. Spremamo narednu komisiju za jul i avgust, bez obzira na to što je letnji period i što je vreme odmora to nas neće omesti - rekla je Žarić Kovačević.

Dodala je da se taj broj zahteva obrađuje, jer zbog službe koja nije velika nije moguće više zahteva obraditi, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

- Toliko je i realno da budemo u kontaktu sa porodicama kako bismo nekako uskladili i našu reakciju prema njihovim potrebama. Ponovo će biti 50 do 60 predmeta na svakoj komisiji i trudićemo se da uhvatimo tempo da mnogo više zahteva bude u narednom periodu. Broj zahteva u svakom slučaju koji će se naći na komisiji ne zavisi samo od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, već dosta zavisi i od ljudi koji nama dostavljaju dokumentaciju - rekla je Žarić Kovačević.

Istakla je da je da su ona i njen tim u svakodnevnom kontaktu sa svim porodicama koje su se javile na konkurs, ali da dinamika rada zavisi i od njihovog odnosa sa bankom i od njihovog odnosa sa investitorima i sa drugim državnim organima od kojih majke pribavljaju dokumentaciju koju će njima dostaviti.

- Ovih 12 miliona evra mnogo znači za naše ministarstvo u ovom mandatu od kako sam ja postala ministar. Podsetiću vas, od 2022. godine, kada je uredba doneta na osnovu primene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, dodeljeno je više od 25 miliona evra za oko 1.600 porodica i to znači mnogo, a i nama koji radimo ovde predstavlja vetar u leđa da možemo da nastavimo sa ovom merom - rekla je Žarić Kovačević.

Foto: minbpd

Ukazala je da su ona i njen tim u kontaktu sa ljudima koji su dobili subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta kako bi imali povratnu informaciju šta bi trebalo u okviru tog postupka unapređivati.

- Mi smo svakako za to da bi nešto trebalo unaprediti i da postoji mogućnost za operativniji rad kada se radi o dodeljivanju subvencija - rekla je Žarić Kovačević.

Odgovarajući na pitanje šta su razlozi za odbijanje majki, Žarić Kovačević je rekla da je ključni razlog za odbijanje majki koje su podnele zahtev za subvenciju za kupovinu prve nekretnine to što se one ne informišu na sajtu resornog ministarstva ili nisu u direktnom kontaktu sa zaposlenima u ministarstvu.

- One slušaju neka treća lica koja se jave u banci ili slušaju investitore koji u dobroj meri utiču na njih da one tu nekretninu već upišu na svoje ime. Jasan uslov u uredbi jeste da majka nema nepokretnost, kuću ili stan koja će se voditi na njeno ime. U tom trenutku kada one upišu nepokretnost na svoje ime, one zapravo gube pravo na subvenciju - rekla je Žarić Kovačević.

Dodala je da ni jedan predmet koji je stigao do njenog ministarstva nije stavljen na sednicu komisije da bi bio odbijen, jer nedostaje neka dokumentacija, već je stavljen na čekanje.

- Mi smo sa tim majkama i njihovim porodicama u svakodnevnom kontaktu kako bismo ih sačekali da one mogu da ostvare svoje pravo, jer ono što je nama važno jeste da sve te porodice koje imaju pravo, koje ispunjavaju uslove, mogu da ostvare pravo, bez obzira na to da li su oni u trenutku podnošenja zahteva nama dostavili kompletnu dokumentaciju ili ne. Mi želimo da im pomognemo, ali ne možemo da se mešamo u postupke koji se vode kod banaka, koji se vode sa investitorima i koji se vode kod nekih drugih državnih organa - rekla je Žarić Kovačević.

Odgovarajući na pitanje da li postoji mogućnost za pojednostavljivanje dokumentacije, Žarić Kovačevič je rekla da su oni uvek spremni da unaprede i pomognu da procedura bude brža i efikasnija, jer im je cilj da podrže porodice.

- Mera se primenjuje od 2022. godine i svakako ako želimo da idemo u korak sa vremenom i u korak sa nekim novim potrebama porodica koje su se pojavile, a tiču se subvencije za kupovinu prve nekretnine, možda postoje neke stvari koje bismo mi ubrzali - rekla je Žarić Kovačević.

Dodala je da tu u komisiju čine i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i drugi i da svi oni nastoje da pomognu porodicama da dobiju krov nad glavom.

- Mi ćemo se truditi da unapredimo postupak koji smo već i unapredili. Ima tu mnogo stvari koje mi možemo da radimo kroz Uredbu, ali ima i mnogo stvari koje možemo da radimo kako bismo bili operativniji i u odnosu i sa majkama i sa drugim državnim organima. Svaki predmet je predmet za sebe. Radi se o jednoj živoj stvari koja iziskuje velike napore sektora koji postoji u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, ali i napore od strane majki i porodica koje ispunjavaju uslove - rekla je Žarić Kovačević.

Od 2022. godine, kada je i doneta odgovarajuća Uredba na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, uloženo je oko 27 miliona evra za nove domove širom Srbije za više od 1.600 porodica, a koje su zahvaljujući ovoj meri dobile krov nad glavom.

Kurir/ Telegraf.rs