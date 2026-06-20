MUP upozorava da je oprez na rekama, jezerima i bazenima u ovom periodu od ključnog značaja.

- Voda ne pravi razliku između hrabrosti i neopreznosti. Zato ne tražite granice svojih mogućnosti u reci, jezeru ili na otvorenoj vodi. Birajte isključivo bezbedna i uređena mesta za kupanje i osveženje, jer prisustvo stručnih lica spasava živote kad sekunde odlučuju. Držite decu na oku, slušajte spasioce i ne dozvolite da jedan nepromišljen trenutak odluči kako će se završiti dan koji je počeo kao uživanje - navodi se.

Jedan od najčešćih uzročnika nesreća na vodi, utapanja, jeste konzumacija alkohola i opijata pre ulaska u vodu. MUP je uputio vrlo direktno upozorenje kupačima: "U vodu samo strejt - bez droge i alkohola".