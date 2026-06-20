"Cene su paprene!": Za dušek na Adi Ciganliji i do 2.000 dinara, domaća kafa košta 280, flaširana voda i do 520, a za pljeskavicu treba izdvojiti bogatstvo!
Kupališna sezona na Adi Ciganliji zvanično je počela juče podizanjem plave zastavice, te su mnogi spas od paklene vrućine potražili na čuvenom "beogradskom moru".
S prvim danom stigle su i nove cene, koje su šokirale posetioce - za ležaljku i dušek valja izdvojiti do 2.000 dinara!
Iako su temperature već od ranih prepodnevnih sati bile prave letnje, reporteri Kurira zatekli su više ljudi duž plaže nego u kafićima i restoranima.
Većina lokala tokom prepodneva bila je poluprazna. A tamo domaća kafa košta od 210 do 280 dinara, dok za "nes" treba platiti od 310 do 400 dinara. Za pivo je potrebno izdvojiti od 330 do čak 760 dinara. Sendviči se prodaju po cenama od 380 do 1.200 dinara, kugla sladoleda košta 150 dinara, krofnice 300, kuvani kukuruz takođe 300, dok kokice koštaju od 100 do 400 dinara.
Pljeskavice na kioscima koštaju 500 dinara, a u restoranima 1.500, dok je cena za 10 ćevapa u pojedinim lokalima 1.500 dinara. Pice uglavnom koštaju oko 1.400 dinara, kao i paste. Čorbe su od 500 do 700 dinara, a salate 600.
Posetioce su šokirale i cene flaširane vode - 0,75 l u lokalima košta od 325 do 520 dinara. Ceđeni sokovi nisu uopšte povoljni, pa tako limunada košta od 300 do 500 dinara. Jedan lokal iznajmljivanje dušeka na paletama naplaćuje čak 2.000 dinara, a piće nije uključeno u tu cenu.
Paprene cene
Naravno, mnogi će spas od vrućine potražiti na plaži, gde će zabosti suncobran i raširiti peškirče, doneti stolice na rasklapanje, rashladne torbe sa sendvičima, grickalice i piće...
Leto za stanovnike severne Zemljine polulopte počinje danas u 10.24 sata, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković". Obdanica će trajati 15 sati i 36 minuta, a noć osam časova i 24 minuta. Danas Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta. Leto će trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, a završiće se 23. septembra u 02.05, kada počinje jesen.
- Cene su u lokalima paprene. Stvarno su preterali. Mislim da će više ljudi boraviti van lokala i nositi hranu od kuće - rekla je za Kurir jedna Beograđanka.
U ponudi su i razne aktivnosti, iznajmljivanje bicikala na sat košta 400 dinara, a celodnevno 1.400. Skijanje na vodi na pola sata košta 2.500 dinara, sat vremena 3.200 dinara, a dnevna karta 5.200 dinara. Iznajmljivanje pedaline na sat je 1.600 dinara.
O bezbednosti posetilaca brine 55 spasilaca, raspoređenih na 28 kula duž kupališta. Iz spasilačke službe apeluju na građane da poštuju pravila na vodi, posebno kada je reč o deci.
MUP upozorava da je oprez na rekama, jezerima i bazenima u ovom periodu od ključnog značaja.
- Voda ne pravi razliku između hrabrosti i neopreznosti. Zato ne tražite granice svojih mogućnosti u reci, jezeru ili na otvorenoj vodi. Birajte isključivo bezbedna i uređena mesta za kupanje i osveženje, jer prisustvo stručnih lica spasava živote kad sekunde odlučuju. Držite decu na oku, slušajte spasioce i ne dozvolite da jedan nepromišljen trenutak odluči kako će se završiti dan koji je počeo kao uživanje - navodi se.
Jedan od najčešćih uzročnika nesreća na vodi, utapanja, jeste konzumacija alkohola i opijata pre ulaska u vodu. MUP je uputio vrlo direktno upozorenje kupačima: "U vodu samo strejt - bez droge i alkohola".
Gradski zavod za javno zdravlje redovno kontroliše kvalitet vode.
- Zasad je sve ispravno, dobili smo plavu zastavu, ona je podignuta. U slučaju da nešto ne bude kako treba s vodom, oni nas odmah obaveštavaju, ističemo crvenu zastavu i tada spasioci vode računa da građani ne uđu u vodu - rekao je za Kurir Jovan Laušević, jedan od koordinatora spasilačke službe Ade Ciganlije:
- Spasilačka služba je izvukla takozvanu plažnu ogradu, to su ove bove koje plutaju. Molim naše građane da nikako ne potapaju bove i ne leže na njima jer plažna ograda može da pukne. Molim roditelje, pre svega bake, deke, da ne dozvoljavaju deci, naročito bez pomoćnih sredstava, da prelaze bovu.
Za naredne dane RHMZ je najavio pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 stepeni Celzijusa.
Nikako nagli ulazak u vodu
Doktorka Radmila Šehić upozorava da visoke temperature i nagli ulazak u vodu mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje ukoliko se ne poštuju osnovna pravila:
- Posle sunčanja i izlaganja tela pregrejanosti ulazak u vodu mora da bude postepen. Prvo blago rashlađivanje u senci i postupan ulazak u vodu kvašenjem ekstremiteta i kratkim zadržavanjem u plićaku. Ne jesti težu hranu s roštilja ili unositi kremaste kolače jer povećavaju temperaturu tela. Boravak na obali jezera podrazumeva i uživanje, ali bez alkohola. Alkohol podiže nivo lažnog samopouzdanja, takođe omamljuje osobu i nije preporučljiv.
Pet sezonskih linija do Ade
Podsetimo, u prestonici je juče stupio na snagu letnji red vožnje na linijama javnog prevoza putnika, a istovremeno se uvodi i pet sezonskih linija koje će saobraćati ka Adi Ciganliji, i to od Trga republike do Ade Ciganlije i Vidikovca (Ada 1), od Zemuna do Ade Ciganlije (Ada 2), od Konjarnika do Ade Ciganlije (Ada 3), od Mirijeva do Ade Ciganlije (Ada 4) i od Bežanijske kose do Ade Ciganlije (Ada 5).
Kako je saopšteno iz Sekretarijata za javni prevoz, tokom primene letnjeg reda vožnje na gradskim linijama radnim danima će saobraćati 1.372 vozila, subotom 970, a nedeljom 910 vozila.