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Aleksandar Petrović, paroh crkve Svetog Stefana Dečanskog u Čikagu u Americi nije običan sveštenik, o čemu svedoči i činjenica da se u njegovoj crkvi ne mole samo Srbi, već i oni, koji su privučeni njegovim rečima i delima, promenili veru i postali pravoslavci.

Otac Aca, kako ga od milošte zovu, nije tu samo kad treba da se služi liturgija i osvešta slavski kolač, već i kad njegovim parohijanima, mladima i starijima, treba savet, pomoć i podrška, pa ga mnogi doživljavaju i kao psihologa u mantiji.

On je ujedno i najbolji prijatelj mnogih parohijana koji dolaze u njegovu crkvu, Srba koji žive daleko od svog zavičaja, ali i onih koji nikada u životu nisu bili u Srbiji. Njegova bogosluženja su praznik i za uši i oči, a svi sa nestrpljenjem čekaju kraj liturgije, kada otac Aca po tradiciji održi slovo na neku biblijsku ili životnu temu, sa poukom i mudrošću koja bi njegovim parohijanima trebala da pomogne u svakodnevnom životu i dilemama koje ih muče.

Sveštenik Aleksandar Petrović Foto: Printscreen Youtube/Serbian News USA

Studirao Bogoslovski fakultet u Čikagu

Sveštenik Aleksandar Petrović rodom je iz sela Latkovića kraj Valjeva, a 2003. je nakon školovanja u Srbiji došao da studira Bogoslovski fakultet u manastiru Svetu Sava kraj Čikaga.

Iako mu je prvobitna namera bila da se nakon studija u Americi vrati u Srbiju, kaže da je Bog za njega imao druge planove.

- Za nas je samo da pratimo taj put koji nam je namenjen. Kad god sam bio u ćorsokaku, pustio sam Boga da me vodi - priča otac Aca za jutjub kanal Serbian News US.

"Amerika vapi za pravoslavljem"

Amerika važi za obećanu zemlju u kojoj je lako obogatiti se, međutim, otac Aca kaže da je to jedna zemlja koja vapi za pravoslavljem.

- Amerikanci se nama dive što smo imali priliku da se rodimo kao pravoslavci. Oduševljava ih taj pristup i direktan živi odnos sa Bogom. Naša vera nije samo neka doktrina, to je način života. Neposredni odnos sa Bogom u našoj veri predstavlja recipročan odnos sa Bogom. Ljudi koji nisu ni hrišćani, ni pravoslavci, stoje na liturgiji, ne razumeju ni jednu jedinu reč, ali shvataju koliko je to nešto jako i sveto - da ne žele da sednu. A onda kažu da osećaju blagodat. E to je ono što je prelepo. To su ljudi iz svih mogućih staleža, krajeva iz svih religija. Muslimani su ovde kod naš prešli u našu veru - navodi otac Aca.

"Lepota je kada je porodica mnogodetna"

Iz braka sa suprugom Zorom, koja je rođena u Americi, ima šestoro dece, koja su, kako ponosno ističe, njegovo najveće bogatstvo.

- Za vaspitanje moje dece veći kredit dajem svojoj supruzi koja je veći deo dana sa njima. Naravno, ja sam tu da pomognem, ali i sama deca se međusobno pomažu. To je lepota mnogodetne porodice, gde su starija deca na neki način drugi roditelji mlađoj deci - govori otac Aleksandar pa dodaje da je za svakog Srbina i svaku srpsku porodicu, posebno onu koja je van Srbije, najbitnije da neguje srpski jezik i da se vezuje za crkvu, koja je osnov našeg vaspitanja.

Kurir/ Espreso/ Serbian Times