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Dva jeziva hapšenja pedofila u razmaku od svega nekoliko dana u popularnim letovalištima uplašila su i uznemirila region.

Nakon što su uhvaćeni predatori koji su tajno snimali nagu decu na plažama, stručnjaci upozoravaju da se ovakve stvari dešavaju češće nego što mislimo i otkrivaju kako roditelji da reaguju ako primete sumnjive osobe.

Osim na moru, pedofili mogu da vrebaju i na bazenima i u akva-parkovima u Srbiji, na rekama... Stoga treba biti veoma oprezan.

Foto: Shutterstock

Podsetimo, u Istri je 2. jula uhapšen 63-godišnji državljanin Slovačke pod sumnjom da je naočarima sa ugrađenom kamerom tajno snimao obnaženu malu decu na plaži. Njega je zadržao radnik obezbeđenja, a policija je tokom pretresa pronašla materijal koji ga dodatno tereti za krivično delo iskorišćavanja dece u pornografske svrhe, preneo je Index.

Samo nekoliko dana pre ovog incidenta, u grčkom letovalištu Leptokarija, veoma popularnom među turistima iz Srbije, privedena je državljanka Poljske nakon što je navodno na javnoj plaži tajno fotografisala i snimala decu. Prema tvrdnjama svedoka, ona nije delovala sama, već je u pitanju bila organizovana grupa koja je danima iz neposredne blizine vrebala najmlađe.

Pedofili vrebaju i snimaju

Administratori na internet-grupi Grčka info svake godine upozore roditelje da budu na oprezu tokom letovanja, a posebno na plaži:

- Izbegavajte da vam deca borave u vodi ili pesku golišava, jer pedofili vrebaju i snimaju. Decu na plažama pedofili najčešće snimaju telefonom, ali koriste i druge sprave. Recimo, običan ključ od automobila u koji je integrisana mala kamera, ručne satove s kamerom, knjige. Čak i kamerice koje se nalaze u ramu najobičnijih naočara za sunce. Predatori koriste i hemijske olovke sa ugrađenom jakom kamerom koje imaju i USB i mikrokarticu.

Kako sve pedofili snimaju decu - mobilnim telefonom - ključem automobila u koji je integrisana kamera - ručnim satovima s kamerom - ugrađuju kamerice u knjige - stavljaju kamere u ram naočara - koriste i hemijske olovke s kamerom - kamere stavljaju i u frižider za plažu

Stručnjaci kažu da su plaže s golišavom decom "švedski sto" za manijake.

- Teško ih je prepoznati jer često su to muškarci, pa čak i žene, koji na plažu dolaze sa svojim porodicama, od kojih skrivaju svoje bolesne nagone. Ovi sadržaji se ili razmenjuju ili se prodaju - navodi se.

Dr Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

"Stavljaju kamere u naočare, šešire ili tašne"

Dr Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost, ističe za Kurir da je danas oprema koju koriste pedofili jeftinija i lako dostupna.

- Kamere mogu da se ugrade u bilo koji odevni predmet. Ta snimanja se danas vrše na jedan suptilan način, stavljaju kamere u naočare, šešire ili tašne. Vi nemate osećaj da neko snima vaše dete. Oni su kupači ili čak i oni imaju svoju decu, praktično tako prikrivaju svrhu svog bitisanja na plaži ili kupalištu gde su deca obnažena - ističe on.

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Dodaje da pedofile ne treba fizički napadati, s obzirom na to da oni uglavnom deluju u grupi:

- Ukoliko neko uoči pedofila ili primeti sumnjivu radnju, treba reći spasiocu, a ukoliko nema spasioca, onda ga treba fotografisati i obavestiti policiju. Roditeljski nadzor je neophodan, roditelj mora da osmatra oko deteta i sebe i ako primeti neko sumnjivo ponašanje, da dete čuva od takvih ljudi.