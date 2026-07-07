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Bitka na Košarama, jedna od najtežih, najkrvavijih i najslavnijih bitaka u novijoj istoriji srpske vojske, ostaće upamćena kao večni simbol herojstva i žrtve za otadžbinu.

Na jugoslovensko-albanskoj granici, tokom 67 dana neprekidnog pakla, pripadnici Vojske Jugoslavije uspeli su nadljudskim naporima i hrabrošću da odbrane državnu teritoriju od višestruko nadmoćnijeg neprijatelja.

Život za otadžbinu dalo 108 pripadnika VJ

Bitka je zvanično završena 14. juna 1999. godine, kada se na osnovu Kumanovskog sporazuma Vojska Jugoslavije povukla sa Kosova i Metohije i predala položaje snagama KFOR-a. Tokom 67 dana odbrane granice, život za otadžbinu dalo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije.

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Pored vojnih izveštaja i istorijskih činjenica o herojstvu sa prve linije fronta, među veteranima i na društvenim mrežama već godinama kruže i potresna svedočanstva. Jedna takva priča, koja svedoči o neverovatnom preživljavanju pod artiljerijskom paljbom, vezuje se za borbe na Maja Glavi.

Granata nije eksplodirala

- Pre 27 godina, u krvavim borbama na Košarama, u pravcu Maja Glave, dogodilo se pravo čudo. U trenutku kada je granata pala među jedanaestoricu ratnika iz haubičkog diviziona 122 mm i minobacačke baterije 120 mm iz sastava 2. motorizovanog bataljona, smrt je bila izvesna. Ali, po milosti Božijoj i molitvama Svetog kralja Stefana Dečanskog, granata se zarila u zemlju i nije eksplodirala - navodi se na Fejsbuk stranici "Ovo je Srbija" i dodaje:

- Upaljač se odlomio udarom o kamen. Dok su se desetine drugih granata unaokolo aktivirale, njih jedanaestorica su dobili novi život.

Kurir/ Ovo je Srbija

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