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Šta se dešava kada poverenje u braku jednom bude poljuljano? Da li je moguće nastaviti dalje ili svaka sitnica postaje razlog za sumnju? Upravo sa tim pitanjima suočava se jedna žena iz Srbije nakon što je u telefonu svog supruga pronašla poruke nešto prisnijeg sadržaja sa nepoznatom ženom. Ne zna da li preteruje ili ima razloga za zabrinutost, pa se pita da li bi trebalo što pre da razgovara sa suprugom.

Svoju ispovest podelila je na društvenim mrežama, gde je detaljno opisala šta je otkrila i zatražila savet korisnika kako da postupi.

"Imala sam šta i da vidim"

- Imam jednu situaciju, pa me zanima mišljenje sa strane. Juče sam uzela muževljev telefon. Inače to stalno radimo, nemamo šifre na telefonima i možemo u bilo koje doba dana da koristimo telefone jedno drugom, da prebacim slike našeg 18-mesečnog deteta. Dok sam ulazila da pošaljem slike, videla sam da mi je predložio neka dopisivanja na WA da tu pošaljem sliku i ugledala ime i prezime neke žene. Uđem na WA i imam šta da vidim. Čet sa ženskom osobom (ta osoba mi je pomenuta ranije), jer ju je upoznao na radničkim igrama nekih 15-ak dana ranije, ali nisam znala da su se čuli.

On se njoj javio sa: "Gde si, lepa ženo?", i tu dopisivanje ide najnormalnije, ali mi je nekoliko rečenica zapalo za oko, poput: "Možeš da mi pišeš uvek, i vikendom" i "Osećam se kao da imam aferu, hahaha2, gde mu ona odgovara da je to odličan osećaj, na šta on kaže: "Jeste, ako voliš to uzbuđenje, ostalo je dosadno2, i neke "forice"' sa njegove strane, poput: "Idi kod doktora da ti mene prepiše kao terapiju" i "Shvatio sam da ništa ne znam o tvom životu, a želim da znam sve" - započela je svoje izlaganje ova žena o potencijalnoj prevari, a zatim je navela kako se oseća.

"Ona je iz Zrenjanina"

"Malo je reći da sam razočarana. Uvek sam mu maksimalno verovala, nikada nisam ni pomislila da ovako nešto može da se desi. Za mene je ovo očigledan flert i strašna stvar koja se ne radi ako si u braku. Da napomenem da sam ja maksimalno opuštena osoba koja nikada ništa ne brani, ne zvocam i nisam ga vezala na lanac. Uvek je imao svu slobodu da ide gde hoće i radi šta hoće, ali očigledno i preveliku. Ništa nisam rekla jer želim još da ispratim kako će se situacija razvijati i u kom pravcu će ići to dopisivanje", piše dalje.

"Želim još dokaza"

Saznala je i gde živi žena sa kojom njen suprug flertuje, pa su joj se određene kockice složile.

"Da napomenem da je ona iz Zrenjanina, a pre neki dan mi je pomenuo kako će, izgleda, u avgustu morati poslovno na "Dane piva" u Zrenjanin. Prevelika slučajnost. Da li sam luda i tripujem se, što ne mislim, ili je to normalno drugarsko dopisivanje? Mada ne znam šta će oženjenom muškarcu nove ženske prijateljice, posebno ako je tip koji ne voli da stiče nova prijateljstva, kako on sam kaže. Pukla bih i napravila haos, ali želim još dokaza", napisala je na kraju.

"Hitno razgovaraj sa mužem", savetuju u komentarima

U komentarima, kojih je bilo mnogo, mišljenja su bila podeljena. Dok su jedni smatrali da savet traži na pogrešnom mestu, drugi su joj poručili da što pre razgovara sa suprugom i otvoreno mu kaže šta je pronašla.

"Svesna si da pitaš na forumu gde će ti srednjoškolac koji nikad nije pipnuo ženu reći da tražiš razvod?", "Treba da pričaš sa njim o tome. Ako nešto ima, da se saseče odmah. Njemu je to verovatno samo način da razbije monotoniju i napumpa ego. Teško je vratiti poverenje kada se jednom poljulja. Zato je najbolje biti direktan i reći šta si našla", "U praksi te još nije prevario, u glavi jeste. Pričaj sa njim direktno", "Ne vara te još fizički, ali hoće ako mu se ukaže prilika, a po svemu sudeći ide ka tome", "Ovo jeste blago flertovanje, ali nije baš u redu sa njegove strane. E sad, da li može biti nešto više od toga... Treba biti oprezan", "I dopisivanje je prevara, tako da – da", glasili su neki od komentara.

Među brojnim reakcijama našao se i komentar da bi trebalo da sačuva brak i da su ovakve situacije, prema mišljenju pojedinih korisnika, donekle očekivane.

"Ovako bih ja. Zašto bi čekala bilo šta? Suoči se sa njim, kao što si ovde napisala, i razgovarajte. Predložio bih da ne zauzmeš ratoboran stav, već da akcenat bude na konstruktivnom razgovoru i da pokušate da otkrijete zašto tvoj muž ima potrebu za tako nečim. Čak i da je u pitanju samo nonšalantni flert, ako se desio sada, verovatno će se nešto slično ponoviti i u budućnosti. Sačuvaj svoj brak, takve stvari se dešavaju. Štaviše, mislim da to nije redak slučaj kada dođe malo dete. Uzdravlje."

Kurir/ Espreso/ Blic žena