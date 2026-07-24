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Posle informacija da je račun agencije Lord travel iz Niša blokiran i da je oko 200 putnika ostalo bez realizovanih aranžmana, reagovala je Turistička inspekcija.

Nadležni su saopštili da je u toku postupak utvrđivanja insolventnosti agencije, kao i inspekcijski nadzor nad novoosnovanim preduzećem Lord Tours.

Podsetimo, putnici koji su uplatili letovanja preko turističke agencije Lord travel iz Niša ostali su u šoku nakon što su dobili obaveštenje porukom da njihovi aranžmani neće biti realizovani. Posebno je zanimljivo ili sumnjivo, kako ko tumači, što je istog dana kada je došlo do blokade osnovana nova agencija na istoj adresi.

Po saznanju u postojanju problema sa realizacijom putovanja čiji je organizator preduzeće za pružanje turističkih usluga Lord travel iz Niša, Sektor turističke inspekcije je pokrenuo postupak inspekcijskog nadzora navedene agencije, sa ciljem utvrđivanja insolventnosti ovog organizatora.

Agencija poseduje licencu

- Lord travel poseduje licencu za organizovanje putovanja OTP 90/2025 kategorije A, kao i propisanu garanciju putovanja - polisu osiguranja za slučaj insolventnosti i naknade štete osiguravajućeg društva Dunav osiguranje - navode za Kurir iz Sektora turističke inspekcije Ministarstva turizma i omladine.

Inspekcijski nadzor u toku Foto: Kurir.rs/M.S.

Postupak utvrđivanja insolventnosti se sprovodi shodno odredbama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja.

- Insolventnost organizatora putovanja je nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća u periodu trajanja od najmanje 30 dana. U slučaju utvrđivanja insolventnosti organizatora putovanja od strane turističkog inspektora, finansijska blokada ili nemogućnost izmirenja obaveza organizatora putovanja utvrđuju se prvog i tridesetog dana - navode i dodaju:

- Po sačinjavanju zapisnika o utvrđivanju insolventnosti, isti se dostavlja osiguravajućem društvu čiju garanciju putovanja organizator poseduje, u ovom slučaju Dunav osiguranje, čime se stiču uslovi za aktiviranje garancije putovanja, iz koje se zatim obeštećuju putnici.

Inspekcijski nadzor u toku Foto: Kurir.rs/M.S.

Putnici se mogu obratiti predstavkom Sektoru turističke inspekcije

Postupak inspekcijskog nadzora u kome se utvrđuje insolventnost Lord travel iz Niša je u toku.

- Putnici se mogu obratiti predstavkom Sektoru turističke inspekcije, uz koju treba da prilože dokumentaciju kojom raspolažu u vezi sa predmetnim putovanjem. Po okončanju postupka utvrđivanja insolventnosti, svaki podnosilac predstavke će biti obavešten o daljim koracima. Turistička inspekcija ima saznanja, a isto je provereno i u registrima koje vodi Agencija za privredne registre, da je registrovano novo pravno lice Lord tours na istoj adresi. Pokrenut je postupak inspekcijskog nadzora Lord tours i isto je u toku - dodaju.

Podsetimo, iz agencije Lord travel naveli su za Kurir da još uvek ne mogu da saopšte konačan broj putnika koji neće moći da realizuju svoja putovanja, ali da rade na prikupljanju svih podataka koje će dostaviti Turističkoj inspekciji. Kako ističu, pre nego što su obavestili putnike, konsultovali su se sa inspekcijom o daljim koracima.

Inspekcijski nadzor u toku

- Potrebno je da utvrdimo tačan broj putnika kako bismo te podatke dostavili inspekciji. Pošto smo već imali inspekcijski nadzor sada oni treba da ustanove insolventnost i na taj način će se aktivirati polisa osiguranja od kojih će putnici biti obeštećeni - navode iz agencije.

Dodaju da imaju polisu osiguranja u iznosu od 50.000 evra i da veruju da će taj iznos biti dovoljan da putnicima bude vraćen uplaćeni novac, ali da se konačna procena ne može dati pre završetka postupka inspekcije.